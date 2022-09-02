Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Говорят женщины
7.3
Говорят женщины - Трейлер
Киноафиша Фильмы Говорят женщины
7.3

Говорят женщины

, 2022
Women Talking
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Говорят женщины
7.3
Говорят женщины - Трейлер
Говорят женщины  Трейлер

О фильме

Женщины из общины меннонитов подвергаются многократным изнасилованиям, происходящим во время их сна. Из-за отсутствия доказательств со стороны потерпевших эти инциденты объясняются нападением демонов или плодом фантазии. 

Во время отсутствия мужчин женщины решают собраться, чтобы решить, как действовать дальше.

В ролях

Руни Мара
Руни Мара
Она
Клер Фой
Клер Фой
Саломея
Джесси Бакли
Джесси Бакли
Мариче
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Скарфейс Янц
Бен Уишоу
Бен Уишоу
Джудит Айви
Агата
Эмили Митчелл
Эмили Митчелл
Miep
Kate Hallett
Autje
Liv McNeil
Neitje
Шейла МакКарти
Шейла МакКарти
Greta
Michelle McLeod
Mejal
Режиссер Сара Полли
Сценарист Мириам Тойс, Сара Полли
Композитор Хильдур Гуднадоуттир
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 21 февраля 2023
Премьера в мире 2 сентября 2022
Дата выхода
16 февраля 2023 Австралия
9 февраля 2023 Австрия
9 марта 2023 Аргентина
15 февраля 2023 Бельгия
2 марта 2023 Боливия
2 марта 2023 Бразилия
10 февраля 2023 Великобритания
2 марта 2023 Венесуэла
2 марта 2023 Гаити
2 марта 2023 Гватемала
9 февраля 2023 Германия 12
2 марта 2023 Гондурас
23 февраля 2023 Греция
2 марта 2023 Доминиканская Республика
10 февраля 2023 Ирландия 15A
6 января 2023 Испания
23 декабря 2022 Канада
2 марта 2023 Колумбия
2 марта 2023 Куба
2 марта 2023 Мексика
16 февраля 2023 Нидерланды
2 марта 2023 Никарагуа
24 марта 2023 Норвегия 12
9 марта 2023 Парагвай
2 марта 2023 Перу
9 марта 2023 Португалия
25 декабря 2022 Пуэрто-Рико PG-13
2 декабря 2022 США PG-13
2 марта 2023 Сальвадор
2 марта 2023 Тринидад и Тобаго
2 марта 2023 Уругвай
8 марта 2023 Франция
23 февраля 2023 Чили
17 февраля 2023 Швеция 11
2 марта 2023 Эквадор
MPAA PG-13
Сборы в мире $9 276 103
Производство Orion Pictures, Plan B Entertainment, Hear/Say Productions
Другие названия
Women Talking, Ellas hablan, A nők beszélnek, A Voz das Mulheres, Ce qu'elles disent, Die Aussprache, Entre Mulheres, Głosy kobiet, Konuşan Kadınlar, Moterys kalba, Naised räägivad, Women Talking - Il diritto di scegliere, Γυναικείες κουβέντες, Говорят женщины, Жіночі розмови, Разговори жена, 위민 토킹, ウーマン・トーキング 私たちの選択, 女人们的谈话, 女性的谈判, 沒有聲音的女人們, 没有声音的女人们, 谈话的女人们, Ce qu’elles disent

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Говорят женщины - Трейлер
Говорят женщины Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

«Разделение» и «Всё везде и сразу»: объявлены победители премии Гильдии сценаристов США 2023
7 марта 2023 13:06 «Разделение» и «Всё везде и сразу»: объявлены победители премии Гильдии сценаристов США 2023 Также награды за лучше сериалы года получили «Медведь» и «Белый лотос».
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин
22 февраля 2023 18:00 Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин На этой неделе стриминги подготовили немало крупных новинок: от «оскаровских» номинантов до сериальных триллеров со звездами. 
Объявлены номинанты на премию «Оскар» 2023
24 января 2023 18:01 Объявлены номинанты на премию «Оскар» 2023 Лидерами по количеству номинаций стали «Всё везде и сразу» и «Банши Инишерина».
Фильм «Всё везде и сразу» завоевал главную премию «Выбор критиков» 2023
16 января 2023 10:34 Фильм «Всё везде и сразу» завоевал главную премию «Выбор критиков» 2023 Лучшим сериалами стали «Лучше звоните Солу» и «Начальная школа «Эбботт».
Сражаться или сбежать: вышел новый трейлер драмы «Говорят женщины»
16 декабря 2022 11:07 Сражаться или сбежать: вышел новый трейлер драмы «Говорят женщины» Картина входит в число потенциальных номинантов на «Оскар».
«Всё везде и сразу» лидирует по количеству номинаций на премию «Выбор критиков» 2022
15 декабря 2022 14:23 «Всё везде и сразу» лидирует по количеству номинаций на премию «Выбор критиков» 2022 В телевизионных категориях первенство принадлежит «Начальной школе «Эбботт».

Фильмы похожие на Говорят женщины

Любит / Не любит
Любит / Не любит драма, комедия
2011, Канада / Испания / Япония
7.0
Вдали от нее
Вдали от нее драма, мелодрама
2006, Канада
6.0
Леди Макбет
Леди Макбет драма, эротика, триллер
2016, Великобритания
6.0
Класс, в котором был поросенок
Класс, в котором был поросенок драма, комедия
2008, Япония
7.0
Горячее молоко
Горячее молоко драма
2025, Великобритания
5.0
Незнакомая дочь
Незнакомая дочь драма
2021, Великобритания / Греция / Израиль
5.0
Земля кочевников
Земля кочевников драма
2020, США / Германия
7.0
Зверь
Зверь драма
2018, Великобритания
6.0
Дыши ради нас
Дыши ради нас драма
2017, Великобритания
7.0
История призрака
История призрака драма
2017, США
6.0
Скрижали судьбы
Скрижали судьбы драма
2016, Ирландия
6.0
Лев
Лев драма
2016, Великобритания / Австралия / США
7.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Урожай ягод у меня больше не пропадает зря: за минуту делаю вкусняшку, которая скрасит и мясо, и сырники
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше