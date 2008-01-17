Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of In Bruges
Poster of In Bruges
Рейтинги
7.7 IMDb Rating: 7.9
Rate
2 posters
Kinoafisha Films In Bruges

In Bruges

In Bruges 18+
Напомним о выходе в прокат
In Bruges - trailer in russian
In Bruges  trailer in russian
Country Great Britain / Belgium
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2008
Online premiere 17 September 2021
World premiere 17 January 2008
Release date
15 May 2008 Russia Парадиз 18+
2 October 2008 Argentina
25 August 2008 Australia
16 May 2008 Austria
15 May 2008 Belarus
2 July 2008 Belgium
17 October 2008 Brazil
27 March 2009 Bulgaria
15 January 2009 Chile
4 September 2009 Colombia
14 August 2008 Croatia
8 May 2008 Czechia
5 September 2008 Denmark
5 September 2008 Estonia
12 September 2008 Finland
25 June 2008 France
15 May 2008 Germany
18 April 2008 Great Britain
3 April 2008 Greece
29 May 2008 Hungary
19 March 2008 Iceland
20 June 2008 India
7 March 2008 Ireland
17 April 2008 Israel
16 May 2008 Italy
15 May 2008 Kazakhstan
22 August 2008 Latvia
9 February 2010 Lithuania
20 March 2009 Mexico
26 June 2008 Netherlands
6 November 2008 New Zealand
16 April 2009 Peru
29 February 2008 Poland
30 October 2008 Portugal
31 July 2008 Slovakia
5 March 2009 South Korea
18 July 2008 Spain
13 February 2009 Switzerland
29 August 2008 Taiwan
4 September 2008 Thailand
29 February 2008 USA
15 May 2008 Ukraine
6 February 2009 Uruguay
19 June 2009 Venezuela
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $45,211,126
Production Focus Features, Film4, Blueprint Pictures
Also known as
In Bruges, Escondidos en Brujas, En Brujas, Залечь на дно в Брюгге, Amagats a Bruges, Bienvenue à Bruges, Bons Baisers de Bruges, Brügge sehen... und sterben?, Bruggeda, Brüggedə, Cặp Đôi Sát Thủ Ở Bruges, Em Bruges, Erőszakik, Escondidos, In Bruges - La coscienza dell'assassino, Kriminalci na godišnjem, Kukkoilijat, Morilca na kolektivca, Na Mira do Chefe, Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj, Palgamõrvarid Brügges, Reikalai Briugėje, Reiz Brigē, Unas vacaciones diferentes, Undercover i Brügge, V Brugách, V Bruggách, Αποστολή στη Brugge, Αποστολή στη Μπριζ, Брюггеде жасырыну, В Брюж, Гангстери на одмору, Залягти на дно в Брюге, У Брижу, في بروج, ヒットマンズ・レクイエム, 杀手没有假期, 殺手沒有假期
Director
Martin McDonagh
Martin McDonagh
Cast
Colin Farrell
Colin Farrell
Brendan Gleeson
Brendan Gleeson
Ralph Fiennes
Ralph Fiennes
Jeremie Renier
Jeremie Renier
Clemence Poesy
Clemence Poesy
Cast and Crew
Similar films for In Bruges
Calvary 7.5
Calvary (2013)
The Grand Seduction 7.2
The Grand Seduction (2013)
The Banshees of Inisherin 8.0
The Banshees of Inisherin (2022)
Seven Psychopaths 7.2
Seven Psychopaths (2012)
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 8.0
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)
7.7
Hangmen (2016)
The Lobster 6.4
The Lobster (2015)
The Guard 7.3
The Guard (2011)
Burn After Reading 7.1
Burn After Reading (2008)
Hot Fuzz 7.6
Hot Fuzz (2007)
Kiss Kiss Bang Bang 7.1
Kiss Kiss Bang Bang (2005)
Lock, Stock and Two Smoking Barrels 7.7
Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)

Film rating

7.7
Rate 50 votes
7.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  624
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Московская школа кино 28 December 2021, 15:50
«Залечь на дно в Брюгге»:
обезоруживающая трагикомедия Мартина МакДоны


Что первым делом приходит на ум, когда вы думаете о рождественском… Read more…
Аннади 2 April 2015, 12:51
Эт прекрасный фильм,и те,кто утверждает лбратное,ничего не понимают вы искусстве.Сюжет абсолютно не примитивный,концовка неожиданная,музыка… Read more…
Quotes
Natalie [Harry gets angry and is destroying the phone] Harry. Harry!
Harry What?
Natalie It's an inanimate fucking object.
Harry You're an inanimate fucking object!
Film Trailers All trailers
In Bruges - trailer in russian
In Bruges Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack In Bruges
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more