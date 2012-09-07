Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Dredd
Poster of Dredd
Poster of Dredd
Poster of Dredd
Poster of Dredd
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7.1
Rate
5 posters
Kinoafisha Films Dredd

Dredd

Dredd 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

In a violent, futuristic city where the police have the authority to act as judge, jury and executioner, a cop teams with a trainee to take down a gang that deals the reality-altering drug, SLO-MO.
Dredd - trailer in russian
Dredd  trailer in russian
Country Great Britain
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2012
World premiere 7 September 2012
Release date
20 September 2012 Russia Централ Партнершип 18+
11 October 2012 Argentina
25 October 2012 Australia
20 September 2012 Belarus
21 September 2012 Brazil
28 September 2012 Bulgaria
27 September 2012 Cambodia
21 September 2012 Canada
21 September 2012 Colombia
27 September 2012 Denmark
21 September 2012 Estonia
16 September 2012 France
13 November 2012 Germany
7 September 2012 Great Britain
18 October 2012 Hong Kong
10 January 2013 Hungary
21 September 2012 Iceland
7 September 2012 Ireland
15 November 2012 Israel
20 September 2012 Kazakhstan
12 October 2012 Lithuania
28 September 2012 Mexico
11 October 2012 Netherlands
4 October 2012 New Zealand
28 September 2012 Norway
28 September 2012 Poland
27 September 2012 Portugal
20 September 2012 Singapore
6 December 2012 South Korea
7 September 2012 Spain
12 October 2012 Sweden
15 November 2012 Switzerland
20 September 2012 Thailand
28 September 2012 Turkey
21 September 2012 USA
20 September 2012 Ukraine
MPAA R
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $41,037,742
Production DNA Films, Peach Trees, Rena Films
Also known as
Dredd, Dredd 3D, Judge Dredd, Судья Дредд, Dredas, Dredd - Il giudice dell'apocalisse, Dredd 3D: Ultima judecata, Dredd: O Juiz do Apocalipse, Dredd/Dredd 3D, Ha'shofet Dredd, Hakim Dredd, Hội Thẩm Phán, Sudya Dredd, Yargıç Dredd, Ντρεντ, Дред 3D, Суддя Дредд, Судија Дред, 저지 드레드, ジャッジ・ドレッド, 超時空戰警
Director
Pete Travis
Cast
Karl Urban
Karl Urban
Olivia Thirlby
Olivia Thirlby
Jason Cope
Langley Kirkwood
Langley Kirkwood
Kivon Keyn
Cast and Crew
Similar films for Dredd
RoboCop 6.3
RoboCop (2014)
Judge Dredd 5.6
Judge Dredd (1995)
Doom 6.2
Doom (2005)
The Chronicles of Riddick 7.1
The Chronicles of Riddick (2004)
Fiksiki protiv Krabotov 6.7
Fiksiki protiv Krabotov (2019)
Hardcore Henry 6.9
Hardcore Henry (2015)
Chronicle 7.1
Chronicle (2012)
Hellboy II: The Golden Army 7.7
Hellboy II: The Golden Army (2008)
Hellboy 7.9
Hellboy (2004)
Blade II 8.1
Blade II (2002)
Pitch Black 7.4
Pitch Black (1999)
Blade 8.0
Blade (1998)
Film in Collections
Police Films Police Films

Film rating

7.3
Rate 104 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1373
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Judge Dredd I'm wondering when you'd remember you left your helmet behind.
Anderson Sir, a helmet can interfere with my psychic abilities.
Judge Dredd Think a bullet might interfere with them more.
Film Trailers All trailers
Dredd - trailer in russian
Dredd Trailer in russian
Dredd - trailer
Dredd Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Dredd
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more