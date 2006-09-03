|19 October 2006
|Russia
|UPI
|16+
|14 December 2006
|Argentina
|19 October 2006
|Australia
|10 November 2006
|Austria
|18 October 2006
|Belarus
|18 October 2006
|Belgium
|25 December 2006
|Brazil
|10 November 2006
|Bulgaria
|25 December 2006
|Canada
|16 November 2006
|Chile
|16 November 2006
|Croatia
|9 November 2006
|Czechia
|12 January 2007
|Denmark
|26 January 2007
|Ecuador
|4 April 2007
|Egypt
|10 November 2006
|Estonia
|5 January 2007
|Finland
|18 October 2006
|France
|9 November 2006
|Germany
|19 September 2006
|Great Britain
|26 October 2006
|Greece
|16 November 2006
|Hungary
|29 December 2006
|Iceland
|22 September 2006
|Ireland
|19 October 2006
|Israel
|17 November 2006
|Italy
|18 November 2006
|Japan
|18 October 2006
|Kazakhstan
|30 December 2006
|Kuwait
|20 October 2006
|Latvia
|3 November 2006
|Lithuania
|24 November 2006
|Mexico
|26 October 2006
|Netherlands
|19 October 2006
|New Zealand
|9 November 2006
|North Macedonia
|6 December 2006
|Norway
|18 February 2007
|Pakistan
|12 January 2007
|Panama
|27 October 2006
|Poland
|26 October 2006
|Portugal
|17 November 2006
|Romania
|9 November 2006
|Slovakia
|7 December 2006
|Slovenia
|10 November 2006
|South Africa
|22 September 2016
|South Korea
|20 October 2006
|Spain
|9 February 2007
|Sweden
|8 November 2006
|Switzerland
|1 December 2006
|Turkey
|5 January 2007
|USA
|12 October 2006
|Ukraine
|9 February 2007
|Uruguay