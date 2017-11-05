Menu
Synopsis

Paddington, now happily settled with the Brown family and a popular member of the local community, picks up a series of odd jobs to buy the perfect present for his Aunt Lucy's 100th birthday, only for the gift to be stolen.
Country Great Britain / France
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2017
Online premiere 9 November 2017
World premiere 5 November 2017
Release date
20 January 2018 Russia Вольга 6+
21 December 2017 Australia
20 January 2018 Belarus
8 December 2017 China
30 November 2017 Denmark
12 December 2017 Estonia
9 November 2017 Finland K-7
6 December 2017 France
23 November 2017 Germany
10 November 2017 Great Britain
30 November 2017 Greece
21 December 2017 Hong Kong
12 January 2018 India
10 November 2017 Indonesia SU
10 November 2017 Ireland G
9 November 2017 Italy
19 January 2018 Japan
20 January 2018 Kazakhstan
12 December 2017 Latvia
12 December 2017 Lithuania
8 February 2018 Mexico A
6 December 2017 Netherlands
29 December 2017 Poland 12
8 February 2018 South Korea
24 November 2017 Spain
10 November 2017 Sweden 7
1 December 2017 Taiwan
24 November 2017 Turkey
30 November 2017 UAE
12 January 2018 USA
18 January 2018 Ukraine
12 January 2018 Viet Nam
MPAA PG
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $290,132,513
Production StudioCanal, Anton, Canal+
Also known as
Paddington 2, Ayı Paddington 2, Gấu Paddington 2, Lācēna Padingtona piedzīvojumi 2, Medvedek Paddington 2, Meškiukas Padingtonas 2, Paddingtoni seiklused 2, Padinton2, Pedingtoni 2, Πάντινγκτον 2, Меда Педингтон 2, Падингтън 2, Падынгтан 2, Пригоди Паддінгтона 2, Приключения Паддингтона 2, パディントン2, 帕丁顿熊2, 柏靈頓, 柏靈頓熊熊出任務
Director
Paul King
Paul King
Cast
Hugh Grant
Hugh Grant
Brendan Gleeson
Brendan Gleeson
Julie Walters
Julie Walters
Jim Broadbent
Jim Broadbent
Peter Capaldi
Peter Capaldi
pavelbreus 22 January 2018, 01:04
Замечательный фильм! Дочери (11 лет) очень понравился! Мне (за 40) тоже.) Хью Грант - классный! Смотрите до самого конца! Когда уже титры пойдут, он будет петь и танцевать!
dk 20 January 2018, 19:01
Доброта этого кина зашкаливает. Уровень добра превышен чрезвычайно.
