Kinoafisha Films The Shining

The Shining

The Shining 18+
Synopsis

A family heads to an isolated hotel for the winter where an evil and spiritual presence influences the father into violence, while his psychic son sees horrific forebodings from the past and of the future.
Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 1980
Online premiere 4 December 2012
World premiere 23 May 1980
Release date
29 October 2020 Russia 16+
25 December 1980 Argentina
13 November 1980 Australia
6 November 1980 Belgium
30 October 2017 Bolivia
25 December 1980 Brazil
16 November 2017 Bulgaria
13 June 1980 Canada
31 October 2017 Cayman Islands
31 January 2015 Chile
25 December 1980 Colombia
31 October 2017 Croatia
31 October 2017 Cyprus
26 September 1980 Denmark
26 September 1980 Finland
16 October 1980 France
16 October 1980 Germany
5 October 1980 Great Britain
22 December 1980 Greece
2 June 1983 Hong Kong
27 October 2017 Iceland
12 December 1980 Ireland 18
22 December 1980 Italy
13 December 1980 Japan
23 May 1980 Kazakhstan
31 October 2017 Latvia
31 October 2017 Lithuania N-16
25 December 1980 Mexico
30 October 1980 Netherlands
26 September 1980 Norway
26 October 2017 Paraguay
14 February 2013 Peru
31 December 1990 Poland
20 November 1980 Portugal
31 October 2017 Slovenia
28 June 2023 South Korea 18
19 December 1980 Spain
26 September 1980 Sweden
28 September 2018 Taiwan, Province of China
23 May 1980 Turkey
13 June 1980 USA
23 May 1980 Ukraine
31 July 1981 Uruguay
MPAA R
Budget $19,000,000
Worldwide Gross $47,970,919
Production Warner Bros., Hawk Films, Peregrine
Also known as
The Shining, Shining, El resplandor, Сияние, Исијавање, Cinnet, Derakhshesh, Ha'Nitzotz, Hiilgus, Hohto, I lampsi, Isijavanje, Izžarevanje, L'enfant lumière, La resplendor, Lśnienie, Mirdzums, Ngôi Nhà Ma, O Iluminado, Ondskabens hotel, Ondskapens hotell, Osvícení, Osvietenie, Parıltı, Porlash, Ragyogás, Rongraem Phi Narok, Shining: L'enfant lumière, Stanley Kubrick's 'The Shining', Strălucirea, Surmahotell, Švytėjimas, The Shining - Hohto, Zárení, Η λάμψη, Жылтыр, Сиянието, Сяйво, द शाइनिंग, 샤이닝, シャイニング, 閃靈, 闪灵, 鬼店
Director
Stanley Kubrick
Stanley Kubrick
Cast
Barry Nelson
Barry Nelson
Jack Nicholson
Jack Nicholson
Dzho Terkel
Dzho Terkel
Danny Lloyd
Danny Lloyd
Scatman Crothers
Scatman Crothers
Cast and Crew
Vladimir 5 June 2023, 15:56
Наверно самый страшный фильм моего детства. Честно говоря, актерская игра и работа оператора на высоте, особенно учитывая год фильма! Перед… Read more…
