Венсан Кассель (настоящая фамилия – Крошон) - французский актер, родился 23 ноября 1966 в Париже, в семье актера Жан-Пьера Касселя (Крошона) и журналистки Сабин Литикье. У Венсана есть единокровная сестра Сесиль Кассель и единокровный брат Матьяс Кассель, известный как музыкант Rockin' Squat. Родители Касселя были очень религиозными людьми, а сам мальчик учился в католической школе, однако единственным, что его увлекало всегда, был театр. Будущий актер участвовал в школьных любительских постановках, ходил на актерские курсы и совершенствовал свои навыки игры за просмотром фильмов своего любимого режиссера Мартина Скорсезе. Именно Скорсезе подтолкнул Венсана выбрать профессию актера. После школы Кассель окончил цирковое училище Анни Фрателлини.

Венсан Кассель в театре

Свою театральную карьеру Венсан решил начать в Штатах, и именно в то время он по примеру отца взял псевдоним Кассель. Однако его попытки получить хоть сколько-то значимые роли на сцене не увенчались успехом, и он вернулся на родину. Там он обратился к старому другу отца, заслуженному актеру и театральному режиссеру Жану-Луи Барро, основателю театра «Д’Орсэ», который был известен своими неординарными интерпретациями произведений Ницше и Вольтера. Режиссер не отказал начинающему талантливому актеру, и какое-то время Венсан был постоянным членом театральной труппы.

Венсан Кассель - роли

Первое появление Касселя на экранах состоялось в 1989 году в фильме «Аисты не такие, как о них думают». За этой работой последовали такие же небольшие роли в картинах «Ключи от рая» (1991) и «Горячий шоколад» (1992). В 1995 году Венсан сыграл второстепенную роль в франко-американской мелодраме «Джефферсон в Париже», где также снимались Ник Нолти и Гвинет Пэлтроу.

Венсан Кассель – «Ненависть»

Прорывным проектом в кинокарьере Венсана Касселя стала французская лента «Ненависть» (1995). Этот фильм повествует о классовых и расовых предрассудках, а Кассель предстал в образе бедного еврейского парня, живущего на краю города. За свою роль в этой картине Венсан был дважды номинирован на премию «Сезар».

Самыми запоминающимися фильмами конца 90-х с участием Касселя стали «Доберман» (1997), «Каким ты меня хочешь» (1997), «Лихорадка субботней ночи» (1997), где он также выступил режиссером, «Елизавета» (1998), «Жанна д’Арк» (1999) и «Отель Парадизо» (1999). За десять лет актерской карьеры Венсан показал себя как непредсказуемый и готовый на любые перевоплощения талантливый актер.

Венсан Кассель – «Багровые реки»

В 2000 году на широкие экраны вышел детективный триллер «Багровые реки», который познакомил зрителей с шедевральным актерским дуэтом Касселя и Жана Рено. Французские кинозвезды предстали в образе полицейских, которые расследуют, казалось бы, совершенно не связанные между собой убийства. За роль детектива Макса Керкеряна Венсану получил номинацию на премию Европейской киноакадемии и стал одним из самых узнаваемых французских актеров.

В 2001 году в криминальной драме «Именинница» вместе с Николь Кидман Венсан перевоплотился в русского гангстера. В 2002 году Кассель вместе со своей супругой Моникой Беллуччи сыграл в драматическом триллере «Необратимость», где предстал перед камерой абсолютно обнаженным. Картина была удостоена награды «Бронзовая лошадь» и была номинирована на главный приз Каннского фестиваля.

Венсана Касселя также можно увидеть и в популярных американских лентах, таких как «Двенадцать друзей Оушена» (2004), «Цена измены» (2005) и «Шайтан» (2006).

Венсан Кассель – «Враг государства»

В 2008 году Кассель сыграл главную роль в двух «Врага государства номер один», где предстал в образе преступника Жака Мерине, знаменитого мастерскими перевоплощениями с помощью пластических операций, грима и актерского мастерства. Для съемок в фильме Венсану пришлось набрать 20 килограммов всего за несколько месяцев. Спустя год после выхода картины Кассель получил номинацию на премию «Сезар» в категории «Лучшая мужская роль».

Еще одной яркой картиной с его участием стала психологическая драма «Черный лебедь» (2010) с Натали Портман в главной роли, где Кассель сыграл художественного руководителя театра. В 2014 году французский актер появился в экранизации сказки «Красавица и Чудовище», сыграв Чудовище, а его партнершей стала Леа Сейду. Актеру пришлось дважды отыгрывать все сцены, в облике зверя и человека, чтобы позже можно было наложить его мимику на голову Чудовища, которая была создана с помощью компьютерной графики. Также Касселя можно увидеть в фильмах «Джейсон Борн» (2016) и «Это всего лишь конец света» (2016).

Личная жизнь Венсана Касселя

Со своей будущей супругой Моникой Беллуччи актер познакомился на съемочной площадке фильма «Квартира» в 1996 году. Свои отношения они узаконили в 1999 году, а в 2004 у них родилась дочь Дэва. В 2010 году в семье Моники и Венсана появилась вторая дочь, Леони. В 2014 году супруги развелись, а инициатором выступал именно Венсан. В 2015 году Кассель засветился в газетах со своей новой избранницей, молодой итальянской модели Тиной Кунаки, которая младше актера на целых 30 лет.