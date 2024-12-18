Menu
Going 1321
Not going 144
Country Russia
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2025
Online premiere 15 March 2025
World premiere 18 December 2024
Release date
1 January 2025 Russia Централ Партнершип
30 January 2025 Argentina ATP
9 January 2025 Azerbaijan 6+
30 January 2025 Brazil
6 February 2025 Chile TE+7
8 August 2025 China
30 January 2025 Colombia
6 February 2025 Guatemala
2 January 2025 Kazakhstan
1 January 2025 Kyrgyzstan
13 February 2025 Mexico
1 January 2025 Moldova
23 January 2025 Panama
6 February 2025 Peru
1 January 2025 Tajikistan
2 January 2025 Uzbekistan 6+
Budget 979,347,501 RUR
Worldwide Gross $42,244,414
Production Central Partnership Productions, Gazprom Media, Kinoslovo
Also known as
Volshebnik Izumrudnogo goroda. Doroga iz zhyoltogo kirpicha, The Wizard of the Emerald City, El Maravilloso Mago de Oz, El maravilloso mago de Oz, parte 1, El maravilloso mago de Oz: Parte 1, El maravilloso mago de Oz. Parte 1, Ha'Kossem Me'Eretz Ootz, Le Magicien de la ville d'émeraude : La Route de briques jaunes, O Maravilhoso Mágico de Oz - Parte 1, The Wizard of the Emerald City. Part I, Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича, Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича, 翡翠城巫师
Director
Igor Voloshin
Igor Voloshin
Cast
Ekaterina Chervova
Ekaterina Chervova
Yuriy Kolokolnikov
Yuriy Kolokolnikov
Artur Vaha
Artur Vaha
Svetlana Khodchenkova
Svetlana Khodchenkova
Evgeniy Chumak
Cast and Crew
5.7
Rate 390 votes
5.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3285 In the Fantasy genre  225 In the Adventure genre  604 In films of Russia  500
Film Reviews
Огнев Сергей 1 January 2025, 11:58
Очень сильно нудный фильм,а самое обидное что идёт фильм и вдруг не ожидал раз и закончился с надписью Продолжение Следует!!! Весь зал был в полном… Read more…
Анастасия Суконникова 1 January 2025, 16:36
Это просто подстава, идешь на фильм, а тебе показывают надпись "продолжение следует", то есть в анонсировании фильма не было не слова, что… Read more…
Volshebnik Izumrudnogo goroda. Doroga iz zhyoltogo kirpicha - trailer
Volshebnik Izumrudnogo goroda. Doroga iz zhyoltogo kirpicha Trailer
Volshebnik Izumrudnogo goroda. Doroga iz zhyoltogo kirpicha - final trailer
Volshebnik Izumrudnogo goroda. Doroga iz zhyoltogo kirpicha Final trailer
