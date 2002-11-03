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Poster of Harry Potter and the Chamber of Secrets
8.1
Harry Potter and the Chamber of Secrets - Trailer
Kinoafisha Films Harry Potter and the Chamber of Secrets
8.1

Harry Potter and the Chamber of Secrets

, 2002
Harry Potter and the Chamber of Secrets
USA, Great Britain, Germany / Mystery, Adventure, Fairy Tale, Family / 18+
Trailers
Poster of Harry Potter and the Chamber of Secrets
8.1
Harry Potter and the Chamber of Secrets - Trailer
Harry Potter and the Chamber of Secrets  Trailer

Synopsis

Harry ignores warnings not to return to Hogwarts, only to find the school plagued by a series of mysterious attacks and a strange voice haunting him.

Cast

Rupert Grint
Rupert Grint
Ron Weasley
Emma Watson
Emma Watson
Hermione Granger
Robbie Coltrane
Robbie Coltrane
John Cleese
John Cleese
Kenneth Branagh
Kenneth Branagh
Tom Felton
Tom Felton
Bonnie Wright
Bonnie Wright
Alan Rickman
Alan Rickman
Richard Harris
Richard Harris
Albus Dumbledore
Maggie Smith
Maggie Smith
Matthew Lewis
Matthew Lewis
Jason Isaacs
Jason Isaacs
Director Chris Columbus
Writer Steve Kloves, J.K. Rowling
Composer John Williams
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain / Germany
Runtime 2 hours 41 minutes
Production year 2002
Online premiere 7 September 2012
World premiere 3 November 2002
Release date
24 December 2002 Russia КАРО Премьер 12+
28 November 2002 Argentina
28 November 2002 Australia
14 November 2002 Austria
20 November 2002 Belgium
22 November 2002 Brazil
6 December 2002 Bulgaria
15 November 2002 Canada
22 November 2002 Chile
24 January 2003 China
22 November 2002 Colombia
12 December 2002 Croatia
12 December 2002 Czechia
22 November 2002 Denmark
15 January 2003 Egypt
20 December 2002 Estonia
22 November 2002 Finland
4 December 2002 France
14 November 2002 Germany
15 November 2002 Great Britain
29 November 2002 Greece
19 December 2002 Hong Kong
5 December 2002 Hungary
22 November 2002 Iceland
25 April 2003 India
15 November 2002 Ireland
21 November 2002 Israel
6 December 2002 Italy
23 November 2002 Japan
26 December 2002 Kazakhstan
4 December 2002 Kuwait
23 October 2022 Latvia N7
19 December 2002 Lithuania
14 November 2002 Malaysia
29 November 2002 Mexico
21 November 2002 Netherlands
28 November 2002 New Zealand
22 November 2002 Norway
29 November 2002 Panama
5 December 2002 Peru
13 November 2002 Philippines
1 January 2003 Poland
29 November 2002 Portugal
20 December 2002 Romania
10 March 2023 Serbia
16 November 2002 Singapore
12 December 2002 Slovakia 12
5 December 2002 Slovenia
29 November 2002 South Africa
13 December 2002 South Korea
29 November 2002 Spain
22 November 2002 Sweden
6 December 2002 Switzerland
16 November 2002 Taiwan
22 November 2002 Thailand
29 November 2002 Turkey
15 November 2002 USA
26 December 2002 Ukraine
26 February 2003 Venezuela
3 June 2022 Viet Nam
MPAA PG
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $883,386,103
Production Warner Bros., Heyday Films, 1492 Pictures
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Film rating

8.1
Rate 61 votes
7.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  246 In the Mystery genre  13 In the Adventure genre  69 In the Fairy Tale genre  13 In the Family genre  36 In films of USA  167 In films of Great Britain  22 In films of Germany  11 In films of 2002  7
Updated 24 July 2026

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Harry Potter and the Chamber of Secrets - Trailer
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