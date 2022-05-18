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Венсан Кассель

Vincent Cassel
Венсан Кассель
Венсан Кассель Vincent Cassel
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Дата рождения
23 ноября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
были в браке с 1999 по 2014
Биография Венсана Касселя

Венсан Кассель (настоящая фамилия – Крошон) - французский актер, родился 23 ноября 1966 в Париже, в семье актера Жан-Пьера Касселя (Крошона) и журналистки Сабин Литикье. У Венсана есть единокровная сестра Сесиль Кассель и единокровный брат Матьяс Кассель, известный как музыкант Rockin' Squat. Родители Касселя были очень религиозными людьми, а сам мальчик учился в католической школе, однако единственным, что его увлекало всегда, был театр. Будущий актер участвовал в школьных любительских постановках, ходил на актерские курсы и совершенствовал свои навыки игры за просмотром фильмов своего любимого режиссера Мартина Скорсезе. Именно Скорсезе подтолкнул Венсана выбрать профессию актера. После школы Кассель окончил цирковое училище Анни Фрателлини.

Венсан Кассель в театре

Свою театральную карьеру Венсан решил начать в Штатах, и именно в то время он по примеру отца взял псевдоним Кассель. Однако его попытки получить хоть сколько-то значимые роли на сцене не увенчались успехом, и он вернулся на родину. Там он обратился к старому другу отца, заслуженному актеру и театральному режиссеру Жану-Луи Барро, основателю театра «Д’Орсэ», который был известен своими неординарными интерпретациями произведений Ницше и Вольтера. Режиссер не отказал начинающему талантливому актеру, и какое-то время Венсан был постоянным членом театральной труппы.

Венсан Кассель - роли

Первое появление Касселя на экранах состоялось в 1989 году в фильме «Аисты не такие, как о них думают». За этой работой последовали такие же небольшие роли в картинах «Ключи от рая» (1991) и «Горячий шоколад» (1992). В 1995 году Венсан сыграл второстепенную роль в франко-американской мелодраме «Джефферсон в Париже», где также снимались Ник Нолти и Гвинет Пэлтроу.

Венсан Кассель – «Ненависть»

Прорывным проектом в кинокарьере Венсана Касселя стала французская лента «Ненависть» (1995). Этот фильм повествует о классовых и расовых предрассудках, а Кассель предстал в образе бедного еврейского парня, живущего на краю города. За свою роль в этой картине Венсан был дважды номинирован на премию «Сезар».

Самыми запоминающимися фильмами конца 90-х с участием Касселя стали «Доберман» (1997), «Каким ты меня хочешь» (1997), «Лихорадка субботней ночи» (1997), где он также выступил режиссером, «Елизавета» (1998), «Жанна д’Арк» (1999) и «Отель Парадизо» (1999). За десять лет актерской карьеры Венсан показал себя как непредсказуемый и готовый на любые перевоплощения талантливый актер.

Венсан Кассель – «Багровые реки»

В 2000 году на широкие экраны вышел детективный триллер «Багровые реки», который познакомил зрителей с шедевральным актерским дуэтом Касселя и Жана Рено. Французские кинозвезды предстали в образе полицейских, которые расследуют, казалось бы, совершенно не связанные между собой убийства. За роль детектива Макса Керкеряна Венсану получил номинацию на премию Европейской киноакадемии и стал одним из самых узнаваемых французских актеров.

В 2001 году в криминальной драме «Именинница» вместе с Николь Кидман Венсан перевоплотился в русского гангстера. В 2002 году Кассель вместе со своей супругой Моникой Беллуччи сыграл в драматическом триллере «Необратимость», где предстал перед камерой абсолютно обнаженным. Картина была удостоена награды «Бронзовая лошадь» и была номинирована на главный приз Каннского фестиваля.

Венсана Касселя также можно увидеть и в популярных американских лентах, таких как «Двенадцать друзей Оушена» (2004), «Цена измены» (2005) и «Шайтан» (2006).

Венсан Кассель – «Враг государства»

В 2008 году Кассель сыграл главную роль в двух «Врага государства номер один», где предстал в образе преступника Жака Мерине, знаменитого мастерскими перевоплощениями с помощью пластических операций, грима и актерского мастерства. Для съемок в фильме Венсану пришлось набрать 20 килограммов всего за несколько месяцев. Спустя год после выхода картины Кассель получил номинацию на премию «Сезар» в категории «Лучшая мужская роль».

Еще одной яркой картиной с его участием стала психологическая драма «Черный лебедь» (2010) с Натали Портман в главной роли, где Кассель сыграл художественного руководителя театра. В 2014 году французский актер появился в экранизации сказки «Красавица и Чудовище», сыграв Чудовище, а его партнершей стала Леа Сейду. Актеру пришлось дважды отыгрывать все сцены, в облике зверя и человека, чтобы позже можно было наложить его мимику на голову Чудовища, которая была создана с помощью компьютерной графики. Также Касселя можно увидеть в фильмах  «Джейсон Борн» (2016) и  «Это всего лишь конец света» (2016).

Личная жизнь Венсана Касселя

Со своей будущей супругой Моникой Беллуччи актер познакомился на съемочной площадке фильма «Квартира» в 1996 году. Свои отношения они узаконили в 1999 году, а в 2004 у них родилась дочь Дэва. В 2010 году в семье Моники и Венсана появилась вторая дочь, Леони. В 2014 году супруги развелись, а инициатором выступал именно Венсан. В 2015 году Кассель засветился в газетах со своей новой избранницей, молодой итальянской модели Тиной Кунаки, которая младше актера на целых 30 лет.

Интересные факты о Венсане Касселе

- Венсан Кассель увлекается балетом, боксом, капоэйрой и серфингом и все эти умения с радостью использует на съемочных площадках, когда играет роли хулиганов и бандитов.

- Актер знает английский, итальянский, португальский и немного говорит на русском.

- Венсан живет на две страны – Францию и Бразилию - и считает, что в Бразилии жить гораздо приятнее и легче.

Фильмография Венсана Касселя
Астерикс и Обеликс: Поднебесная
Астерикс и Обеликс: Поднебесная
комедия, семейный 2023, Франция
0.0
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
приключения 2023, Франция
0.0
Три мушкетёра: Миледи
Три мушкетёра: Миледи
приключения 2023, Франция
0.0
Перезагрузка
Перезагрузка
документальный 2021, Франция
0.0
Друзья на свою голову
Друзья на свою голову
комедия 2020, Франция
6.0
Необратимость. Полная инверсия
Необратимость. Полная инверсия
криминал, драма, мистика 2020, Франция
7.0
Под водой
Под водой
боевик, драма, триллер 2019, США
6.0
Особенные
Особенные
комедия 2019, Франция
7.0
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Фотографии Венсана Касселя Все фотографии
Венсан Кассель Венсан Кассель Венсан Кассель Венсан Кассель
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20 ноября 2018 00:01
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Моника Беллуччи
Моника Беллуччи Monica Bellucci
были в браке с 1999 по 2014
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