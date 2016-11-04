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Poster of Two Is a Family
7.6
Two Is a Family - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Two Is a Family
7.6

Two Is a Family

, 2016
Demain tout commence
France, Great Britain / Comedy, Family, Drama, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Two Is a Family
7.6
Two Is a Family - Dubbed trailer
Two Is a Family  Dubbed trailer

Cast

Omar Sy
Omar Sy
Samuel
Clemence Poesy
Clemence Poesy
Kristin
Antoine Bertrand
Antoine Bertrand
Bernie
Ashley Walters
Ashley Walters
Lowell
Gloria Colston
Gloria Colston
Gloria
Clémentine Célarié
Clémentine Célarié
Samantha
Anna Cottis
Anna Cottis
Miss Appleton
Raphael von Blumenthal
Tom
Ben Homewood
Assistant réalisateur
Alice David
Alice David
Jeune femme soirée 1
Director Hugo Gélin
Writer Eugenio Derbez, Hugo Gélin, Igor Gotesman, Guillermo Ríos
Composer Rob Simonsen
Cast and Crew

Film details

Country France / Great Britain
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2016
World premiere 4 November 2016
Release date
12 January 2017 Russia MDfilm 16+
31 August 2017 Argentina
27 July 2018 Australia
6 January 2017 Austria
12 January 2017 Belarus
7 December 2016 Belgium
29 June 2017 Brazil
7 April 2017 Canada
10 August 2017 Chile
30 March 2017 Croatia
23 December 2016 Estonia
7 December 2016 France
5 January 2017 Georgia
5 January 2017 Germany
16 February 2017 Greece
15 December 2016 Hungary
30 March 2017 Israel
20 April 2017 Italy
9 September 2017 Japan
12 January 2017 Kazakhstan
13 January 2017 Latvia
20 July 2017 Mexico
26 January 2017 Netherlands
26 May 2017 Norway
13 July 2017 Peru
19 May 2017 Poland
6 April 2017 Portugal
9 March 2017 Slovakia
21 September 2017 South Korea
31 March 2017 Spain
4 August 2017 Sweden
20 April 2017 Switzerland
29 September 2017 Taiwan
19 January 2017 Ukraine
28 July 2017 Uruguay
Worldwide Gross $49,619,118
Production Mars Films, Vendôme Production, Poisson Rouge Pictures
Also known as
Demain tout commence, Dos son familia, Two Is a Family, 2+1, Aj dvaja sú rodina, 1 + 1 on pere, Alting begynder i morgen, Arī divi ir ģimene, Derült égből apu, Dois é Uma Família, Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse, Hammasi ertadan boshlanadi, I dva jsou rodina, I morgon börjar allt, İki Kişilik Aile, Jutro będziemy szczęśliwi, Makhar ha'kol matkhil, Mañana empieza todo, Nepričakovano očka, Odjednom tata, Plötzlich Papa, Plötzlich Papa!, Two is family, Uma Família de Dois, Όλα αρχίζουν αύριο, あしたは最高のはじまり, 最美麗的意外, Morgen beginnt alles, Tomorrow Everything Starts, Всё начинается завтра, Одједном тата, 투 이즈 어 패밀리, Утре започва всичко

Film rating

7.6
Rate 61 votes
7.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  760 In the Comedy genre  161 In the Family genre  86 In the Drama genre  354 In the Romantic genre  105 In films of France  44 In films of Great Britain  64 In films of 2016  20
Updated 26 February 2026

Film Trailers

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Two Is a Family - Dubbed trailer
Two Is a Family Dubbed trailer
Two Is a Family - Featurette
Two Is a Family Featurette
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soundtrack Two Is a Family

Quotes

Samuel Ah, I do not like when you call me Samuel, it looks like a kid that you're going to yell.
Samantha You are a kid.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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