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Poster of The Ministry of Ungentlemanly Warfare
7.1
The Ministry of Ungentlemanly Warfare - Trailer
Kinoafisha Films The Ministry of Ungentlemanly Warfare
7.1

The Ministry of Ungentlemanly Warfare

, 2024
The Ministry of Ungentlemanly Warfare
USA / Drama, War / 18+
Trailers
Poster of The Ministry of Ungentlemanly Warfare
7.1
The Ministry of Ungentlemanly Warfare - Trailer
The Ministry of Ungentlemanly Warfare  Trailer

Synopsis

In 1940, Winston Churchill and Ian Fleming form a clandestine combat organization for Britain's military that changes the course of World War II and prefigures the modern black ops unit through its unconventional and entirely ‘ungentlemanly’ fighting techniques against the Nazis.

Cast

Henry Cavill
Henry Cavill
Gus March-Phillips
Eiza González
Eiza González
Marjorie Stewart
Alan Ritchson
Alan Ritchson
Anders Lassen
Henry Golding
Henry Golding
Freddy Alvarez
Henry Zaga
Henry Zaga
Alex Pettyfer
Alex Pettyfer
Geoffrey Appleyard
Cary Elwes
Cary Elwes
Brigadier Gubbins 'M'
Hero Fiennes Tiffin
Hero Fiennes Tiffin
Henry Hayes
Til Schweiger
Til Schweiger
Heinrich Luhr
Babs Olusanmokun
Heron
Rory Kinnear
Rory Kinnear
Churchill
Director Guy Ritchie
Writer Paul Tamasy, Eric Johnson, Arash Amel, Guy Ritchie
Composer Christopher Benstead
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2024
Online premiere 10 May 2024
World premiere 8 April 2024
Release date
13 May 2024 Russia Вольга
19 April 2024 Australia
25 April 2024 Azerbaijan 16+
18 April 2024 Bahrain
19 April 2024 Brazil
19 April 2024 Bulgaria
19 April 2024 Canada
24 May 2024 China
25 April 2024 Georgia R
19 April 2024 Great Britain
19 April 2024 Hong Kong
8 May 2024 Indonesia
18 April 2024 Israel
25 April 2024 Kazakhstan 18+
18 April 2024 Kuwait
19 April 2024 Kyrgyzstan
19 April 2024 Latvia N16
19 April 2024 Lithuania
19 April 2024 Moldova
19 April 2024 Netherlands 16
18 April 2024 Oman
18 April 2024 Puerto Rico
18 April 2024 Qatar
18 April 2024 Saudi Arabia
19 March 2025 South Korea 15
19 April 2024 Taiwan
19 April 2024 Tajikistan
18 April 2024 Thailand
18 April 2024 UAE 18TC
19 April 2024 USA
19 April 2024 Uzbekistan
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $29,768,915
Production Black Bear, Jerry Bruckheimer Films, Lionsgate
Also known as
The Ministry of Ungentlemanly Warfare, Guerra Sem Regras, Guerra sin reglas, Министерство неджентльменских дел, A piszkos hadviselés minisztériuma, El ministerio de la guerra sucia, Gayribeyefendi Savaş Dairesi, Ha'Yekhida Le'Lokhama Lo Gentlemenit, Il ministero della guerra sporca, Le Ministère de la Sale Guerre, Ministerstvo nekonvenčnej vojny, Ministerstwo niebezpiecznych drani, Ministerul războiului fără mănuși, Nedžentelmeniško karo ministerija, Nojentlmencha ishlar vazirligi, Operace Poštmistr, Qeyri-Centlmen İşlər Nazirliyi, Vääritu sõjapidamise ministeerium, Your Lucky Day, Το υπουργείο του αναξιοπρεπούς πολέμου, Министарство неџентлменског ратовања, Міністерство неджентльменської війни, アンジェントルメン, 攻壳型战, 無限制軍團, 盟军敢死队, 绝密型战, 非君子作战部, 非紳士戰爭部, 非紳士特攻隊, 非绅士战争部, O Ministério da Guerra Cruel, El Ministerio de la Guerra, O Ministério da Guerra Sem Maneiras, O Cruel Ministério da Guerra, Qeyri centlmen işlər nazirliyi, Министерство на неджентълменската война

Film rating

7.1
Rate 115 votes
6.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1766 In the Drama genre  787 In the War genre  80 In films of USA  1078 In films of 2024  95
Updated 24 February 2026

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The Ministry of Ungentlemanly Warfare - Trailer
The Ministry of Ungentlemanly Warfare Trailer
The Ministry of Ungentlemanly Warfare - Trailer
The Ministry of Ungentlemanly Warfare Trailer
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Our Review

Guy Ritchie&#39;s stylish adventurers downplay the gravity of WWII and take down nazis for fun.
Guy Ritchie's stylish adventurers downplay the gravity of WWII and take down nazis for fun. In 1942, by Winston Churchill’s order, a special squad of adventurers is formed to deprive the Nazis of a strategically important warship in the Caribbean. Leading the "trawler squad" is the charming Gus March-Phillips, who has a penchant for petty theft, brandy, cigars, and stylish coats. He assembles his team from a burly archer, an explosives expert, and a couple more specialists — fans of brawls and shootouts. Meanwhile, on land, the operation involves a femme fatale…
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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