Sherlock Holmes

, 2009
Sherlock Holmes
USA, Great Britain / Drama, Action, Crime, Adventure, Mystery / 18+
Synopsis

Detective Sherlock Holmes and his stalwart partner Watson engage in a battle of wits and brawn with a nemesis whose plot is a threat to all of England.

Cast

Robert Downey Jr.
Jude Law
Rachel McAdams
Mark Strong
Robert Stone
William Hope
Director Guy Ritchie
Writer Simon Kinberg, Michael Robert Johnson, Anthony Peckham, Lionel Wigram
Composer Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2009
Online premiere 25 December 2009
World premiere 1 January 2009
Release date
30 December 2009 Russia КАРО Премьер 16+
26 December 2009 Australia
30 December 2009 Belarus
8 August 2010 Brazil
1 January 2010 Bulgaria
25 December 2009 Canada
25 December 2009 Denmark
3 February 2010 France
28 January 2010 Germany
26 December 2009 Great Britain
14 January 2010 Greece
24 December 2009 Hong Kong
7 January 2010 Hungary
26 December 2009 Ireland 12A
25 December 2009 Italy
30 December 2009 Kazakhstan
1 January 2010 Lithuania
1 January 2009 Mexico
7 January 2010 Netherlands
26 December 2009 New Zealand
26 December 2009 Norway
24 December 2009 Portugal
23 December 2009 South Korea
15 January 2010 Spain
1 January 2010 Sweden
25 December 2009 USA
30 December 2009 Ukraine
31 December 2009 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $90,000,000
Worldwide Gross $524,028,679
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Silver Pictures
Also known as
Sherlock Holmes, Шерлок Холмс, Šerlokas Holmsas, Šerloks Holmss, Shârokku Hômuzu, Sherlok Holms, Sherlok Xolms, Thám Tử Sherlock Holmes, Σέρλοκ Χολμς, Шерлок Голмс, シャーロック・ホームズ, 福爾摩斯

8.0
Rate 396 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking 328 In the Drama genre 139 In the Action genre 97 In the Crime genre 39 In the Adventure genre 91 In the Mystery genre 18 In films of USA 227 In films of Great Britain 29 In films of 2009 10

