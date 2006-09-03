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Poster of Children of Men
7.3
Kinoafisha Films Children of Men
7.3

Children of Men

, 2006
Children of Men
Great Britain, USA / Thriller, Drama, Adventure, Sci-Fi / 18+
Poster of Children of Men
7.3

Synopsis

In 2027, in a chaotic world in which women have become somehow infertile, a former activist agrees to help transport a miraculously pregnant woman to a sanctuary at sea.

Cast

Clive Owen
Clive Owen
Theo Faron
Julianne Moore
Julianne Moore
Julian
Michael Caine
Michael Caine
Jasper
Charlie Hunnam
Charlie Hunnam
Pam Ferris
Pam Ferris
Peter Mullan
Peter Mullan
Filip Herbert
Joy Richardson
Ilario Bisi-Pedro
Danny Huston
Danny Huston
Jacek Koman
Jacek Koman
Chiwetel Ejiofor
Chiwetel Ejiofor
Luke
Director Alfonso Cuaron
Writer Timothy J. Sexton, Mark Fergus, Hawk Ostby, Alfonso Cuaron, David Arata
Composer John Tavener
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2006
Online premiere 31 October 2018
World premiere 3 September 2006
Release date
19 October 2006 Russia UPI 16+
14 December 2006 Argentina
19 October 2006 Australia
10 November 2006 Austria
18 October 2006 Belarus
18 October 2006 Belgium
25 December 2006 Brazil
10 November 2006 Bulgaria
25 December 2006 Canada
16 November 2006 Chile
16 November 2006 Croatia
9 November 2006 Czechia
12 January 2007 Denmark
26 January 2007 Ecuador
4 April 2007 Egypt
10 November 2006 Estonia
5 January 2007 Finland
18 October 2006 France
9 November 2006 Germany
19 September 2006 Great Britain
26 October 2006 Greece
16 November 2006 Hungary
29 December 2006 Iceland
22 September 2006 Ireland
19 October 2006 Israel
17 November 2006 Italy
18 November 2006 Japan
18 October 2006 Kazakhstan
30 December 2006 Kuwait
20 October 2006 Latvia
3 November 2006 Lithuania
24 November 2006 Mexico
26 October 2006 Netherlands
19 October 2006 New Zealand
9 November 2006 North Macedonia
6 December 2006 Norway
18 February 2007 Pakistan
12 January 2007 Panama
27 October 2006 Poland
26 October 2006 Portugal
17 November 2006 Romania
9 November 2006 Slovakia
7 December 2006 Slovenia
10 November 2006 South Africa
22 September 2016 South Korea
20 October 2006 Spain
9 February 2007 Sweden
8 November 2006 Switzerland
1 December 2006 Turkey
5 January 2007 USA
12 October 2006 Ukraine
9 February 2007 Uruguay
MPAA R
Budget $76,000,000
Worldwide Gross $70,606,723
Production Universal Pictures, Strike Entertainment, Hit & Run Productions
Also known as
Children of Men, Niños del hombre, Дитя человеческое, Az ember gyermeke, Copiii omului, Copiii tatălui, Djeca čovječanstva, Filhos da Esperança, Hijos de los hombres, I figli degli uomini, Ihmisen pojat, Inimlapsed, İnsan uşağı, Inson bolasi, Les fils de l'homme, Ludzkie dzieci, Menneskenes barn, Những Đứa Trẻ Thời Chiến, Os Filhos do Homem, Otroci clovestva, Potomci lidí, Potomkovia ludí, Son Umut, Ta paidia ton anthropon, Tomorrow World, Žmoniu vaikai, Τα παιδιά των ανθρώπων, Адам баласы, Децата на хората, Дитя людське, Останній нащадок землі, Потомци, चिल्ड्रन ऑफ़ मेन, トゥモロー・ワールド, 人类之子, 人類之子, Մարդկության Զավակը, 绝种浩劫, Մարդկության Որդին

Film rating

7.3
Rate 29 votes
7.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1419 In the Thriller genre  254 In the Drama genre  641 In the Adventure genre  324 In the Sci-Fi genre  183 In films of Great Britain  117 In films of USA  866 In films of 2006  28
Updated 9 January 2025
Listen to the
soundtrack Children of Men

Quotes

Miriam As the sound of the playgrounds faded, the despair set in. Very odd, what happens in a world without children's voices.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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