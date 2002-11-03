Also known as

Harry Potter and the Chamber of Secrets, Harry Potter y la cámara secreta, Harry Potter en de geheime kamer, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Гарри Поттер и тайная комната, Garri Potter va maxfiy hujra, Hairee Pautar aur Rahasyamayee Tahakhaana, Hari Poter i dvorana tajni, Harii Pottâ to himitsu no heya, Harijs Poters un noslēpumu kambaris, Haris Poteris ir paslapčiu kambarys, Harri Potter və sirlər otağı, Harry Potter a tajemná komnata, Harry Potter a tajomná komnata, Harry Potter dhe Dhoma e të Fshehtave, Harry Potter e a Câmara dos Segredos, Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e la camera dei segreti, Harry Potter és a titkok kamrája, Harry Potter et la chambre des secrets, Harry Potter i Komnata Tajemnic, Harry Potter i la cambra secreta, Harry Potter i Odaja tajni, Harry Potter in dvorana skrivnosti, Harry Potter ja saladuste kamber, Harry Potter ja salaisuuksien kammio, Harry Potter och hemligheternas kammare, Harry Potter og hemmelighedernes kammer, Harry Potter og leyniklefinn, Harry Potter og mysteriekammeret, Harry Potter și Camera Secretelor, Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật, Harry Potter va Talar e Asrar, Harry Potter ve Sırlar Odası, Harry Potter ve'Khadar Ha'Sodot, Harry Potter y la cámara de los secretos, Incident on 57th Street, O Harry Potter kai i kamara me ta mystika, Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά, Гаррі Поттер і таємна кімната, Хари Потер и Дворана тајни, Хари Потър и стаята на тайните, Хәрри Поттер мен жасырын бөлме, هاري بوتر وحجرة الأسرار, ハリー・ポッターと秘密の部屋, 哈2, 哈利·波特与密室, 哈利波特：消失的密室, הרי פותר וחדר הסודות, ハリーポッターと秘密の部屋, Harry Potter 2 - The Chamber of Secrets, Harry Potter a taiemna komnata, Harry Potter 2, Harry Potter 2 - Chamber of Secrets, Harry Potter dan Kamar Rahasia, Khari Potŭr i stayata na taĭnite, Հարրի Փոթերը և Գաղտնի Սենյակը, هری پاتر و تالار اسرار, 해리 포터 2, Garri Potter i Tainaya komnata, Harri Potter i tayemna kimnata, O Chári Póter kai i Kámara me ta Mystiká, แฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ, 해리포터와 비밀의 방

More