Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of V for Vendetta
7.7
V for Vendetta - Trailer
Kinoafisha Films V for Vendetta
7.7

V for Vendetta

, 2005
V for Vendetta
USA, Great Britain, Germany / Sci-Fi, Drama, Thriller, Action / 18+
Trailers
Poster of V for Vendetta
7.7
V for Vendetta - Trailer
V for Vendetta  Trailer

Synopsis

In a future British tyranny, a shadowy freedom fighter, known only by the alias of "V", plots to overthrow it with the help of a young woman.

Cast

Natalie Portman
Natalie Portman
Evey
Hugo Weaving
Hugo Weaving
V
Stephen Fry
Stephen Fry
Deitrich
Keith How
John Hurt
John Hurt
Adam Sutler
Stephen Rea
Stephen Rea
Finch
Tim Pigott-Smith
Tim Pigott-Smith
Creedy
Natasha Wightman
Sinéad Cusack
Sinéad Cusack
Delia Surridge
David Leitch
David Leitch
Rupert Graves
Rupert Graves
Dominic
Rupert Graves
Dominic
Director James McTeigue
Writer Lilly (Andy) Wachowski, Lana Wachowski, David Lloyd
Composer Dario Marianelli
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain / Germany
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 2005
World premiere 11 December 2005
Release date
20 April 2006 Russia КароПрокат 16+
6 April 2006 Argentina
30 March 2006 Australia
17 March 2006 Austria
20 April 2006 Belarus
29 March 2006 Belgium
7 April 2006 Brazil
21 April 2006 Bulgaria
17 March 2006 Canada
20 April 2006 Czechia
24 March 2006 Denmark
13 April 2006 Ecuador
26 April 2006 Egypt
28 April 2006 Estonia
24 March 2006 Finland
19 April 2006 France
17 March 2006 Great Britain
30 March 2006 Greece
16 March 2006 Hong Kong
20 April 2006 Hungary
24 March 2006 Iceland
17 March 2006 Ireland
30 March 2006 Israel
17 March 2006 Italy
29 April 2006 Japan
20 April 2006 Kazakhstan
10 May 2006 Kuwait
5 November 2025 Latvia N16
28 April 2006 Lithuania
17 March 2006 Mexico
30 March 2006 Netherlands
17 March 2006 Norway
7 April 2006 Panama
15 March 2006 Philippines
7 April 2006 Poland
23 March 2006 Portugal
21 April 2006 Romania
16 March 2006 Singapore
20 April 2006 Slovakia
20 April 2006 Slovenia
17 March 2006 South Korea
7 April 2006 Spain
17 March 2006 Sweden
31 March 2006 Switzerland
17 March 2006 Taiwan
16 March 2006 Thailand
31 March 2006 Turkey
17 March 2006 USA
20 April 2006 Ukraine
17 March 2006 Viet Nam
MPAA R
Budget $54,000,000
Worldwide Gross $134,686,457
Production Warner Bros., Virtual Studios, Silver Pictures
Also known as
V for Vendetta, V de venganza, «V» значит Вендетта, V de vendetta, V de Vingança, V för vendetta, «V» деген Вендетта, «V» означає Вендетта, Chiến Binh Tự Do, O za osvetu, Phetchakhat Nakak Phaya Yom, V - tai Vendeta, V - Vendetta demakdir, V ako Vendeta, V de la Vendetta, V fô vendetta, V for Vendetta: At the IMAX, V for Vendetta: The IMAX Experience, V ir Vendeta, V jak vendetta, V jako Vendeta, V kao vendeta, V kot vroče maščevanje, V mint vérbosszú, V nagu veritasu, V niin kuin verikosto, V per Vendetta, V pour vendetta, V wie Vendetta, V като Вендета, Vendetta, Vendetta üçün V, Vフォー・ヴェンデッタ, V字仇杀队, V怪客, W jak wendeta, Δίψα για εκδίκηση, В као вендета, 브이 포 벤데타, В значит Вендетта, V cho Vendetta, V煞

Film rating

7.7
Rate 33 votes
8.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  618 In the Sci-Fi genre  93 In the Drama genre  277 In the Thriller genre  121 In the Action genre  154 In films of USA  407 In films of Great Britain  54 In films of Germany  27 In films of 2005  9
Updated 15 June 2024

Film Trailers

All trailers
V for Vendetta - Trailer
V for Vendetta Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for V for Vendetta

Mad Max: Fury Road
Mad Max: Fury Road Adventure, Action
2015, Australia / USA
8.0
Warrior
Warrior Drama, Action
2011, USA
7.0
Shutter Island
Shutter Island Drama, Mystery, Thriller
2009, USA
8.0
Spisok korabley Documentary
2008, Russia
6.0
Gran Torino
Gran Torino Drama
2008, USA
7.0
Into the Wild
Into the Wild Drama, Adventure, Biography
2007, USA
8.0
Pan's Labyrinth
Pan's Labyrinth Drama, Fairy Tale, Horror, Thriller
2006, Mexico / Spain / USA
7.0
The Prestige
The Prestige Fairy Tale, Thriller, Sci-Fi, Drama
2006, USA / Great Britain
8.0
First Descent
First Descent Documentary, Sport
2005, USA
7.0
Downfall
Downfall War, Drama
2004, Germany / Italy / Austria
7.0
Million Dollar Baby
Million Dollar Baby Drama
2004, USA
7.0
Kill Bill: Vol. 1
Kill Bill: Vol. 1 Drama, Comedy, Crime, Thriller, Action
2003, USA
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more