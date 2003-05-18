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The film includes a number of anti‑Disney jibes, such as a lump of faeces shaped like Mickey Mouse in a lavatory, and a photograph kept in a wallet showing a character at Disneyland holding a lollipop labelled 'SUCKER'.