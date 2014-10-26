Menu
8.5 IMDb Rating: 8.7
Interstellar

Interstellar

Interstellar 18+
Synopsis

A team of explorers travel through a wormhole in space in an attempt to ensure humanity's survival.
Interstellar - trailer in russian 2
Interstellar  trailer in russian 2
Country USA / Great Britain
Runtime 2 hours 49 minutes
Production year 2014
Online premiere 7 November 2014
World premiere 26 October 2014
6 November 2014 Russia КАРО Премьер 12+
6 November 2014 Albania
7 November 2014 Angola
6 November 2014 Argentina
6 November 2014 Armenia
6 November 2014 Australia
7 November 2014 Austria
7 November 2014 Azerbaijan
15 November 2014 Bangladesh
6 November 2014 Belarus
5 November 2014 Belgium
6 November 2014 Bolivia
6 November 2014 Bosnia and Herzegovina
6 November 2014 Brazil
7 November 2014 Bulgaria
14 November 2014 Cambodia
5 November 2014 Canada
6 November 2014 Chile
12 November 2014 China
6 November 2014 Colombia
6 November 2014 Croatia
7 November 2014 Cyprus
6 November 2014 Czechia
6 November 2014 Denmark
7 November 2014 Ecuador
5 November 2014 Egypt
7 November 2014 Estonia
7 November 2014 Ethiopia
7 November 2014 Finland
5 November 2014 France
18 January 2024 Georgia PG-13
6 November 2014 Germany
7 November 2014 Great Britain
6 November 2014 Greece
7 November 2014 Guatemala
6 November 2014 Hong Kong
6 November 2014 Hungary
7 November 2014 Iceland
7 November 2014 India
6 November 2014 Indonesia
6 November 2014 Iraq
7 November 2014 Ireland
6 November 2014 Israel
6 November 2014 Italy
22 November 2014 Japan
6 November 2014 Kazakhstan 12+
7 November 2014 Kenya
6 November 2014 Kuwait
5 December 2024 Kyrgyzstan 12+
7 November 2014 Latvia
6 November 2014 Lebanon
7 November 2014 Lithuania
6 November 2014 Luxembourg
6 November 2014 Macao B
6 November 2014 Malaysia
12 November 2014 Malta
6 November 2014 Mexico
6 November 2014 Netherlands
6 November 2014 New Zealand
7 November 2014 Nigeria
6 November 2014 North Macedonia
7 November 2014 Norway
14 November 2014 Pakistan
7 November 2014 Panama
7 November 2014 Paraguay
6 November 2014 Peru
6 November 2014 Philippines
7 November 2014 Poland
6 November 2014 Portugal
7 November 2014 Romania
6 November 2014 Serbia
6 November 2014 Singapore
6 November 2014 Slovakia
6 November 2014 Slovenia
7 November 2014 South Africa
6 November 2014 South Korea
7 November 2014 Spain
7 November 2014 Sweden
6 November 2014 Switzerland
7 November 2014 Taiwan, Province of China
7 November 2014 Tanzania, United Republic of
6 November 2014 Thailand
8 November 2014 Trinidad and Tobago
7 November 2014 Turkey
6 November 2014 UAE
7 November 2014 USA
7 November 2014 Uganda
6 November 2014 Ukraine
6 November 2014 Uruguay
6 November 2014 Uzbekistan 16+
5 December 2014 Venezuela
7 November 2014 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $165,000,000
Worldwide Gross $759,161,023
Production Paramount Pictures, Warner Bros., Legendary Entertainment
Also known as
Interstellar, Interestelar, Интерстеллар, Bein Kochavim, Csillagok között, Flora's Letter, Hố Đen Tử Thần, Interestellar, Interstelari, Interstellaire, Interstellar: Călătorind prin univers, Interstellar: Thayan Dao Ku Lok, Medzvezdje, Mian Setareh-ei, Starp zvaigznēm, Tähtedevaheline, Tarp žvaigždžių, Udhëtimi Ndëryjor, Ulduzlararasi, Untitled Steven Spielberg Space Project, Yıldızlararası, Yulduzlar aro, Интерстелар, Інтерстеллар, Међузвездани, بين النجوم, 인터스텔라, インターステラー, 星际穿越, 星際效應, 星際啟示錄
Director
Christopher Nolan
Christopher Nolan
Cast
Matthew McConaughey
Matthew McConaughey
Anne Hathaway
Anne Hathaway
Jessica Chastain
Jessica Chastain
Mackenzie Foy
Mackenzie Foy
Topher Grace
Topher Grace
8.5
8.7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  62 In the Sci-Fi genre  11 In films of USA  40 In films of Great Britain  3
Film Reviews
KOCTAC2 4 February 2016, 09:32
Фильм великолепный.. Когда фильм закончился, зрители аплодировали, а это о многом говорит. Так получилось, что месяц назад читал статью, как раз по… Read more…
Toporock 1 February 2016, 12:34
Но вот я собственно и добрался до него. По многим рекомендациям, до IMAXа. Из окон кинотеатра, был виден вечерний РАН, все предполагало то, что… Read more…
Quotes
Dr. Brand Do not go gentle into that good night; Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light.
Interstellar - trailer in russian 2
Interstellar Trailer in russian 2
Interstellar - russian тв ролик
Interstellar Russian тв ролик
Stills
