Армия мертвецов, 2021

США, наши дни. Весь Лас-Вегас погрузился в хаос, вызванный распространившимся смертоносным вирусом. Зараженные граждане за считанные часы превращаются в оживших мертвецов, потребляющих человеческую плоть. Им не страшна боль и не знакомо чувство сострадания. Численность населения сокращается с безумной скоростью, а правительство штата давно капитулировало. Но это не помешает банде авантюристов провернуть в разгар эпидемии ограбление века. Дэйв Батиста и Хироюки Санада в зомби-экшене «Армия мертвых» от создателей «Бэтмена против Супермена» и «Лиги справедливости».
Вирус разрушил привычный уклад жизни американцев. Отныне законы в Лас-Вегасе больше не функционируют, а выезды перекрыты вооруженными солдатами. Врачи делают все возможное, чтобы разработать против заразы вакцину, но ни одна из формул так и не оказалась рабочей. Живых в «городе грехов» остается все меньше, в то время как мертвецы заполонили каждую из улиц, сокращая население с невероятной скоростью. Если ничего не предпринять, уже совсем скоро от мегаполиса останутся лишь руины.
Несмотря на пандемию, группа аферистов во главе с харизматичным Скоттом Уордом готовится к крупнейшему ограблению в истории. Вместе с бандой единомышленников он рассчитывает обнести элитарное казино, прихватив из сейфа сотни миллионов долларов. В команду вошли профессионалы своего дела: отставные военные, взломщики, программисты и подрывники. В распоряжении отряда целый арсенал разнообразного оружия. Впереди бойцов ждет по-настоящему безумное приключение!
Производством занималась компания The Stone Quarry, созданная Заком и Деборой Снайдер в 2004 году.
«Армия мертвых» — первое обращение Зака Снайдера к тематике зомби-апокалипсиса со времен «Рассвета мертвецов» (2004).
Снайдер не только выступил в качестве режиссера, но также написал сценарий. Кроме того, постановщик взял на себя обязанности оператора. При работе над кинокартиной им использовались специальные камеры Red Digital Cinema.
Идея проекта возникла еще в 2008 году. Предполагалось, что фильм станет прямым сиквелом «Рассвета мертвецов», а режиссурой займется Маттис ван Хейниген мл., известный по ребуту «Нечто» (2011). Но продюсеры Universal Studios и Warner Bros. Entertainment от задумки отказались.
Съемки стартовали в июле 2019 года на территории Лос-Анджелеса, Альбукерке и Калифорнии. В качестве основной локации был выбран ныне не функционирующий отель-казино Atlantic Club.
Все материалы были отсняты еще до начала пандемии COVID-19. Но летом 2020 года при постпродакшене Крис Д'Елия попал в секс-скандал, связанный с домогательствами к несовершеннолетней девушке. Все сцены с его участием были вырезаны, а в качестве замены Снайдер выбрал стэндап-комика Тиг Нотаро.
Еще до премьеры, осенью 2020 года, было объявлено о разработке сиквела. Продолжение поведает зрителям об истоках распространении зомби-вируса. Режиссерское кресло на этот раз займет Маттиас Швайгхефер, сыгравший Людвига Дитера. Кроме того, ведется работа над анимационным телесериалом Army of the Dead: Lost Vegas.
В Лас-Вегасе произошло нашествие ходячих мертвецов. В городе почти не осталось живых, что подталкивает главного героя к идее провернуть крупное ограбление. Он собирает команду наёмников и отправляется в одно из самых опасных мест на земле в надежде сорвать куш.