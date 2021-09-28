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Poster of No Time to Die
7.9
No Time to Die - Teaser
Kinoafisha Films No Time to Die
7.9

No Time to Die

, 2021
007: No Time to Die
USA, Great Britain / Action, Crime, Thriller, Adventure / 18+
Trailers
Poster of No Time to Die
7.9
No Time to Die - Teaser
No Time to Die  Teaser

Cast

Daniel Craig
Daniel Craig
James Bond
Rami Malek
Rami Malek
Lyutsifer Safin
Ana de Armas
Ana de Armas
Paloma
Lashana Lynch
Lashana Lynch
Nomi
Billy Magnussen
Billy Magnussen
Ralph Fiennes
Ralph Fiennes
M
Léa Seydoux
Léa Seydoux
Madeleine
Ben Whishaw
Ben Whishaw
Q
Naomie Harris
Naomie Harris
Moneypenny
Rory Kinnear
Rory Kinnear
Tanner
David Dencik
David Dencik
Jeffrey Wright
Jeffrey Wright
Felix Leiter
Director Cary Joji Fukunaga
Writer Phoebe Waller-Bridge, Neal Purvis, Robert Wade, Cary Joji Fukunaga
Composer Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 2 hours 43 minutes
Production year 2021
Online premiere 9 November 2021
World premiere 28 September 2021
Release date
7 October 2021 Russia UPI 12+
30 September 2021 Argentina
11 November 2021 Australia
30 September 2021 Austria
7 October 2021 Belarus
30 September 2021 Belgium
30 September 2021 Brazil
1 October 2021 Bulgaria
30 September 2021 Cambodia
8 October 2021 Canada
30 September 2021 Chile
29 October 2021 China
30 September 2021 Colombia
30 September 2021 Croatia
30 September 2021 Cyprus
30 September 2021 Czechia
30 September 2021 Denmark
7 October 2021 Egypt
1 October 2021 Estonia
30 September 2021 Finland
6 October 2021 France
7 October 2021 Georgia
30 September 2021 Germany
30 September 2021 Great Britain
30 September 2021 Greece
30 September 2021 Hong Kong
30 September 2021 Hungary
8 October 2021 Iceland
30 September 2021 India
30 September 2021 Indonesia
30 September 2021 Ireland
30 September 2021 Israel
30 September 2021 Italy
1 October 2021 Japan
7 October 2021 Kazakhstan 12+
30 September 2021 Kuwait
1 October 2021 Latvia
30 September 2021 Lebanon
8 October 2021 Lithuania
30 September 2021 Luxembourg
30 September 2021 Malaysia
30 September 2021 Mexico
30 September 2021 Netherlands
7 October 2021 New Zealand
1 October 2021 Norway
30 September 2021 Peru
15 December 2021 Philippines
1 October 2021 Poland
30 September 2021 Portugal
1 October 2021 Romania
7 October 2021 Saudi Arabia
30 September 2021 Serbia
30 September 2021 Singapore
30 September 2021 Slovakia
30 September 2021 Slovenia
1 October 2021 South Africa
29 September 2021 South Korea
1 October 2021 Spain
30 September 2021 Sweden
1 October 2021 Switzerland
30 September 2021 Taiwan
7 October 2021 Thailand
1 October 2021 Turkey
7 October 2021 UAE
8 October 2021 USA
30 September 2021 Ukraine
30 September 2021 Uruguay
31 December 2021 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $250,000,000
Worldwide Gross $774,153,007
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Universal Pictures, Eon Productions
Also known as
No Time to Die, Sin tiempo para morir, Mourir peut attendre, Не время умирать, 007 - Sem Tempo para Morrer, 007 Nincs idő meghalni, 007 No Time to Die, 007 노 타임 투 다이, 007 ノー・タイム・トゥ・ダイ, 007: Sem Tempo Para Morrer, 007: Surm peab ootama, 007: Не час помирати, 007：无暇赴死, 007：生死交戰, 007：生死有時, Bond 25, Intihoga hali erta, James Bond 007 - Keine Zeit zu Sterben, James Bond 007: Keine Zeit zu sterben, Keine Zeit zu sterben, Không Phải Lúc Chết, Lo Zman Lamout, Mirtis palauks, Nav laiks mirt, Není čas zemřít, Ni čas za smrt, Nie czas umierać, Nie je čas zomrieť, Nincs idő meghalni, Nu e vreme de murit, Ölmek İçin Zaman Yok, Ölmək vaxtı deyil, Za smrt nema vremena, Није време за умирање, Өлетін уақыт емес, Смъртта може да почака, نو تايم تو داي, नो टाइम टू डाय, พยัคฆ์ร้ายฝ่าเวลามรณะ, 007 Sem Tempo Para Morrer, 007 พยัคฆ์ร้ายฝ่าเวลามรณะ, 007: Nie czas umierać, 007: Не время умирать, 007系列：无暇赴死, James Bond - Mourir peut attendre, Điệp Viên 007: Không Phải Lúc Chết, James Bond: Ölmek İçin Zaman Yok

Film rating

7.9
Rate 169 votes
7.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  424 In the Action genre  118 In the Crime genre  50 In the Thriller genre  81 In the Adventure genre  118 In films of USA  288 In films of Great Britain  35 In films of 2021  10
Updated 16 April 2026

Film Trailers

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No Time to Die - Teaser
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Quotes

Lyutsifer Safin James Bond. History of violence, license to kill, vendetta with Ernst Blofeld, in love with Madeleine Swann. I could be speaking to my own reflection.
James Bond We've made slightly different choices.
Lyutsifer Safin No. We've just developed different methods for the same goal. Only your skills die with your body. Mine will survive long after I'm gone. And life is all about leaving something behind, isn't it?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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