Тарас Филинцев 4 November 2020, 14:26
Прекрасное кино. Вот вам и показана неидеальность судебной системы в те времена. Ну и конечно план его просто гениален был для побега.
Киноафиша.инфо 30 October 2024, 19:27
Однозначно 😎
|24 October 2019
|Russia
|Иноекино
|24 November 1994
|Antigua and Barbuda
|23 March 1995
|Argentina
|16 February 1995
|Australia
|17 March 1995
|Brazil
|24 December 1994
|Burkina Faso
|7 November 2015
|Chile
|24 December 1994
|Congo
|6 July 1995
|Czechia
|28 April 1995
|Denmark
|29 December 2021
|Estonia
|MS12
|24 December 1994
|Falkland Islands
|24 February 1995
|Finland
|1 March 1995
|France
|24 December 1994
|Gabon
|9 March 1995
|Germany
|17 September 2004
|Great Britain
|7 April 1995
|Greece
|31 December 1994
|Haiti
|26 October 1995
|Hong Kong
|25 May 1995
|Hungary
|14 October 1994
|India
|3 March 1995
|Ireland
|10 February 1995
|Italy
|3 June 1995
|Japan
|4 June 2022
|Kazakhstan
|16+
|10 March 2026
|Latvia
|N16
|14 October 1994
|Lesotho
|8 November 2022
|Lithuania
|N16
|23 September 1994
|Mexico
|2 March 1995
|Netherlands
|6 January 1995
|Norway
|1 January 1995
|Peru
|29 March 1995
|Philippines
|16 April 1995
|Poland
|31 March 1995
|Portugal
|13 July 1995
|Slovakia
|28 January 1995
|South Korea
|24 February 1995
|Spain
|3 March 1995
|Sweden
|10 March 1995
|Switzerland
|10 March 1995
|Taiwan
|10 March 1995
|Turkey
|28 May 2012
|UAE
|23 September 1994
|USA
|11 August 1995
|Uruguay