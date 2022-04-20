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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Knock at the Cabin
Knock at the Cabin
Knock at the Cabin, 2023
2023
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Год выпуска
2023
Режиссер
М. Найт Шьямалан
В ролях
Дэйв Батиста
Руперт Гринт
Никки Амука-Бёрд
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М Найт Шьямалан и Зак Снайдер приступили к съемкам своих новых фильмов
Режиссеры лично сообщили об этом в соцсетях.
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20 апреля 2022 16:52
Джонатан Грофф и Бен Элдридж получили роли в фильме М Найта Шьямалана «Стук в хижине»
Ранее к проекту присоединились Дэйв Батиста и Руперт Гринт.
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4 марта 2022 12:04
Руперт Гринт снимется в предстоящем фильме М Найта Шьямалана «Стук в хижине»
Это будет их следующее сотрудничество после «Дома с прислугой».
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17 февраля 2022 10:55
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