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When casting the role of Sarah, writer-director Richard Curtis held auditions for numerous British actresses, yet he kept insisting, 'I want someone like Laura Linney.' Eventually the casting director lost patience and snapped, 'Oh, for fuck's sake, get Laura Linney then.' Linney subsequently auditioned and was cast in the part.