Содержание:

Жак Одиар — Фильмы

- Жак Одиар — “Пророк”

- Жак Одиар — “Братья Систерс”

Жак Одиар — Личная жизнь

Французский режиссер и сценарист Жак Одиар родился 30 апреля 1952 года в Париже, Франция. Его отец — выдающийся французский сценарист и кинорежиссер Пьер Мишель Одиар, мать — Мари-Кристин Гюбо.

Жак хотел стать преподавателем, однако на втором курсе бросил учебу ради кинематографа. Первое время будущий режиссер работал монтажером.

В 1980-ые годы стал писать сценарии к фильмам. Вместе с отцом работал над сценарием к фильму Жоржа Лотнера “Профессионал” с Бельмондо в главной роли. Также он написал сценарии к картинам “Смертельная прогулка”, “Неуловимый Боб”, “Бакстер”, “Радиочастота убийства”.

Жак Одиар — Фильмы

В 1994 году состоялся режиссерский дебют Одиара. Мрачная лента “Смотри, как падают люди” рассказывает об отношениях людей с разным мировоззрением: пятидесятилетнего Симона, которого уже ничто не интересует в жизни, афериста-мошенника Маркса и легкомысленного юнца Джонни. Картина получила три премии “Сезар”: за лучшую дебютную работу и лучший монтаж, а также награду самому многообещающему актеру (Матье Кассовиц).

Следующей работой французского режиссера стала история провинциального буржуа Альберта Деусса (Матье Кассовиц), который очень хотел прославиться и сделать карьеру. Лента “Никому не известный герой” (1996) участвовала в основной программе Каннского кинофестиваля и получила награду за лучший сценарий.

Третий полнометражный фильм Жака Одиара — “Читай по губам” (2001) — представляет собой мелодраму и криминальную ленту в одном флаконе. Главная героиня картины — слабослышащая служащая офиса Карла (Эммануэль Дево). Она нанимает в агентстве помощника Поля (Венсан Кассель), парня с темным прошлым. Карла влюбляется в Поля, но в ответ молодой человек использует способность женщины читать по губам в мошеннических целях. Фильм получил три премии “Сезар”.

В 2005 году вышла драма “Мое сердце биться перестало”, являющаяся ремейком независимой картины Джеймса Тобека “Пальцы”. Главный герой ленты — 28-летний мужчина Тома (Ромен Дюри), который ведет двойную жизнь. Тома приходится помогать отцу в криминальных и мошеннических сделках, но в то же время парень мечтает стать профессиональным пианистом (как его мать). Ради своей мечты он начинает заниматься музицированием с китайской пианисткой. Фильм получил восемь премий “Сезар”, награду Берлинского кинофестиваля за лучшую музыку (Александр Деспла) и премию Британской киноакадемии.

“Ржавчина и кость” (2012) — драма с Марион Котийяр и Маттиасом Шоннартсом в главных ролях. Фильм боролся за “Золотую пальмовую ветвь”.

“Дипан” (2015) — драма о тамильских беженцах из Шри-Ланки, перебравшихся в Париж. Картина завоевала “Золотую пальмовую ветвь” Каннского кинофестиваля.

Жак Одиар — “Пророк”

Криминальная драма Одиара “Пророк” (2009) рассказывает о 19-летнем арабском юноше Малике, который попал в тюрьму. У парня нет семьи на воле, а в тюрьме он не может завести друзей. Чтобы выжить Малик выполняет задания банды корсиканцев, которые управляют тюрьмой. Вскоре у него появляются свои планы… “Пророк” завоевал Гран-при жюри Каннского кинофестиваля, две премии Европейской киноакадемии, премию Национального совета кинокритиков США и девять премий “Сезар”. Кроме того, лента была номинирована на “Оскар” и “Золотой глобус”.

Жак Одиар — “Братья Систерс”

На 71-ом Венецианском кинофестивале (2018) французский режиссер представил свой первый фильм на английском языке — комедийный вестерн “Братья Систерс”. Лента рассказывает о двух братьях-наемных убийцах: им нужно отыскать загадочного химика, нашедшего формулу для поиска золота. В съемках приняли участие известные актеры: Джон Си Райли, Хоакин Феникс, Джейк Джилленхол, Рутгер Хауэр и Риз Ахмед.

Жак Одиар — Личная жизнь

Одиар был женат на режиссере Марион Верну. Сейчас они в разводе. В браке родились две дочери и сын.