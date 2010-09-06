|24 February 2011
|Russia
|Каскад
|16+
|10 February 2011
|Argentina
|23 December 2010
|Australia
|22 February 2011
|Belarus
|23 February 2011
|Belgium
|3 February 2011
|Bosnia and Herzegovina
|11 February 2011
|Brazil
|25 February 2011
|Bulgaria
|22 December 2010
|Canada
|24 February 2012
|China
|18 February 2011
|Colombia
|10 March 2011
|Czechia
|3 March 2011
|Denmark
|21 January 2011
|Estonia
|21 January 2011
|Finland
|2 February 2011
|France
|17 February 2011
|Germany
|7 January 2011
|Great Britain
|16 December 2010
|Greece
|17 February 2011
|Hong Kong
|3 February 2011
|Hungary
|28 January 2011
|Iceland
|4 March 2011
|India
|17 February 2011
|Indonesia
|7 January 2011
|Ireland
|27 January 2011
|Israel
|28 January 2011
|Italy
|26 February 2011
|Japan
|24 February 2011
|Kazakhstan
|24 February 2011
|Kuwait
|21 January 2011
|Latvia
|21 January 2011
|Lithuania
|17 February 2011
|Malaysia
|18 February 2011
|Mexico
|17 February 2011
|Netherlands
|26 December 2010
|New Zealand
|11 February 2011
|Norway
|17 February 2011
|Peru
|11 May 2011
|Philippines
|28 January 2011
|Poland
|10 February 2011
|Portugal
|11 February 2011
|Romania
|10 February 2011
|Singapore
|27 January 2011
|Slovenia
|17 March 2011
|South Korea
|22 December 2010
|Spain
|4 February 2011
|Sweden
|28 January 2011
|Switzerland
|4 March 2011
|Taiwan
|18 February 2011
|Turkey
|1 April 2011
|USA
|24 February 2011
|Ukraine
|21 January 2011
|Uruguay
|25 February 2011
|Venezuela
Lionel Logue never swore in the king's presence, nor did he ever address him as "Bertie".
За режиссуру тоже можно спокойно давать Финчеру - у… Read more…