Fantastic Beasts and Where to Find Them

, 2016
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Great Britain, USA / Family, Fantasy, Adventure / 18+
Synopsis

The adventures of writer Newt Scamander in New York's secret community of witches and wizards seventy years before Harry Potter reads his book in school.

Cast

Eddie Redmayne
Colin Farrell
Katherine Waterston
Dan Fogler
Alison Sudol
Ezra Miller
Director David Yates
Writer J.K. Rowling
Composer James Newton Howard
Film details

Country Great Britain / USA
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 2016
Online premiere 18 November 2016
World premiere 8 November 2016
Release date
17 November 2016 Russia КАРО Премьер 12+
17 November 2016 Australia
17 November 2016 Belarus
16 November 2016 Belgium
17 November 2016 Brazil
18 November 2016 Canada
17 November 2016 Czechia
17 November 2016 Denmark
16 November 2016 Egypt
18 November 2016 Estonia
16 November 2016 France
17 November 2016 Germany
18 November 2016 Great Britain
17 November 2016 Greece
16 November 2016 Hong Kong
17 November 2016 Hungary
18 November 2016 India
18 November 2016 Ireland
17 November 2016 Italy
23 November 2016 Japan
17 November 2016 Kazakhstan
17 November 2016 Kuwait
17 November 2016 Lebanon
18 November 2016 Lithuania
18 November 2016 Mexico
16 November 2016 Netherlands
17 November 2016 New Zealand
16 November 2016 Norway
18 November 2016 Poland
17 November 2016 Portugal
17 November 2016 Slovakia
17 November 2016 Slovenia
18 November 2016 South Africa
16 November 2016 South Korea
18 November 2016 Spain
16 November 2016 Sweden
25 November 2016 Switzerland
17 November 2016 Taiwan
17 November 2016 Thailand
18 November 2016 USA
17 November 2016 Ukraine
18 November 2016 Venezuela
18 November 2016 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $180,000,000
Worldwide Gross $816,037,575
Production Warner Bros., Heyday Films
Also known as
Fantastic Beasts and Where to Find Them, Animales fantásticos y dónde encontrarlos, 怪獸與牠們的產地, Animais Fantásticos e Onde Habitam, Animale fantastice si unde le poti gasi, Animales fantásticos y donde encontrarlos, Animali fantastici e dove trovarli, Bèsties fantàstiques i on trobar-les, Čudesne zvijeri i gdje ih naći, Fabeldyr og hvor de er å finne, Fantastická zvířata a kde je najít, Fantastické zvery a ich výskyt, Fantastične Zvjeri i Gdje Ih Pronaći, Fantastik Canavarlar Nelerdir Nerede Bulunurlar, Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?, Fantastilised elukad ja kust neid leida, Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti, Fantastiska vidunder och var man hittar dem, Fantastiskās būtnes - un kur tās meklēt, Fantastiske skabninger og hvor de findes, Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, Ihmeotukset ja niiden olinpaikat, Kha'yot ha'pele ve'hey'khan limtzo otan, Legendás állatok és megfigyelésük, Les animaux fantastiques, Magične živali, Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los, Phantastische Tierwesen & wo sie zu finden sind, Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Sinbihan Dongmulsajeon, Sinh Vật Huyền Bí và Nơi Tìm Ra Chúng, Φανταστικά ζώα και πού βρίσκονται, Фантастические твари и где они обитают, Фантастичне звери и где их наћи, Фантастичне Звери и Где Их Пронаћи, Фантастични животни и къде да ги намерим, Фантастичні звірі і де їх шукати, Фантастычныя істоты і дзе іх адшукаць, ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅, 神奇动物在哪里

7.6
Rate 144 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  795 In the Family genre  97 In the Fantasy genre  56 In the Adventure genre  191 In films of Great Britain  69 In films of USA  509 In films of 2016  22

Fantastic Beasts and Where to Find Them - russian final trailer
Fantastic Beasts and Where to Find Them Russian final trailer
Fantastic Beasts and Where to Find Them - trailer in russian 3
Fantastic Beasts and Where to Find Them Trailer in russian 3
Quotes

Jacob Kowalski Uh, Mr. Scamander?
Newt Scamander Oh, call me Newt.
Jacob Kowalski Newt. I don't think I'm dreaming.
Newt Scamander [mildly amused] What gave it away?
Jacob Kowalski I ain't got the brains to make this up.
