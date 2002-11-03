|24 December 2002
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|КАРО Премьер
|12+
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|China
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|Czechia
|22 November 2002
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|Egypt
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|29 November 2002
|Greece
|19 December 2002
|Hong Kong
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|Hungary
|22 November 2002
|Iceland
|25 April 2003
|India
|15 November 2002
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|6 December 2002
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|23 November 2002
|Japan
|26 December 2002
|Kazakhstan
|4 December 2002
|Kuwait
|23 October 2022
|Latvia
|N7
|19 December 2002
|Lithuania
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|29 November 2002
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|Netherlands
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|New Zealand
|22 November 2002
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|Romania
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|Serbia
|16 November 2002
|Singapore
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|Slovakia
|12
|5 December 2002
|Slovenia
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|Turkey
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|USA
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|Ukraine
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|Venezuela
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|Viet Nam
Daniel Radcliffe was originally offered just £125,000 (about $181,500) for the film. The actors' union Equity stepped in and negotiated revised terms, raising his fee to around £2 million ($3 million).