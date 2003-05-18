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Poster of Triplettes de Belleville, Les
7.7
Triplettes de Belleville, Les - Dubbed teaser trailer
Kinoafisha Films Triplettes de Belleville, Les
7.7

Triplettes de Belleville, Les

, 2003
Triplettes de Belleville, Les
France, Belgium, Canada, Great Britain, Latvia / Comedy, Animation / 18+
Trailers
Poster of Triplettes de Belleville, Les
7.7
Triplettes de Belleville, Les - Dubbed teaser trailer
Triplettes de Belleville, Les  Dubbed teaser trailer

Cast

Michèle Caucheteux
Triplet #3
Jean-Claude Donda
Le clochard
Jean-Claude Donda
Le clochard
Jean-Claude Donda
Le clochard
Michel Robin
Michel Robin
'Champion' adulte
Monica Viegas
Madame Souza
Dirk Denoyelle
Le clochard (Dutch version)
Dirk Denoyelle
Le clochard (Dutch version)
Graziellia de Villa
Madame Souza (Englsh version)
Noël Baye
'Champion' adulte (English version)
Suzy Falk
Triplette
Nicole Shirer
Triplette
Director Sylvain Chomet
Writer Sylvain Chomet
Composer Benoît Charest
Cast and Crew

Animated film details

Country France / Belgium / Canada / Great Britain / Latvia
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 2003
Online premiere 9 January 2004
World premiere 18 May 2003
Release date
13 November 2003 Russia Русский репортаж
2 September 2004 Argentina
13 May 2004 Australia
13 November 2003 Belarus
25 June 2003 Belgium
4 December 2003 Czechia U
3 October 2003 Finland
11 June 2003 France
4 July 2012 Germany
29 August 2003 Great Britain
26 September 2003 Italy
13 November 2003 Kazakhstan
18 September 2003 Netherlands
27 October 2016 South Korea 12
29 August 2003 Spain
29 August 2003 USA
13 November 2003 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $9,500,000
Worldwide Gross $14,776,775
Production Les Armateurs, Production Champion, Vivi Film
Also known as
Les triplettes de Belleville, The Triplets of Belleville, Las trillizas de Belleville, Bienvenidos a Belleville, Trio z Belleville, Appuntamento a Belleville, As Bicicletas de Belleville, Belleville kolmikud, Belleville randevú - Francia rémes, Belleville Rendez-Vous, Belleville'de randevu, Bellevillen kolmoset, Belvil randevu, Belvilio trynukės, Das große Rennen von Belleville, Randiņš Belevilā, To trio tis Belleville, Trillingarna från Belleville, Trillingene fra Belleville, Trillingerne fra Belleville, Trion från Belleville, Tripletele din Belleville, Trojcice iz Bellevilla, Το τρίο της Μπελβίλ, Трио 'Белвил', Трио из Бельвилля, Тріо з Бельвіля, Трыа Бэльвіля, ベルヴィル・ランデブー, 佳麗村三姊妹, 佳麗村三姐妹, Трио из Бельвиля, 美丽城三重唱, 疯狂约会美丽都, Belleville Rendezvous

Cartoon rating

7.7
Rate 36 votes
7.7 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  627 In the Comedy genre  135 In the Animation genre  113 In films of France  28 In films of Belgium  4 In films of Canada  8 In films of Great Britain  55 In films of Latvia  2 In films of 2003  10
Updated 7 April 2025

Film Trailers

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Triplettes de Belleville, Les - Dubbed teaser trailer
Triplettes de Belleville, Les Dubbed teaser trailer
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Quotes

[repeated lines]
The Triplets of Belleville Swinging Belleville rendez-vous / Marathon dancing, doop-de-doo / Voodoo, can-can aren't taboo / The world is strange in rendez-vous
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

The film includes a number of anti‑Disney jibes, such as a lump of faeces shaped like Mickey Mouse in a lavatory, and a photograph kept in a wallet showing a character at Disneyland holding a lollipop labelled 'SUCKER'.

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