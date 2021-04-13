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Армия мертвецов Армия мертвецов
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Army of the Dead

Армия мертвецов, 2021

2021 / США
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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США, наши дни. Весь Лас-Вегас погрузился в хаос, вызванный распространившимся смертоносным вирусом. Зараженные граждане за считанные часы превращаются в оживших мертвецов, потребляющих человеческую плоть. Им не страшна боль и не знакомо чувство сострадания. Численность населения сокращается с безумной скоростью, а правительство штата давно капитулировало. Но это не помешает банде авантюристов провернуть в разгар эпидемии ограбление века. Дэйв Батиста и Хироюки Санада в зомби-экшене «Армия мертвых» от создателей «Бэтмена против Супермена» и «Лиги справедливости».

Вирус разрушил привычный уклад жизни американцев. Отныне законы в Лас-Вегасе больше не функционируют, а выезды перекрыты вооруженными солдатами. Врачи делают все возможное, чтобы разработать против заразы вакцину, но ни одна из формул так и не оказалась рабочей. Живых в «городе грехов» остается все меньше, в то время как мертвецы заполонили каждую из улиц, сокращая население с невероятной скоростью. Если ничего не предпринять, уже совсем скоро от мегаполиса останутся лишь руины.

Несмотря на пандемию, группа аферистов во главе с харизматичным Скоттом Уордом готовится к крупнейшему ограблению в истории. Вместе с бандой единомышленников он рассчитывает обнести элитарное казино, прихватив из сейфа сотни миллионов долларов. В команду вошли профессионалы своего дела: отставные военные, взломщики, программисты и подрывники. В распоряжении отряда целый арсенал разнообразного оружия. Впереди бойцов ждет по-настоящему безумное приключение!

 

Производством занималась компания The Stone Quarry, созданная Заком и Деборой Снайдер в 2004 году.

«Армия мертвых» — первое обращение Зака Снайдера к тематике зомби-апокалипсиса со времен «Рассвета мертвецов» (2004).

Снайдер не только выступил в качестве режиссера, но также написал сценарий. Кроме того, постановщик взял на себя обязанности оператора. При работе над кинокартиной им использовались специальные камеры Red Digital Cinema.

Идея проекта возникла еще в 2008 году. Предполагалось, что фильм станет прямым сиквелом «Рассвета мертвецов», а режиссурой займется Маттис ван Хейниген мл., известный по ребуту «Нечто» (2011). Но продюсеры Universal Studios и Warner Bros. Entertainment от задумки отказались.

Съемки стартовали в июле 2019 года на территории Лос-Анджелеса, Альбукерке и Калифорнии. В качестве основной локации был выбран ныне не функционирующий отель-казино Atlantic Club.

Все материалы были отсняты еще до начала пандемии COVID-19. Но летом 2020 года при постпродакшене Крис Д'Елия попал в секс-скандал, связанный с домогательствами к несовершеннолетней девушке. Все сцены с его участием были вырезаны, а в качестве замены Снайдер выбрал стэндап-комика Тиг Нотаро.

Еще до премьеры, осенью 2020 года, было объявлено о разработке сиквела. Продолжение поведает зрителям об истоках распространении зомби-вируса. Режиссерское кресло на этот раз займет Маттиас Швайгхефер, сыгравший Людвига Дитера. Кроме того, ведется работа над анимационным телесериалом Army of the Dead: Lost Vegas.

В Лас-Вегасе произошло нашествие ходячих мертвецов. В городе почти не осталось живых, что подталкивает главного героя к идее провернуть крупное ограбление. Он собирает команду наёмников и отправляется в одно из самых опасных мест на земле в надежде сорвать куш.

7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 13 апреля 2021
Премьера в мире 13 апреля 2021
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Зак Снайдер
Зак Снайдер
В ролях
Дэйв Батиста
Дэйв Батиста
Гаррет Диллахант
Гаррет Диллахант
Ана де ла Регера
Ана де ла Регера
Элла Пернелл
Элла Пернелл
Хироюки Санада
Хироюки Санада
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Армия мертвецов 6 постеров
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На неизвестной военной базе разработали не то монстра, не то человека — по сути, разумного зомби-индивида. При его перевозке происходит автокатастрофа, вследствие которой субъект выбирается наружу и убивает всех солдат в конвое. Рядом с дорогой, где произошел сей инцидент, располагается Лас-Вегас — сосредоточение богатства американской нации, город, где вечно крутится колесо рулетки и отмываются грязные деньги мафии. В считаные дни американская мечта превращается в труху, Вегас…
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