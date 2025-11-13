Menu
Top Films
Top 1000 Films
Great Britain
Rating of the best films produced in Great Britain
Top 1000
Most Anticipated
Now Playing
TV Shows
8.8
1
Inception
Action, Sci-Fi, Thriller
2010, USA / Great Britain
Rate
Tickets
8.6
2
Gladiator
Adventure, Drama, Action
2000, Great Britain / USA
Rate
Watch trailer
8.5
3
Interstellar
Sci-Fi
2014, USA / Great Britain
Rate
Tickets
8.4
4
Alien
Horror, Sci-Fi, Thriller
1979, USA / Great Britain
Rate
Watch trailer
8.4
5
The Dark Knight Rises
Drama, Thriller, Action
2012, USA / Great Britain
Rate
8.4
6
The Prestige
Fairy Tale, Thriller, Sci-Fi, Drama
2006, USA / Great Britain
Rate
8.3
7
Aliens
Thriller, Horror, Action, Sci-Fi
1986, USA / Great Britain
Rate
Watch trailer
8.3
8
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2
Family, Fantasy, Drama, Mystery, Adventure
2011, USA / Great Britain
Rate
Tickets
8.2
9
One Life
Biography, Drama, History
2023, Great Britain
Rate
8.2
10
Bohemian Rhapsody
Drama, Biography, Musical
2018, USA / Great Britain
Rate
8.2
11
The Covenant
Action, Thriller, Crime
2023, Great Britain / Spain
Rate
Watch trailer
8.2
12
The Terminator
Thriller, Sci-Fi, Action
1984, Great Britain / USA
Rate
Watch trailer
8.2
13
The Father
Drama
2020, Great Britain / France
Rate
8.2
14
Goodbye, Mr. Chips
Drama, Romantic
1939, Great Britain
Rate
8.2
15
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Adventure, Family, Fantasy
2004, USA / Great Britain
Rate
Tickets
8.1
16
Harry Potter and the Sorcerer's Stone
Adventure, Family, Fairy Tale
2001, Great Britain / USA
Rate
Tickets
8.1
17
Harry Potter and the Goblet of Fire
Family, Adventure, Thriller, Fantasy, Fairy Tale
2005, USA / Great Britain
Rate
Tickets
8.1
18
Slumdog Millionaire
Romantic, Drama, Comedy
2008, Great Britain
Rate
8.1
19
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1
Family, Fantasy, Drama, Mystery, Adventure
2010, USA / Great Britain
Rate
Tickets
8.0
20
The King's Speech
Drama, History
2010, Great Britain / Australia
Rate
8.0
21
Black Narcissus
Drama
1947, Great Britain
Rate
8.0
22
Great Expectations
Drama
1946, Great Britain
Rate
8.0
23
Harry Potter and the Chamber of Secrets
Mystery, Adventure, Fairy Tale, Family
2002, USA / Great Britain / Germany
Rate
Tickets
8.0
24
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Drama, Thriller, Crime
2017, USA / Great Britain
Rate
8.0
25
The Banshees of Inisherin
Drama
2022, Ireland / Great Britain
Rate
Watch trailer
8.0
26
The Shining
Thriller
1980, Great Britain / USA
Rate
Watch trailer
8.0
27
Casino Royale
Adventure, Action, Thriller
2006, USA / Germany / Great Britain / Czechia
Rate
8.0
28
Sherlock Holmes
Drama, Action, Crime, Adventure, Mystery
2009, USA / Great Britain
Rate
Tickets
7.9
29
Ant-Man
Sci-Fi, Action
2015, USA / Great Britain
Rate
7.9
30
1917
War, Drama
2019, Great Britain / USA
Rate
Watch trailer
7.9
31
Pygmalion
Drama, Romantic, Comedy
1938, Great Britain
Rate
7.9
32
No Time to Die
Action, Crime, Thriller, Adventure
2021, USA / Great Britain
Rate
Watch trailer
7.9
33
Troy
History, Adventure
2004, USA / Malta / Great Britain
Rate
7.9
34
Paddington 2
Fantasy, Family, Adventure
2017, Great Britain / France
Rate
7.8
35
Harry Potter and the Order of the Phoenix
Fairy Tale, Family, Drama, Adventure
2007, Great Britain / USA
Rate
Tickets
7.8
36
Doctor Faustus
Theatrical
2011, Great Britain
Rate
Tickets
7.8
37
Pride & Prejudice
Romantic, Drama
2005, France / Great Britain
Rate
7.8
38
Kick-Ass 2
Crime, Thriller, Action, Comedy
2013, USA / Great Britain
Rate
7.8
39
Stardust
Adventure, Romantic, Fairy Tale
2007, Great Britain / USA
Rate
7.8
40
Lion
Drama
2016, Great Britain / Australia / USA
Rate
Watch trailer
7.8
41
Wrath of Man
Crime, Action, Thriller
2021, Great Britain
Rate
Watch trailer
Tickets
7.8
42
Loving Vincent
Animation, Drama, Crime, Biography
2017, Great Britain / Poland
Rate
Watch trailer
7.8
43
Skyfall
Adventure, Action, Thriller
2012, USA / Great Britain
Rate
7.8
44
2001: A Space Odyssey
Sci-Fi, Adventure
1968, USA / Great Britain
Rate
7.7
45
Moon
Thriller, Sci-Fi
2009, Great Britain
Rate
7.7
46
Atonement
Drama
2007, Great Britain
Rate
7.7
47
Dunkirk
Drama, War, History
2017, USA / Great Britain / France
Rate
Watch trailer
7.7
48
12 Years a Slave
Drama, History, Biography
2013, USA / Great Britain
Rate
7.7
49
Kingsman: The Secret Service
Thriller
2014, Great Britain
Rate
7.7
50
V for Vendetta
Sci-Fi, Drama, Thriller, Action
2005, USA / Great Britain / Germany
Rate
7.7
51
Triplettes de Belleville, Les
Comedy, Animation
2003, France / Belgium / Canada / Great Britain / Latvia
Rate
Watch trailer
7.7
52
Harry Potter and the Half-Blood Prince
Fantasy, Family, Adventure
2008, Great Britain / USA
Rate
Tickets
7.7
53
Wind River
Thriller
2017, USA / Great Britain / Canada
Rate
7.7
54
Gangs of New York
Drama, History
2002, USA / Germany / Italy / Great Britain / Netherlands
Rate
7.7
55
In Bruges
Drama, Comedy
2008, Great Britain / Belgium
Rate
7.7
56
Eastern Promises
Drama, Thriller, Mystery
2007, Great Britain / Canada / USA
Rate
7.7
57
Chocolat
Drama, Comedy, Romantic
2000, Great Britain / USA
Rate
Watch trailer
7.7
58
127 Hours
Drama
2010, USA / Great Britain
Rate
7.6
59
Conclave
Thriller
2024, Great Britain / USA
Rate
Watch trailer
7.6
60
Watchmen
Sci-Fi, Fantasy, Action, Drama, Thriller
2009, Great Britain / USA
Rate
7.6
61
About Time
Sci-Fi, Comedy, Drama
2013, Great Britain
Rate
7.6
62
La Vie en Rose
Biography, Drama, Musical
2007, France / Great Britain / Czechia
Rate
7.6
63
Gravity
Sci-Fi, Thriller
2013, USA / Great Britain
Rate
7.6
64
Two Is a Family
Comedy, Family, Drama, Romantic
2016, France / Great Britain
Rate
7.6
65
Dogville
Thriller, Drama
2003, Denmark / Sweden / Norway / Finland / Great Britain / France / Germany / Netherlands
Rate
Watch trailer
7.6
66
The Electrical Life of Louis Wain
Biography, Drama, History
2021, Great Britain
Rate
Watch trailer
7.6
67
One Day
Comedy, Romantic
2011, Great Britain
Rate
7.6
68
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Family, Fantasy, Adventure
2016, Great Britain / USA
Rate
7.6
69
Baby Driver
Action, Crime, Thriller
2017, USA / Great Britain
Rate
Watch trailer
7.6
70
Love Actually
Drama, Comedy, Romantic
2002, Great Britain / USA
Rate
Watch trailer
7.6
71
Finding Neverland
Biography, Family, Drama
2004, Great Britain / USA
Rate
7.6
72
Les Misérables
Musical, Drama
2012, Great Britain
Rate
7.6
73
The Theory of Everything
Biography, Drama
2014, Great Britain
Rate
7.5
74
The Illusionist
Animation
2009, Great Britain / France
Rate
7.5
75
Jane Eyre
Romantic, Drama
2011, Great Britain
Rate
7.5
76
Billy Elliot
Drama, Comedy
2000, Great Britain / France
Rate
7.5
77
Crank
Drama, Action, Thriller
2006, Great Britain / USA
Rate
7.5
78
Plane
Action, Adventure, Thriller
2023, USA / Great Britain
Rate
7.5
79
Control
Musical, Drama, Biography
2007, USA / Great Britain / Australia / Japan
Rate
7.5
80
The Unlikely Pilgramage of Harold Fry
Drama
2023, Great Britain
Rate
Watch trailer
7.5
81
Love, Rosie
Comedy, Romantic
2014, Great Britain / USA
Rate
7.5
82
28 Days Later...
Sci-Fi, Drama
2002, Great Britain
Rate
7.5
83
The Favourite
Biography, History
2018, Ireland / Great Britain / USA
Rate
Watch trailer
7.5
84
Sherlock: The Abominable Bride
Detective
2016, Great Britain
Rate
7.5
85
Becoming Jane
Biography, Drama, Romantic
2007, USA / Great Britain / Ireland
Rate
7.5
86
The Phantom of the Opera
Drama, Thriller, Musical, Fairy Tale, Romantic
2004, USA / Great Britain
Rate
Watch trailer
7.5
87
Everest
Drama, Adventure, Thriller
2015, USA / Great Britain
Rate
7.4
88
Underworld
Fairy Tale, Action, Horror
2003, USA / Germany / Hungary / Great Britain
Rate
7.4
89
Paddington
Family, Comedy, Adventure
2014, Great Britain / France / USA / Canada
Rate
7.4
90
The Bank Job
Thriller
2008, USA / Great Britain
Rate
7.4
91
Sunshine
Thriller, Sci-Fi
2007, Great Britain
Rate
7.4
92
RocknRolla
Action
2008, Great Britain
Rate
7.4
93
Trainspotting
Drama, Crime, Comedy
1996, Great Britain
Rate
Watch trailer
7.4
94
28 Weeks Later
Sci-Fi, Thriller, Horror
2007, Great Britain
Rate
7.4
95
Downton Abbey
Drama, History
2019, Great Britain
Rate
7.4
96
Youth
Drama
2015, Italy / France / Switzerland / Great Britain
Rate
7.4
97
Turtle: The Incredible Journey
Documentary
2009, Germany / Great Britain / Austria
Rate
7.4
98
Pirate Radio
Comedy
2009, Great Britain / Germany / France
Rate
7.4
99
Alien: Romulus
Horror, Sci-Fi
2024, Great Britain / USA
Rate
Watch trailer
7.4
100
Fury
War, Action, Drama
2014, Great Britain
Rate
