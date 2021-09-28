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Lyutsifer SafinJames Bond. History of violence, license to kill, vendetta with Ernst Blofeld, in love with Madeleine Swann. I could be speaking to my own reflection.
James BondWe've made slightly different choices.
Lyutsifer SafinNo. We've just developed different methods for the same goal. Only your skills die with your body. Mine will survive long after I'm gone. And life is all about leaving something behind, isn't it?
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.