7.5 IMDb Rating: 7.7
3 posters
Kinoafisha Films Billy Elliot

Billy Elliot

Billy Elliot 18+
Synopsis

A talented young boy becomes torn between his unexpected love of dance and the disintegration of his family.
Country Great Britain / France
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2000
World premiere 19 May 2000
Release date
12 April 2001 Russia 16+
8 February 2001 Argentina
2 November 2000 Australia
31 January 2001 Belgium
16 March 2001 Brazil
13 October 2000 Canada
1 February 2001 Czechia
9 February 2001 Denmark
9 February 2001 Finland
20 December 2000 France
29 November 2000 Germany
28 September 2000 Great Britain
9 February 2001 Greece
8 February 2001 Hong Kong
22 February 2001 Hungary
16 February 2001 Iceland
29 September 2000 Ireland
2 February 2001 Israel
23 February 2001 Italy
27 January 2001 Japan
5 May 2001 Kazakhstan
12 February 2002 Kuwait
13 July 2001 Lithuania
3 May 2001 Malaysia
2 March 2001 Mexico
25 January 2001 Netherlands
15 February 2001 New Zealand
26 December 2000 Norway
22 March 2001 Peru
14 March 2001 Philippines
9 February 2001 Poland
16 February 2001 Portugal
9 February 2001 Romania
22 March 2001 Singapore
8 February 2001 Slovenia
17 February 2001 South Korea
26 January 2001 Spain
22 December 2000 Sweden
10 January 2001 Switzerland
28 January 2001 Taiwan
30 March 2001 Turkey
10 November 2000 USA
12 April 2001 Ukraine
MPAA R
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $109,334,150
Production StudioCanal, Working Title Films, BBC Film
Also known as
Billy Elliot, Dancer, Bili Eliot, Bilis Eliotas, Billy Elliot - I Will Dance, Billy Elliot (Quiero bailar), Gennimenos horeftis, Little Dancer, Γεννημένος χορευτής, Били Елиът, Билли Эллиот, Біллі Елліот, リトル・ダンサー, 舞動人生, 跳出我天地
Director
Stephen Daldry
Stephen Daldry
Cast
Jamie Bell
Jamie Bell
Jean Heywood
Jamie Draven
Stuart Wells
Mike Elliott
Cast and Crew
Quotes
Tutor 1 What does it feel like when you're dancing?
Billy Don't know. Sorta feels good. Sorta stiff and that, but once I get going... then I like, forget everything. And... sorta disappear. Sorta disappear. Like I feel a change in my whole body. And I've got this fire in my body. I'm just there. Flyin' like a bird. Like electricity. Yeah, like electricity.
Stills
