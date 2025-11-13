Menu
Kinoafisha Top Films Top 1000 Films Great Britain

Rating of the best films produced in Great Britain

Inception 8.8
1 Inception
Action, Sci-Fi, Thriller 2010, USA / Great Britain
Rate
Tickets
Gladiator 8.6
2 Gladiator
Adventure, Drama, Action 2000, Great Britain / USA
Rate
Watch trailer
Interstellar 8.5
3 Interstellar
Sci-Fi 2014, USA / Great Britain
Rate
Tickets
Alien 8.4
4 Alien
Horror, Sci-Fi, Thriller 1979, USA / Great Britain
Rate
Watch trailer
The Dark Knight Rises 8.4
5 The Dark Knight Rises
Drama, Thriller, Action 2012, USA / Great Britain
Rate
The Prestige 8.4
6 The Prestige
Fairy Tale, Thriller, Sci-Fi, Drama 2006, USA / Great Britain
Rate
Aliens 8.3
7 Aliens
Thriller, Horror, Action, Sci-Fi 1986, USA / Great Britain
Rate
Watch trailer
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 8.3
8 Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2
Family, Fantasy, Drama, Mystery, Adventure 2011, USA / Great Britain
Rate
Tickets
One Life 8.2
9 One Life
Biography, Drama, History 2023, Great Britain
Rate
Bohemian Rhapsody 8.2
10 Bohemian Rhapsody
Drama, Biography, Musical 2018, USA / Great Britain
Rate
The Covenant 8.2
11 The Covenant
Action, Thriller, Crime 2023, Great Britain / Spain
Rate
Watch trailer
The Terminator 8.2
12 The Terminator
Thriller, Sci-Fi, Action 1984, Great Britain / USA
Rate
Watch trailer
The Father 8.2
13 The Father
Drama 2020, Great Britain / France
Rate
Goodbye, Mr. Chips 8.2
14 Goodbye, Mr. Chips
Drama, Romantic 1939, Great Britain
Rate
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 8.2
15 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Adventure, Family, Fantasy 2004, USA / Great Britain
Rate
Tickets
Harry Potter and the Sorcerer's Stone 8.1
16 Harry Potter and the Sorcerer's Stone
Adventure, Family, Fairy Tale 2001, Great Britain / USA
Rate
Tickets
Harry Potter and the Goblet of Fire 8.1
17 Harry Potter and the Goblet of Fire
Family, Adventure, Thriller, Fantasy, Fairy Tale 2005, USA / Great Britain
Rate
Tickets
Slumdog Millionaire 8.1
18 Slumdog Millionaire
Romantic, Drama, Comedy 2008, Great Britain
Rate
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 8.1
19 Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1
Family, Fantasy, Drama, Mystery, Adventure 2010, USA / Great Britain
Rate
Tickets
The King's Speech 8.0
20 The King's Speech
Drama, History 2010, Great Britain / Australia
Rate
Black Narcissus 8.0
21 Black Narcissus
Drama 1947, Great Britain
Rate
Great Expectations 8.0
22 Great Expectations
Drama 1946, Great Britain
Rate
Harry Potter and the Chamber of Secrets 8.0
23 Harry Potter and the Chamber of Secrets
Mystery, Adventure, Fairy Tale, Family 2002, USA / Great Britain / Germany
Rate
Tickets
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 8.0
24 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Drama, Thriller, Crime 2017, USA / Great Britain
Rate
The Banshees of Inisherin 8.0
25 The Banshees of Inisherin
Drama 2022, Ireland / Great Britain
Rate
Watch trailer
The Shining 8.0
26 The Shining
Thriller 1980, Great Britain / USA
Rate
Watch trailer
Casino Royale 8.0
27 Casino Royale
Adventure, Action, Thriller 2006, USA / Germany / Great Britain / Czechia
Rate
Sherlock Holmes 8.0
28 Sherlock Holmes
Drama, Action, Crime, Adventure, Mystery 2009, USA / Great Britain
Rate
Tickets
Ant-Man 7.9
29 Ant-Man
Sci-Fi, Action 2015, USA / Great Britain
Rate
1917 7.9
30 1917
War, Drama 2019, Great Britain / USA
Rate
Watch trailer
Pygmalion 7.9
31 Pygmalion
Drama, Romantic, Comedy 1938, Great Britain
Rate
No Time to Die 7.9
32 No Time to Die
Action, Crime, Thriller, Adventure 2021, USA / Great Britain
Rate
Watch trailer
Troy 7.9
33 Troy
History, Adventure 2004, USA / Malta / Great Britain
Rate
Paddington 2 7.9
34 Paddington 2
Fantasy, Family, Adventure 2017, Great Britain / France
Rate
Harry Potter and the Order of the Phoenix 7.8
35 Harry Potter and the Order of the Phoenix
Fairy Tale, Family, Drama, Adventure 2007, Great Britain / USA
Rate
Tickets
Doctor Faustus 7.8
36 Doctor Faustus
Theatrical 2011, Great Britain
Rate
Tickets
Pride & Prejudice 7.8
37 Pride & Prejudice
Romantic, Drama 2005, France / Great Britain
Rate
Kick-Ass 2 7.8
38 Kick-Ass 2
Crime, Thriller, Action, Comedy 2013, USA / Great Britain
Rate
Stardust 7.8
39 Stardust
Adventure, Romantic, Fairy Tale 2007, Great Britain / USA
Rate
Lion 7.8
40 Lion
Drama 2016, Great Britain / Australia / USA
Rate
Watch trailer
Wrath of Man 7.8
41 Wrath of Man
Crime, Action, Thriller 2021, Great Britain
Rate
Watch trailer Tickets
Loving Vincent 7.8
42 Loving Vincent
Animation, Drama, Crime, Biography 2017, Great Britain / Poland
Rate
Watch trailer
Skyfall 7.8
43 Skyfall
Adventure, Action, Thriller 2012, USA / Great Britain
Rate
2001: A Space Odyssey 7.8
44 2001: A Space Odyssey
Sci-Fi, Adventure 1968, USA / Great Britain
Rate
Moon 7.7
45 Moon
Thriller, Sci-Fi 2009, Great Britain
Rate
Atonement 7.7
46 Atonement
Drama 2007, Great Britain
Rate
Dunkirk 7.7
47 Dunkirk
Drama, War, History 2017, USA / Great Britain / France
Rate
Watch trailer
12 Years a Slave 7.7
48 12 Years a Slave
Drama, History, Biography 2013, USA / Great Britain
Rate
Kingsman: The Secret Service 7.7
49 Kingsman: The Secret Service
Thriller 2014, Great Britain
Rate
V for Vendetta 7.7
50 V for Vendetta
Sci-Fi, Drama, Thriller, Action 2005, USA / Great Britain / Germany
Rate
Triplettes de Belleville, Les 7.7
51 Triplettes de Belleville, Les
Comedy, Animation 2003, France / Belgium / Canada / Great Britain / Latvia
Rate
Watch trailer
Harry Potter and the Half-Blood Prince 7.7
52 Harry Potter and the Half-Blood Prince
Fantasy, Family, Adventure 2008, Great Britain / USA
Rate
Tickets
Wind River 7.7
53 Wind River
Thriller 2017, USA / Great Britain / Canada
Rate
Gangs of New York 7.7
54 Gangs of New York
Drama, History 2002, USA / Germany / Italy / Great Britain / Netherlands
Rate
In Bruges 7.7
55 In Bruges
Drama, Comedy 2008, Great Britain / Belgium
Rate
Eastern Promises 7.7
56 Eastern Promises
Drama, Thriller, Mystery 2007, Great Britain / Canada / USA
Rate
Chocolat 7.7
57 Chocolat
Drama, Comedy, Romantic 2000, Great Britain / USA
Rate
Watch trailer
127 Hours 7.7
58 127 Hours
Drama 2010, USA / Great Britain
Rate
Conclave 7.6
59 Conclave
Thriller 2024, Great Britain / USA
Rate
Watch trailer
Watchmen 7.6
60 Watchmen
Sci-Fi, Fantasy, Action, Drama, Thriller 2009, Great Britain / USA
Rate
About Time 7.6
61 About Time
Sci-Fi, Comedy, Drama 2013, Great Britain
Rate
La Vie en Rose 7.6
62 La Vie en Rose
Biography, Drama, Musical 2007, France / Great Britain / Czechia
Rate
Gravity 7.6
63 Gravity
Sci-Fi, Thriller 2013, USA / Great Britain
Rate
Two Is a Family 7.6
64 Two Is a Family
Comedy, Family, Drama, Romantic 2016, France / Great Britain
Rate
Dogville 7.6
65 Dogville
Thriller, Drama 2003, Denmark / Sweden / Norway / Finland / Great Britain / France / Germany / Netherlands
Rate
Watch trailer
The Electrical Life of Louis Wain 7.6
66 The Electrical Life of Louis Wain
Biography, Drama, History 2021, Great Britain
Rate
Watch trailer
One Day 7.6
67 One Day
Comedy, Romantic 2011, Great Britain
Rate
Fantastic Beasts and Where to Find Them 7.6
68 Fantastic Beasts and Where to Find Them
Family, Fantasy, Adventure 2016, Great Britain / USA
Rate
Baby Driver 7.6
69 Baby Driver
Action, Crime, Thriller 2017, USA / Great Britain
Rate
Watch trailer
Love Actually 7.6
70 Love Actually
Drama, Comedy, Romantic 2002, Great Britain / USA
Rate
Watch trailer
Finding Neverland 7.6
71 Finding Neverland
Biography, Family, Drama 2004, Great Britain / USA
Rate
Les Misérables 7.6
72 Les Misérables
Musical, Drama 2012, Great Britain
Rate
The Theory of Everything 7.6
73 The Theory of Everything
Biography, Drama 2014, Great Britain
Rate
The Illusionist 7.5
74 The Illusionist
Animation 2009, Great Britain / France
Rate
Jane Eyre 7.5
75 Jane Eyre
Romantic, Drama 2011, Great Britain
Rate
Billy Elliot 7.5
76 Billy Elliot
Drama, Comedy 2000, Great Britain / France
Rate
Crank 7.5
77 Crank
Drama, Action, Thriller 2006, Great Britain / USA
Rate
Plane 7.5
78 Plane
Action, Adventure, Thriller 2023, USA / Great Britain
Rate
Control 7.5
79 Control
Musical, Drama, Biography 2007, USA / Great Britain / Australia / Japan
Rate
The Unlikely Pilgramage of Harold Fry 7.5
80 The Unlikely Pilgramage of Harold Fry
Drama 2023, Great Britain
Rate
Watch trailer
Love, Rosie 7.5
81 Love, Rosie
Comedy, Romantic 2014, Great Britain / USA
Rate
28 Days Later... 7.5
82 28 Days Later...
Sci-Fi, Drama 2002, Great Britain
Rate
The Favourite 7.5
83 The Favourite
Biography, History 2018, Ireland / Great Britain / USA
Rate
Watch trailer
Sherlock: The Abominable Bride 7.5
84 Sherlock: The Abominable Bride
Detective 2016, Great Britain
Rate
Becoming Jane 7.5
85 Becoming Jane
Biography, Drama, Romantic 2007, USA / Great Britain / Ireland
Rate
The Phantom of the Opera 7.5
86 The Phantom of the Opera
Drama, Thriller, Musical, Fairy Tale, Romantic 2004, USA / Great Britain
Rate
Watch trailer
Everest 7.5
87 Everest
Drama, Adventure, Thriller 2015, USA / Great Britain
Rate
Underworld 7.4
88 Underworld
Fairy Tale, Action, Horror 2003, USA / Germany / Hungary / Great Britain
Rate
Paddington 7.4
89 Paddington
Family, Comedy, Adventure 2014, Great Britain / France / USA / Canada
Rate
The Bank Job 7.4
90 The Bank Job
Thriller 2008, USA / Great Britain
Rate
Sunshine 7.4
91 Sunshine
Thriller, Sci-Fi 2007, Great Britain
Rate
RocknRolla 7.4
92 RocknRolla
Action 2008, Great Britain
Rate
Trainspotting 7.4
93 Trainspotting
Drama, Crime, Comedy 1996, Great Britain
Rate
Watch trailer
28 Weeks Later 7.4
94 28 Weeks Later
Sci-Fi, Thriller, Horror 2007, Great Britain
Rate
Downton Abbey 7.4
95 Downton Abbey
Drama, History 2019, Great Britain
Rate
Youth 7.4
96 Youth
Drama 2015, Italy / France / Switzerland / Great Britain
Rate
Turtle: The Incredible Journey 7.4
97 Turtle: The Incredible Journey
Documentary 2009, Germany / Great Britain / Austria
Rate
Pirate Radio 7.4
98 Pirate Radio
Comedy 2009, Great Britain / Germany / France
Rate
Alien: Romulus 7.4
99 Alien: Romulus
Horror, Sci-Fi 2024, Great Britain / USA
Rate
Watch trailer
Fury 7.4
100 Fury
War, Action, Drama 2014, Great Britain
Rate
