Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Stardust
Poster of Stardust
Рейтинги
7.8 IMDb Rating: 7.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Stardust

Stardust

Stardust 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

In a countryside town bordering on a magical land, a young man makes a promise to his beloved that he'll retrieve a fallen star by venturing into the magical realm.
Stardust - trailer in russian
Stardust  trailer in russian
Country Great Britain / USA
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2007
Online premiere 9 August 2007
World premiere 29 July 2007
Release date
9 August 2007 Russia UPI 12+
19 October 2007 Australia
9 August 2007 Belarus
12 October 2007 Brazil
10 August 2007 Canada
27 September 2007 Czechia
12 October 2007 Denmark
24 October 2007 France
17 October 2007 Germany
19 October 2007 Great Britain
25 October 2007 Greece
11 October 2007 Hungary
19 October 2007 Ireland
12 October 2007 Italy
9 August 2007 Kazakhstan
19 October 2007 Lithuania
4 October 2007 Netherlands
27 September 2007 Portugal
27 September 2007 Slovakia 12
15 August 2007 South Korea
26 October 2007 Spain
5 October 2007 Sweden
10 August 2007 USA
9 August 2007 Ukraine
14 December 2007 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $70,000,000
Worldwide Gross $137,515,140
Production Paramount Pictures, Marv Films, Ingenious Film Partners
Also known as
Stardust, Stardust: El misterio de la estrella, Stardust, le mystère de l'étoile, Ánh Sao Ma Thuật, Asteroskoni, Csillagpor, Der Sternwanderer, El misterio de la estrella, Gwiezdny pył, Hvězdný prach, Hviezdny prach, Khak e Setareh, Pulbere de stele, Stardust - El misterio de la estrella, Stardust - O Mistério da Estrela Cadente, Stardust: Le mystère de l'étoile, Stardust: O Mistério da Estrela, Tähetolm, Tähtisumua, Yıldız tozu, Žvaigždžių dulkės, Zvaigžņu putekļi, Zvezdni prah, Zvjezdana prašina, Αστερόσκονη, Звездана прашина, Звезден прах, Звездная пыль, Звёздная пыль, Зоряний пил, स्टारडस्ट, スターダスト, 星云, 星塵傳奇, 星尘, 星尘情缘, 魔幻星塵
Director
Matthew Vaughn
Matthew Vaughn
Cast
Charlie Cox
Charlie Cox
Claire Danes
Claire Danes
Robert De Niro
Robert De Niro
Sienna Miller
Sienna Miller
Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer
Cast and Crew
Similar films for Stardust
Inkheart 6.7
Inkheart (2008)
The Chronicles of Narnia: Prince Caspian 7.1
The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
The Golden Compass 6.8
The Golden Compass (2007)
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe 7.2
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Ella Enchanted 7.1
Ella Enchanted (2004)
Winter's Tale 6.5
Winter's Tale (2014)
City of Ember 6.8
City of Ember (2008)
The Secret of Moonacre 6.3
The Secret of Moonacre (2008)
Penelope 7.1
Penelope (2006)
The Brothers Grimm 6.7
The Brothers Grimm (2005)
The Slipper and the Rose: The Story of Cinderella 7.2
The Slipper and the Rose: The Story of Cinderella (1977)
The Sorcerer's Apprentice 7.0
The Sorcerer's Apprentice (2010)
Film in Collections
Films About Magic and Wizards Films About Magic and Wizards

Film rating

7.8
Rate 83 votes
7.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  465
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Евгений Белов 28 May 2018, 21:52
ХОРОШИЙ ФИЛЬМ ВЫПУСКАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЮ СЕРИЮ,СПАСИБО ВАМ ЗА ПРЕКРАСНЫЕ ФИЛЬМЫ, ЖДЕМ ПРОДОЛЖЕНИЕ
darkconsoles 2 April 2015, 12:51
это какраз таки приключения,а юмор всегда в тему и очень уместный

пс.фильм лучше смотреть с друзями,чтобы по дороге домой обсуждать этот… Read more…
Quotes
Yvaine You know when I said I knew little about love? That wasn't true. I know a lot about love. I've seen it, centuries and centuries of it, and it was the only thing that made watching your world bearable. All those wars. Pain, lies, hate... It made me want to turn away and never look down again. But when I see the way that mankind loves. You could search to the furthest reaches of the universe and never find anything more beautiful. So yes, I know that love is unconditional. But I also know that it can be unpredictable, unexpected, uncontrollable, unbearable, and strangely easy to mistake for loathing, and... What I'm trying to say, Tristan is... I think I love you. Is this love, Tristan? I never imagined I'd know it for myself. My heart... It feels like my chest can barely contain it. Like it's trying to escape because it doesn't belong to me anymore. It belongs to you. And if you wanted it, I'd wish for nothing in exchange, no gifts, no goods, no demonstrations of devotion. Nothing but knowing you loved me too. Just your heart, in exchange for mine.
Film Trailers All trailers
Stardust - trailer in russian
Stardust Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Stardust
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more