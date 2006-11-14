|16 November 2006
|Russia
|Каскад
|12+
|7 December 2006
|Argentina
|7 December 2006
|Australia
|23 November 2006
|Austria
|15 November 2006
|Bahrain
|16 November 2006
|Belarus
|22 November 2006
|Belgium
|25 December 2006
|Bolivia
|23 November 2006
|Bosnia and Herzegovina
|15 December 2006
|Brazil
|23 November 2006
|Bulgaria
|16 November 2006
|Canada
|7 December 2006
|Chile
|30 January 2007
|China
|8 December 2006
|Colombia
|23 November 2006
|Croatia
|16 November 2006
|Czechia
|24 November 2006
|Denmark
|8 December 2006
|Ecuador
|15 November 2006
|Egypt
|17 November 2006
|Estonia
|24 November 2006
|Finland
|22 November 2006
|France
|23 November 2006
|Germany
|15 November 2006
|Great Britain
|16 November 2006
|Greece
|20 December 2006
|Hong Kong
|7 December 2006
|Hungary
|17 November 2006
|Iceland
|15 December 2006
|India
|15 November 2006
|Indonesia
|16 November 2006
|Ireland
|16 November 2006
|Israel
|4 January 2007
|Italy
|1 December 2006
|Japan
|15 November 2006
|Jordan
|16 November 2006
|Kazakhstan
|1 December 2006
|Kenya
|14 November 2006
|Kuwait
|17 November 2006
|Latvia
|16 November 2006
|Lebanon
|17 November 2006
|Lithuania
|16 November 2006
|Malaysia
|8 December 2006
|Mexico
|3 November 2008
|Netherlands
|7 December 2006
|New Zealand
|1 December 2006
|Nigeria
|24 November 2006
|Norway
|15 November 2006
|Oman
|15 December 2006
|Pakistan
|22 December 2006
|Panama
|7 December 2006
|Peru
|15 November 2006
|Philippines
|17 November 2006
|Poland
|23 November 2006
|Portugal
|16 November 2006
|Puerto Rico
|16 November 2006
|Qatar
|23 November 2006
|Romania
|23 November 2006
|Serbia
|16 November 2006
|Singapore
|16 November 2006
|Slovakia
|23 November 2006
|Slovenia
|1 December 2006
|South Africa
|21 December 2006
|South Korea
|9 May 2015
|Spain
|24 November 2006
|Sweden
|5 January 2007
|Switzerland
|16 November 2006
|Syrian Arab Republic
|17 November 2006
|Taiwan
|7 December 2006
|Thailand
|17 November 2006
|Turkey
|15 November 2006
|UAE
|17 November 2006
|USA
|16 November 2006
|Ukraine
|15 December 2006
|Uruguay
|8 December 2006
|Venezuela
|29 December 2006
|Viet Nam