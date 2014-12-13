Poster of Kingsman: The Secret Service
7.7
Kingsman: The Secret Service - trailer in russian
7.7

Kingsman: The Secret Service

, 2014
Kingsman: The Secret Service
Great Britain / Thriller / 18+
Poster of Kingsman: The Secret Service
7.7
Kingsman: The Secret Service - trailer in russian
Kingsman: The Secret Service  trailer in russian

Synopsis

A spy organization recruits an unrefined, but promising street kid into the agency's ultra-competitive training program, just as a global threat emerges from a twisted tech genius.

Cast

Colin Firth
Colin Firth
Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
Taron Egerton
Taron Egerton
Michael Caine
Michael Caine
Mark Strong
Mark Strong
Mark Hamill
Mark Hamill
Director Matthew Vaughn
Writer Jane Goldman, Matthew Vaughn, Mark Millar, Dave Gibbons
Composer Henry Jackman, Matthew Margeson
Film details

Country Great Britain
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2014
Online premiere 23 February 2021
World premiere 13 December 2014
Release date
12 February 2015 Russia Двадцатый Век Фокс 18+
12 February 2015 Antigua and Barbuda
19 February 2015 Argentina
12 February 2015 Armenia
12 February 2015 Aruba
5 February 2015 Australia
13 February 2015 Austria
12 February 2015 Azerbaijan
13 February 2015 Bahamas
12 February 2015 Bahrain
12 February 2015 Belarus
18 February 2015 Belgium
12 February 2015 Bolivia
12 February 2015 Brazil
20 February 2015 Bulgaria
20 February 2015 Cambodia
13 February 2015 Canada
19 February 2015 Chile
27 March 2015 China
12 February 2015 Colombia
12 February 2015 Croatia
19 February 2015 Czechia
26 February 2015 Denmark
12 February 2015 Dominican Republic
19 February 2015 Ecuador
24 February 2015 El Salvador
20 February 2015 Estonia
12 February 2015 Fiji
20 February 2015 Finland
18 February 2015 France
12 February 2015 Georgia
12 March 2015 Germany
29 January 2015 Great Britain
12 February 2015 Greece
12 February 2015 Hong Kong
12 February 2015 Hungary
13 February 2015 Iceland
27 February 2015 India
11 February 2015 Indonesia
13 February 2015 Iran
12 February 2015 Iraq
29 January 2015 Ireland
12 February 2015 Israel
25 February 2015 Italy
11 February 2015 Jamaica
11 September 2015 Japan
12 February 2015 Jordan
12 February 2015 Kazakhstan
13 February 2015 Kenya
12 February 2015 Kuwait
20 February 2015 Latvia
12 February 2015 Lebanon
13 February 2015 Lithuania
12 February 2015 Macao C
12 February 2015 Malaysia
26 February 2015 Mexico
24 February 2015 Morocco
13 February 2015 Nepal
11 February 2015 Netherlands
5 February 2015 New Zealand
19 February 2015 North Macedonia
12 February 2015 Oman
13 February 2015 Pakistan
12 February 2015 Papua New Guinea
12 February 2015 Paraguay
19 February 2015 Peru
18 February 2015 Philippines
13 February 2015 Poland
19 February 2015 Portugal
12 February 2015 Puerto Rico
12 February 2015 Qatar
13 February 2015 Romania
26 February 2015 Serbia
12 February 2015 Singapore
19 February 2015 Slovakia
12 February 2015 Slovenia
13 February 2015 South Africa
11 February 2015 South Korea
27 February 2015 Spain
30 January 2015 Sweden
25 February 2015 Switzerland 14
18 February 2015 Taiwan
12 February 2015 Thailand
11 February 2015 Trinidad and Tobago
13 March 2015 Turkey
12 February 2015 UAE
13 February 2015 USA
5 February 2015 Ukraine
27 February 2015 United States Minor Outlying Islands
12 February 2015 Uruguay
13 February 2015 Venezuela
13 February 2015 Viet Nam
MPAA R
Budget $81,000,000
Worldwide Gross $414,351,546
Production Twentieth Century Fox, Marv Films, Cloudy Productions
Also known as
Kingsman: The Secret Service, Kingsman: El servicio secreto, Kingsman and Sons, Kingsman: Tajná služba, Kingsman, Kingsman : Services secrets, Kingsman: A titkos szolgálat, Kingsman: Gizli Servis, Kingsman: ha'shei'route ha'khashai, Kingsman: I mystiki ypiresia, Kingsman: Maxfiy xizmat, Kingsman: Salainen palvelu, Kingsman: Salateenistus, Kingsman: Secret Agent, Kingsman: Secret Service, Kingsman: Services secrets, Kingsman: Servicio secreto, Kingsman: Serviciul secret, Kingsman: Serviço Secreto, Kingsman: Serviços Secretos, Kingsman: Slepenais dienests, Kingsman: tajna služba, Kingsman: Tajne służby, Kingsman: Η μυστική υπηρεσία, Kingsman: Секретная служба, Kingsman: Таємна служба, Kingsman: Тайните служби, Kingsman. Slaptoji tarnyba, Kinqsmen: Gizli Xidmet, Mật Vụ Kingsman, The Secret Service, Кингсман: Тајна служба, キングスマン, 王牌特工：特工学院, 皇家特工：間諜密令, 金牌特務

7.7
7.7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking 589 In the Thriller genre 119 In films of Great Britain 50 In films of 2014 17

Kingsman: The Secret Service - trailer in russian
Kingsman: The Secret Service Trailer in russian
Kingsman: The Secret Service - trailer in russian 2
Kingsman: The Secret Service Trailer in russian 2
Quotes

Harry Hart [to bigoted church lady] I'm a Catholic whore, currently enjoying congress out of wedlock with my black Jewish boyfriend who works at a military abortion clinic. So, hail Satan, and have a lovely afternoon, madam.
