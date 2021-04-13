Армия мертвецов, 2021

США, наши дни. Весь Лас-Вегас погрузился в хаос, вызванный распространившимся смертоносным вирусом. Зараженные граждане за считанные часы превращаются в оживших мертвецов, потребляющих человеческую плоть. Им не страшна боль и не знакомо чувство сострадания. Численность населения сокращается с безумной скоростью, а правительство штата давно капитулировало. Но это не помешает банде авантюристов провернуть в разгар эпидемии ограбление века. Дэйв Батиста и Хироюки Санада в зомби-экшене «Армия мертвых» от создателей «Бэтмена против Супермена» и «Лиги справедливости».

Вирус разрушил привычный уклад жизни американцев. Отныне законы в Лас-Вегасе больше не функционируют, а выезды перекрыты вооруженными солдатами. Врачи делают все возможное, чтобы разработать против заразы вакцину, но ни одна из формул так и не оказалась рабочей. Живых в «городе грехов» остается все меньше, в то время как мертвецы заполонили каждую из улиц, сокращая население с невероятной скоростью. Если ничего не предпринять, уже совсем скоро от мегаполиса останутся лишь руины.

Несмотря на пандемию, группа аферистов во главе с харизматичным Скоттом Уордом готовится к крупнейшему ограблению в истории. Вместе с бандой единомышленников он рассчитывает обнести элитарное казино, прихватив из сейфа сотни миллионов долларов. В команду вошли профессионалы своего дела: отставные военные, взломщики, программисты и подрывники. В распоряжении отряда целый арсенал разнообразного оружия. Впереди бойцов ждет по-настоящему безумное приключение!