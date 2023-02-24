Сериал «Консультант» – это комедийный триллер об офисной жизни. Крупная компания, терпящая одну неудачу за другой, нанимает профессионального бизнес-консультанта, который готов за щедрое вознаграждение поднять все показатели и вернуть фирме былой успех. Однако загадочный мистер Патофф ведет себя не совсем так, как представляло себе руководство. В короткий срок он погружается не только в дела компании, но и в личную жизнь каждого сотрудника. На что готовы пойти простые офисные служащие, чтобы сохранить свои места?