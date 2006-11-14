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Poster of Casino Royale
8.0
Kinoafisha Films Casino Royale
8.0

Casino Royale

, 2006
Casino Royale
USA, Germany, Great Britain, Czechia / Adventure, Action, Thriller / 18+
Poster of Casino Royale
8.0

Cast

Daniel Craig
Daniel Craig
James Bond
Eva Green
Eva Green
Vesper Lynd
Mads Mikkelsen
Mads Mikkelsen
Le Chiffre
Jeffrey Wright
Jeffrey Wright
Felix Leiter
Giancarlo Giannini
Giancarlo Giannini
Rene Mathis
Judi Dench
Judi Dench
M
Caterina Murino
Caterina Murino
Solange
Ludger Pistor
Ludger Pistor
Claudio Santamaria
Claudio Santamaria
John Cleese
John Cleese
Simon Abkarian
Simon Abkarian
Alex Dimitrios
Michaël Youn
Director Martin Campbell
Writer Paul Haggis, Neal Purvis, Robert Wade, Ian Fleming
Composer David Arnold
Cast and Crew

Film details

Country USA / Germany / Great Britain / Czechia
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2006
Online premiere 7 May 2019
World premiere 14 November 2006
Release date
16 November 2006 Russia Каскад 12+
7 December 2006 Argentina
7 December 2006 Australia
23 November 2006 Austria
15 November 2006 Bahrain
16 November 2006 Belarus
22 November 2006 Belgium
25 December 2006 Bolivia
23 November 2006 Bosnia and Herzegovina
15 December 2006 Brazil
23 November 2006 Bulgaria
16 November 2006 Canada
7 December 2006 Chile
30 January 2007 China
8 December 2006 Colombia
23 November 2006 Croatia
16 November 2006 Czechia
24 November 2006 Denmark
8 December 2006 Ecuador
15 November 2006 Egypt
17 November 2006 Estonia
24 November 2006 Finland
22 November 2006 France
23 November 2006 Germany
15 November 2006 Great Britain
16 November 2006 Greece
20 December 2006 Hong Kong
7 December 2006 Hungary
17 November 2006 Iceland
15 December 2006 India
15 November 2006 Indonesia
16 November 2006 Ireland
16 November 2006 Israel
4 January 2007 Italy
1 December 2006 Japan
15 November 2006 Jordan
16 November 2006 Kazakhstan
1 December 2006 Kenya
14 November 2006 Kuwait
17 November 2006 Latvia
16 November 2006 Lebanon
17 November 2006 Lithuania
16 November 2006 Malaysia
8 December 2006 Mexico
3 November 2008 Netherlands
7 December 2006 New Zealand
1 December 2006 Nigeria
24 November 2006 Norway
15 November 2006 Oman
15 December 2006 Pakistan
22 December 2006 Panama
7 December 2006 Peru
15 November 2006 Philippines
17 November 2006 Poland
23 November 2006 Portugal
16 November 2006 Puerto Rico
16 November 2006 Qatar
23 November 2006 Romania
23 November 2006 Serbia
16 November 2006 Singapore
16 November 2006 Slovakia
23 November 2006 Slovenia
1 December 2006 South Africa
21 December 2006 South Korea
9 May 2015 Spain
24 November 2006 Sweden
5 January 2007 Switzerland
16 November 2006 Syrian Arab Republic
17 November 2006 Taiwan
7 December 2006 Thailand
17 November 2006 Turkey
15 November 2006 UAE
17 November 2006 USA
16 November 2006 Ukraine
15 December 2006 Uruguay
8 December 2006 Venezuela
29 December 2006 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $150,000,000
Worldwide Gross $606,278,957
Production Columbia Pictures, Eon Productions, Casino Royale Productions
Also known as
Casino Royale, 007: Casino Royale, 007 - Casino Royale, Kazino Royale, 007 - Cassino Royale, 007 カジノ・ロワイヤル, 007: Kajino rowaiyaru, 007: Казино Рояль, 007：大战皇家赌场, 007首部曲：皇家夜總會, Agente 007 - Casinò Royale, Bond 21, Bond Begins, Bond XXI, Casino Royale 007, James Bond 007 - Casino Royale, James Bond 21, Prapanchaniki Okkadu, Royal kazinosi, Royal kazinosu, Sòng Bạc Hoàng Gia, Καζίνο Ρουαγιάλ, Казино «Рояль», Казино Pоял, Казино ројал, Казино Рояль, Рояль казиносы, कसिनो रोयाल, 新鐵金剛智破皇家賭場, 007 카지노 로얄, 007 22 - Casino Royale, Điệp Viên 007: Sòng Bạc Hoàng Gia, 007 Казино Роял, 007系列：大战皇家赌场, Casino Royale: Uncut Edition, เจมส์ บอนด์ 007 : พยัคฆ์ร้ายเดิมพันระห่ำโลก

Film rating

8.0
Rate 86 votes
8 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  310 In the Adventure genre  88 In the Action genre  94 In the Thriller genre  60 In films of USA  216 In films of Germany  15 In films of Great Britain  27 In films of Czechia  1 In films of 2006  6
Updated 16 December 2023
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soundtrack Casino Royale
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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