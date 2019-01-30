Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Alien
Poster of Alien
Poster of Alien
Poster of Alien
Рейтинги
8.4 IMDb Rating: 8.5
Rate
4 posters
Kinoafisha Films Alien

Alien

Alien 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

After a space merchant vessel perceives an unknown transmission as a distress call, its landing on the source moon finds one of the crew attacked by a mysterious life-form, and they soon realize that its life cycle has merely begun.
Alien - trailer
Alien  trailer
Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 1979
Online premiere 30 January 2019
World premiere 25 May 1979
Release date
7 March 2019 Russia 16+
5 February 2004 Argentina
13 December 2003 Australia
26 October 1979 Austria
22 October 2003 Belgium
1 January 1980 Bolivia
19 December 2003 Brazil
6 September 2003 Canada
25 December 1979 Chile
13 September 1979 Colombia
5 November 1979 Cyprus
1 July 1982 Czechia
12 October 1979 Denmark
10 March 1980 Egypt
6 March 2019 Estonia K-14
26 October 1979 Finland
12 November 2003 France
23 October 2003 Germany
31 October 2003 Great Britain
5 November 1979 Greece
14 November 1979 Hong Kong
4 September 2014 Hungary
18 December 1980 Iceland
6 December 1979 India
31 October 2003 Ireland
2 November 1979 Israel
14 November 2003 Italy
6 February 1980 Jamaica
31 January 2004 Japan
25 May 1979 Kazakhstan
26 April 2025 Latvia N16
9 May 2017 Lithuania
15 November 1979 Malaysia
24 October 2003 Mexico
23 October 2003 Netherlands
24 January 1980 New Zealand
29 October 2003 Norway
24 January 1980 Peru
31 October 1979 Philippines
2 January 1980 Poland
21 October 1979 Portugal
24 August 2003 Puerto Rico
31 October 1979 Singapore
3 October 1979 South Africa
1 October 1987 South Korea
24 October 2003 Spain
14 November 2003 Sweden
16 February 1980 Taiwan, Province of China
28 August 1982 Thailand
1 November 1981 Turkey
29 October 2003 USA
28 May 1979 USSR
19 July 2017 Ukraine
28 March 1980 Uruguay
28 March 1980 Venezuela
MPAA R
Budget $11,000,000
Worldwide Gross $109,102,567
Production Twentieth Century Fox, Brandywine Productions, Scott Free Productions
Also known as
Alien, Alien, el octavo pasajero, Alien - El octavo pasajero, Vetřelec, Чужой, Alien: Osmi putnik, Votrelec, Осми путник, 異形, A nyolcadik utas: a Halál, Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, Alien - Den 8. passager, Alien - den 8. passageraren, Alien - den 8. passasjer, Alien - den 8. passasjeren, Alien - den åttonde passageraren, Alien - Director's Cut, Alien - kahdeksas matkustaja, Alien - O 8.º Passageiro, Alien - O 8º Passageiro, Alien (corte del director), Alien (THE DIRECTOR'S CUT), Alien, de achtste passagier, Alien, el octavo pasajero: El montaje del director, Alien, le 8ème passager, Alien, le huitième passager, Alien: Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, Alien: Le huitième passager, Alien: O Oitavo Passageiro, Alien: The Director's Cut, Alien: The Eighth Passenger, Begona, Biganeh, Fazaei, Geimvera, Ha-Nose'a HaShmini, L'étranger: le huitième passager, Obcy - 8. pasażer ''Nostromo'', Obcy: Ósmy pasażer ''Nostromo'', Osmi potnik, Quái Vật Không Gian, Star Beast, Svešais, Svetimas, The Alien, Tulnukas, Yad, Yaratık, Άλιεν, Άλιεν, ο επιβάτης του διαστήματος, Бөтен, Пришълецът, Чужий, एलियन, 에이리언, エイリアン, 异形
Director
Ridley Scott
Ridley Scott
Cast
Sigourney Weaver
Sigourney Weaver
John Hurt
John Hurt
Ian Holm
Ian Holm
Yaphet Kotto
Yaphet Kotto
Bolaji Badejo
Bolaji Badejo
Cast and Crew
Similar films for Alien
Alien: Covenant 6.5
Alien: Covenant (2017)
Alien³ 7.1
Alien³ (1992)
Alien Resurrection 6.7
Alien Resurrection (1997)
Alien vs. Predator 6.0
Alien vs. Predator (2004)
Beyond Skyline 5.4
Beyond Skyline (2017)
4.0
Control Room (2024)
Memory: The Origins of Alien 6.7
Memory: The Origins of Alien (2019)
Sputnik 6.3
Sputnik (2019)
Aliens 8.3
Aliens (1986)
Prometheus 6.5
Prometheus (2012)
Blade Runner 7.8
Blade Runner (1982)
The Lord of the Rings: The Two Towers 8.7
The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
Film in Collections
Horror Films with Monsters and Creatures Horror Films with Monsters and Creatures
Alien Movies in Order Alien Movies in Order

Film rating

8.4
Rate 132 votes
8.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  81 In the Horror genre  1 In the Sci-Fi genre  14 In the Thriller genre  15 In films of USA  48 In films of Great Britain  4
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
fanbunga 2 April 2015, 12:51
Ридли Скотт мне не интересен, но к Чужому я отношусь с почтением.

Как к учебнику истории для 5 класса.
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Alien - trailer
Alien Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Alien
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more