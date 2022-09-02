Женщины из общины меннонитов подвергаются многократным изнасилованиям, происходящим во время их сна. Из-за отсутствия доказательств со стороны потерпевших эти инциденты объясняются нападением демонов или плодом фантазии.

Во время отсутствия мужчин женщины решают собраться, чтобы решить, как действовать дальше.