9.1 IMDb Rating: 9.3
The Shawshank Redemption 18+
Synopsis

Two imprisoned men bond over a number of years, finding solace and eventual redemption through acts of common decency.
Country USA
Runtime 2 hours 22 minutes
Production year 1994
Online premiere 7 January 2016
World premiere 10 September 1994
MPAA R
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $29,334,033
Production Castle Rock Entertainment
Frank Darabont
Tim Robbins
Morgan Freeman
Clancy Brown
Gil Bellows
William Sadler
Film rating

9.1
Rate 311 votes
9.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1
Film Reviews

Тарас Филинцев 4 November 2020, 14:26
Прекрасное кино. Вот вам и показана неидеальность судебной системы в те времена. Ну и конечно план его просто гениален был для побега.
Киноафиша.инфо 30 October 2024, 19:27
Однозначно 😎
