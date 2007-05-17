Menu
Russian
Poster of Control
Рейтинги
7.5 IMDb Rating: 7.6
Control

Control

Control 18+
Control - trailer
Control  trailer
Country USA / Great Britain / Australia / Japan
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 2007
World premiere 17 May 2007
Release date
27 March 2008 Russia Кино без границ
25 October 2007 Australia
27 March 2008 Belarus
12 September 2007 Belgium
23 May 2008 Brazil
11 January 2008 Denmark
8 August 2008 Estonia
23 November 2007 Finland
26 September 2007 France
25 November 2008 Germany
5 October 2007 Great Britain
18 October 2007 Greece
28 August 2008 Hungary
5 October 2007 Ireland
14 February 2008 Israel
24 October 2008 Italy
15 March 2008 Japan
27 March 2008 Kazakhstan
4 April 2008 Mexico
11 October 2007 Netherlands
26 October 2007 Norway
7 March 2008 Poland
7 March 2008 Portugal
30 October 2008 South Korea 15
8 April 2009 Spain
11 January 2008 Sweden
2 May 2008 Taiwan
10 October 2007 USA
27 March 2008 Ukraine
MPAA R
Budget €4,500,000
Worldwide Gross $8,159,996
Production Becker Films, CINV, Claraflora
Also known as
Control, Контроль, 控制, Contrôle, Controle - A História de Ian Curtis, Controle: A História de Ian Curtis, Kontrol, Kontrola, Kontrole, Nadzor, Контрол, コントロール, 黑色青春挽歌
Director
Anton Corbijn
Cast
Sam Riley
Samantha Morton
Alexandra Maria Lara
Joe Anderson
Toby Kebbell
Cast and Crew
Film rating

7.6 IMDb
Place in the ranking
In overall ranking  979
Film Reviews

pippi longstocking 2 April 2015, 12:51
потрясающий фильм. Не могу быть совсем беспристрастна, тк очень люблю Joy Division..на мой взгляд, работа Корбайна на высоте. Актеры тоже умнички,… Read more…
Quotes
Ian Curtis Existence. Well, what does it matter? I exist on the best terms I can. The past is now part of my future. The present is well out of hand.
Control - trailer
Control - trailer
Stills
