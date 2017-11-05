Paddington 2
Paddington 2
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
Great Britain / France
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
2017
Online premiere
9 November 2017
World premiere
5 November 2017
Release date
20 January 2018
Russia
Вольга 6+
21 December 2017
Australia
20 January 2018
Belarus
8 December 2017
China
30 November 2017
Denmark
12 December 2017
Estonia
9 November 2017
Finland
K-7
6 December 2017
France
23 November 2017
Germany
10 November 2017
Great Britain
30 November 2017
Greece
21 December 2017
Hong Kong
12 January 2018
India
10 November 2017
Indonesia
SU
10 November 2017
Ireland
G
9 November 2017
Italy
19 January 2018
Japan
20 January 2018
Kazakhstan
12 December 2017
Latvia
12 December 2017
Lithuania
8 February 2018
Mexico
A
6 December 2017
Netherlands
29 December 2017
Poland
12
8 February 2018
South Korea
24 November 2017
Spain
10 November 2017
Sweden
7
1 December 2017
Taiwan
24 November 2017
Turkey
30 November 2017
UAE
12 January 2018
USA
18 January 2018
Ukraine
12 January 2018
Viet Nam
MPAA
PG
Budget
$40,000,000
Worldwide Gross
$290,132,513
Production
StudioCanal, Anton, Canal+
Also known as
Paddington 2, Ayı Paddington 2, Gấu Paddington 2, Lācēna Padingtona piedzīvojumi 2, Medvedek Paddington 2, Meškiukas Padingtonas 2, Paddingtoni seiklused 2, Padinton2, Pedingtoni 2, Πάντινγκτον 2, Меда Педингтон 2, Падингтън 2, Падынгтан 2, Пригоди Паддінгтона 2, Приключения Паддингтона 2, パディントン2, 帕丁顿熊2, 柏靈頓, 柏靈頓熊熊出任務