8.1 IMDb
The King's Speech

The King's Speech 18+
Synopsis

The story of King George VI of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, his impromptu ascension to the throne and the speech therapist who helped the unsure monarch become worthy of it.
Country Great Britain / Australia
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2010
World premiere 6 September 2010
Release date
24 February 2011 Russia Каскад 16+
10 February 2011 Argentina
23 December 2010 Australia
22 February 2011 Belarus
23 February 2011 Belgium
3 February 2011 Bosnia and Herzegovina
11 February 2011 Brazil
25 February 2011 Bulgaria
22 December 2010 Canada
24 February 2012 China
18 February 2011 Colombia
10 March 2011 Czechia
3 March 2011 Denmark
21 January 2011 Estonia
21 January 2011 Finland
2 February 2011 France
17 February 2011 Germany
7 January 2011 Great Britain
16 December 2010 Greece
17 February 2011 Hong Kong
3 February 2011 Hungary
28 January 2011 Iceland
4 March 2011 India
17 February 2011 Indonesia
7 January 2011 Ireland
27 January 2011 Israel
28 January 2011 Italy
26 February 2011 Japan
24 February 2011 Kazakhstan
24 February 2011 Kuwait
21 January 2011 Latvia
21 January 2011 Lithuania
17 February 2011 Malaysia
18 February 2011 Mexico
17 February 2011 Netherlands
26 December 2010 New Zealand
11 February 2011 Norway
17 February 2011 Peru
11 May 2011 Philippines
28 January 2011 Poland
10 February 2011 Portugal
11 February 2011 Romania
10 February 2011 Singapore
27 January 2011 Slovenia
17 March 2011 South Korea
22 December 2010 Spain
4 February 2011 Sweden
28 January 2011 Switzerland
4 March 2011 Taiwan
18 February 2011 Turkey
1 April 2011 USA
24 February 2011 Ukraine
21 January 2011 Uruguay
25 February 2011 Venezuela
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $414,245,125
Production See-Saw Films, The Weinstein Company, UK Film Council
Also known as
The King's Speech, El discurso del rey, Kraljev govor, O Discurso do Rei, Король говорит!, A király beszéde, Discursul regelui, Eikokuou no spîchi, El discurs del rei, Il discorso del re, Jak zostać królem, Karaļa runa, Karaliaus kalba, Kongens store tale, Kongens tale, Konungsræðan, Kral danışır, Králova rec, Kráľova reč, Kungens tal, Kuninga kõne, Kuninkaan puhe, Le Discours d'un roi, Le discours du roi, Mepis sitkva, Neum ha'meleh, Nhà Vua Nói Lắp, Notgh-e padeshah, O logos tou vasilia, Qirol nutqi, The King's Speech - Die Rede des Königs, Zoraki Kral, Ο λόγος του βασιλιά, Королівська промова, Король говорить, Краљев говор, Патша сөйлейді!, Промова короля, Речта на краля, 国王的演讲, 国王的演说, 王的演讲, 王者之聲：宣戰時刻, 皇上無話兒, 英国王のスピーチ
Tom Hooper
Cast
Colin Firth
Colin Firth
Helena Bonham Carter
Geoffrey Rush
Guy Pearce
Michael Gambon
8.1
8 IMDb
Казимир Петржел 14 January 2026, 20:23
ЖИВО! СВЕЖО! ДУХОПОДЪЁМНО! Чем хорош этот ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ФИЛЬМ? (И о чём не было в других здешних отзывах), но КРАЙНЕ ВАЖНО – и более чем АКТУАЛЬНО ДЛЯ… Read more…
523561 2 April 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 26/02/2011 - 18:24:25):Там есть номинация за лучший фильм - это Финчеру.

За режиссуру тоже можно спокойно давать Финчеру - у… Read more…
Quotes
King George VI All that... work... down the drain. My own... b... brother, I couldn't say a single w-word to him in reply.
Lionel Logue Why do you stammer so much more with David than you ever do with me?
King George VI 'Cos you're b... bloody well paid to listen.
Lionel Logue Bertie, I'm not a geisha girl.
King George VI Stop trying to be so bloody clever.
Lionel Logue What is it about David that stops you speaking?
King George VI What is it about you that bloody well makes you want to go on about it the whole bloody time?
Lionel Logue Vulgar, but fluent; you don't stammer when you swear.
King George VI Oh, bugger off!
Lionel Logue Is that the best you can do?
King George VI [like an elocution lesson] Well... bloody bugger to you, you beastly bastard.
Lionel Logue Oh, a public school prig could do better than that.
King George VI Shit. Shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit!
Lionel Logue Yes!
King George VI Shit!
Lionel Logue Defecation flows trippingly from the tongue!
King George VI Because I'm angry!
Lionel Logue Do you know the f-word?
King George VI F... f... fornication?
Lionel Logue Oh, Bertie.
King George VI Fuck. Fuck! Fuck, fuck, fuck and fuck! Fuck, fuck and bugger! Bugger, bugger, buggerty buggerty buggerty, fuck, fuck, arse!
Lionel Logue Yes...
King George VI Balls, balls...
Lionel Logue ...you see, not a hesitation!
King George VI ...fuckity, shit, shit, fuck and willy. Willy, shit and fuck and... tits.
