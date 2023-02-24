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Киноафиша Сериалы Консультант

Консультант (2023 - …)

The Consultant
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Amazon Prime Video
О чем сериал

Сериал «Консультант» – это комедийный триллер об офисной жизни. Крупная компания, терпящая одну неудачу за другой, нанимает профессионального бизнес-консультанта, который готов за щедрое вознаграждение поднять все показатели и вернуть фирме былой успех. Однако загадочный мистер Патофф ведет себя не совсем так, как представляло себе руководство. В короткий срок он погружается не только в дела компании, но и в личную жизнь каждого сотрудника. На что готовы пойти простые офисные служащие, чтобы сохранить свои места?

Консультант - тизер
Консультант
тизер
В ролях
В ролях
Кристоф Вальц
Кристоф Вальц
Нат Вулф
Нат Вулф
Бриттани О’Грэйди
Бриттани О’Грэйди
Aimee Carrero
Слоун Эйвери
Майкл С. Ваккаро
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Консультант»
Creator
Сезон 1 Серия 1
24 февраля 2023
Mama
Сезон 1 Серия 2
24 февраля 2023
Friday
Сезон 1 Серия 3
24 февраля 2023
Sang
Сезон 1 Серия 4
24 февраля 2023
Sick
Сезон 1 Серия 5
24 февраля 2023
Glass
Сезон 1 Серия 6
24 февраля 2023
Elephant
Сезон 1 Серия 7
24 февраля 2023
Hammer
Сезон 1 Серия 8
24 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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