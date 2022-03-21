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Жак Одиар

Jacques Audiard
Жак Одиар
Жак Одиар Jacques Audiard
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Дата рождения
30 апреля 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Режиссер
Личные связи
Марион Верну
состояли в браке
Биография Жака Одиара

Содержание:

Жак Одиар — Фильмы
 - Жак Одиар — “Пророк”
 - Жак Одиар — “Братья Систерс”
Жак Одиар — Личная жизнь

Французский режиссер и сценарист Жак Одиар родился 30 апреля 1952 года в Париже, Франция. Его отец — выдающийся французский сценарист и кинорежиссер Пьер Мишель Одиар, мать — Мари-Кристин Гюбо.

Жак хотел стать преподавателем, однако на втором курсе бросил учебу ради кинематографа. Первое время будущий режиссер работал монтажером.

В 1980-ые годы стал писать сценарии к фильмам. Вместе с отцом работал над сценарием к фильму Жоржа Лотнера “Профессионал” с Бельмондо в главной роли. Также он написал сценарии к картинам “Смертельная прогулка”, “Неуловимый Боб”, “Бакстер”, “Радиочастота убийства”.

Жак Одиар — Фильмы

В 1994 году состоялся режиссерский дебют Одиара. Мрачная лента “Смотри, как падают люди” рассказывает об отношениях людей с разным мировоззрением: пятидесятилетнего Симона, которого уже ничто не интересует в жизни, афериста-мошенника Маркса и легкомысленного юнца Джонни. Картина получила три премии “Сезар”: за лучшую дебютную работу и лучший монтаж, а также награду самому многообещающему актеру (Матье Кассовиц).

Следующей работой французского режиссера стала история провинциального буржуа Альберта Деусса (Матье Кассовиц), который очень хотел прославиться и сделать карьеру. Лента “Никому не известный герой” (1996) участвовала в основной программе Каннского кинофестиваля и получила награду за лучший сценарий.

Третий полнометражный фильм Жака Одиара — “Читай по губам” (2001) — представляет собой мелодраму и криминальную ленту в одном флаконе. Главная героиня картины — слабослышащая служащая офиса Карла (Эммануэль Дево). Она нанимает в агентстве помощника Поля (Венсан Кассель), парня с темным прошлым. Карла влюбляется в Поля, но в ответ молодой человек использует способность женщины читать по губам в мошеннических целях. Фильм получил три премии “Сезар”.

В 2005 году вышла драма “Мое сердце биться перестало”, являющаяся ремейком независимой картины Джеймса Тобека “Пальцы”. Главный герой ленты — 28-летний мужчина Тома (Ромен Дюри), который ведет двойную жизнь. Тома приходится помогать отцу в криминальных и мошеннических сделках, но в то же время парень мечтает стать профессиональным пианистом (как его мать). Ради своей мечты он начинает заниматься музицированием с китайской пианисткой. Фильм получил восемь премий “Сезар”, награду Берлинского кинофестиваля за лучшую музыку (Александр Деспла) и премию Британской киноакадемии.

“Ржавчина и кость” (2012) — драма с Марион Котийяр и Маттиасом Шоннартсом в главных ролях. Фильм боролся за “Золотую пальмовую ветвь”.

“Дипан” (2015) — драма о тамильских беженцах из Шри-Ланки, перебравшихся в Париж. Картина завоевала “Золотую пальмовую ветвь” Каннского кинофестиваля.

Жак Одиар — “Пророк”

Криминальная драма Одиара “Пророк” (2009) рассказывает о 19-летнем арабском юноше Малике, который попал в тюрьму. У парня нет семьи на воле, а в тюрьме он не может завести друзей. Чтобы выжить Малик выполняет задания банды корсиканцев, которые управляют тюрьмой. Вскоре у него появляются свои планы… “Пророк” завоевал Гран-при жюри Каннского кинофестиваля, две премии Европейской киноакадемии, премию Национального совета кинокритиков США и девять премий “Сезар”. Кроме того, лента была номинирована на “Оскар” и “Золотой глобус”.

Жак Одиар — “Братья Систерс”

На 71-ом Венецианском кинофестивале (2018) французский режиссер представил свой первый фильм на английском языке — комедийный вестерн “Братья Систерс”. Лента рассказывает о двух братьях-наемных убийцах: им нужно отыскать загадочного химика, нашедшего формулу для поиска золота. В съемках приняли участие известные актеры: Джон Си Райли, Хоакин Феникс, Джейк Джилленхол, Рутгер Хауэр и Риз Ахмед.

Жак Одиар — Личная жизнь

Одиар был женат на режиссере Марион Верну. Сейчас они в разводе. В браке родились две дочери и сын.

Интересные факты о Жаке Одиаре

- Одиар работал ассистентом режиссера Романа Полански на съемках картины “Жилец” (1976).

- Жак Одиар снял музыкальный клип на песню “Comme Elle Vient”  французской рок-группы Noir Desir. В видео глухонемые люди объясняют смысл песни на языке жестов. Выход клипа ознаменовался скандалом: в одном из эпизодов три женщины, обсуждая политику, приходят к выводу, что лучше быть глухими, чем слушать это.

Фильмография Жака Одиара
Париж, 13-й округ
Париж, 13-й округ
драма 2021, Франция
6.0
Братья Систерс
Братья Систерс
вестерн, комедия 2018, Франция / Испания / США / Румыния
5.0
Дипан
Дипан
криминал, драма 2015, США
7.0
Ржавчина и кость
Ржавчина и кость
драма 2012, Франция / Бельгия
7.0
Пророк
Пророк
криминал, драма 2009, Франция / Италия
7.0
Мое сердце биться перестало
Мое сердце биться перестало
драма 2005, Франция
6.0
Читай по губам
Читай по губам
триллер, мелодрама 2001, Франция
5.0
Смотри, как падают люди
Смотри, как падают люди
драма 1994, Франция
6.0
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