In 1940, Winston Churchill and Ian Fleming form a clandestine combat organization for Britain's military that changes the course of World War II and prefigures the modern black ops unit through its unconventional and entirely ‘ungentlemanly’ fighting techniques against the Nazis.
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Ian Fleming announces himself as "Fleming. Ian Fleming." This deliberate nod refers to his fictional hero, James Bond, who in many of the films featuring him famously introduces himself as "Bond. James Bond."