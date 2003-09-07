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Poster of Love Actually
7.6
Love Actually - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Love Actually
7.6

Love Actually

, 2002
Love Actually
Great Britain, USA / Drama, Comedy, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Love Actually
7.6
Love Actually - Dubbed trailer
Love Actually  Dubbed trailer

Cast

Bill Nighy
Bill Nighy
Billy Mack
Colin Firth
Colin Firth
Jamie
Liam Neeson
Liam Neeson
Daniel
Emma Thompson
Emma Thompson
Karen
Kris Marshall
Kris Marshall
Martin Freeman
Martin Freeman
Chiwetel Ejiofor
Chiwetel Ejiofor
Andrew Lincoln
Andrew Lincoln
Keira Knightley
Keira Knightley
Hugh Grant
Hugh Grant
The Prime Minister
Laura Linney
Laura Linney
Sarah
Alan Rickman
Alan Rickman
Director Richard Curtis
Writer Richard Curtis
Composer Craig Armstrong
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 2002
Online premiere 20 November 2003
World premiere 7 September 2003
Release date
23 December 2021 Russia Пионер 16+
22 November 2003 Australia
21 November 2003 Austria 6
11 December 2003 Belarus
5 December 2003 Brazil
7 September 2003 Canada
20 November 2003 Czechia 12+
21 November 2003 Denmark
13 February 2004 Estonia
3 December 2003 France
20 November 2003 Germany
21 November 2003 Great Britain
4 December 2003 Hong Kong
14 December 2023 Hungary 12
19 December 2024 Iceland Allowed
21 November 2003 Ireland 15
27 November 2003 Israel
14 November 2003 Italy
7 February 2004 Japan
11 December 2003 Kazakhstan 16+
8 December 2024 Latvia N16
14 February 2004 Lithuania
20 November 2003 Netherlands
10 March 2004 Philippines
21 November 2003 Poland
14 November 2003 Portugal
16 December 2020 South Korea
19 November 2003 Spain
21 November 2003 Sweden
24 December 2020 Taiwan
7 November 2003 USA
30 December 2021 Ukraine
MPAA R
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $252,591,708
Production Universal Pictures, StudioCanal, Working Title Films
Also known as
Love Actually, Realmente amor, Zapravo ljubav, Láska nebeská, Love Actually Is All Around, Love, Actually, Tatsächlich... Liebe, Vërtet dashuri, Реальная любовь, Agapi einai..., Ahava Ze Kol Ha-Sippur, Armastus on see..., Aşk Her Yerde, Asl sevgi, Əsl sevgi, Igazából szerelem, Love Actually - Kald det kærlighed, Love Actually - L'amore davvero, O Amor Acontece, Pravzaprav ljubezen, Pur și simplu dragoste, Rakkautta vain, Réellement l'amour, Simplesmente Amor, Tāda ir mīlestība, Tegyvuoja meilė, To właśnie miłość, U stvari ljubav, Untitled Richard Curtis Project, Yêu Thực Sự, Αγάπη είναι..., Всушност љубов, Нағыз махаббат, Наистина любов, Реальне кохання, У ствари љубав/U stvari ljubav, 러브 액츄얼리, ラブ・アクチュアリー, ラブアクチュアリー, 愛是您．愛是我, 真爱至上, 真情角落, Tatsächlich… Liebe, 真的恋爱了, Реальна любов, 爱是您，爱是我

Film rating

7.6
Rate 31 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  869 In the Drama genre  408 In the Comedy genre  182 In the Romantic genre  116 In films of Great Britain  76 In films of USA  553 In films of 2002  14
Updated 28 February 2023

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Love Actually - Dubbed trailer
Love Actually Dubbed trailer
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soundtrack Love Actually

Quotes

[first lines]
Prime Minister Whenever I get gloomy with the state of the world, I think about the arrivals gate at Heathrow Airport. General opinion's starting to make out that we live in a world of hatred and greed, but I don't see that. It seems to me that love is everywhere. Often, it's not particularly dignified or newsworthy, but it's always there - fathers and sons, mothers and daughters, husbands and wives, boyfriends, girlfriends, old friends. When the planes hit the Twin Towers, as far as I know, none of the phone calls from the people on board were messages of hate or revenge - they were all messages of love. If you look for it, I've got a sneaky feeling you'll find that love actually is all around.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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