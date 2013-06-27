Menu
Poster of About Time
Рейтинги
7.6 IMDb Rating: 7.8
About Time

About Time

About time 18+
Synopsis

At the age of 21, Tim discovers he can travel in time and change what happens and has happened in his own life. His decision to make his world a better place by getting a girlfriend turns out not to be as easy as you might think.
About Time - trailer in russian
Country Great Britain
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 2013
Online premiere 5 December 2013
World premiere 27 June 2013
Release date
3 October 2013 Russia UPI 16+
7 November 2013 Argentina
17 October 2013 Australia
10 October 2013 Belarus
6 November 2013 Belgium
6 December 2013 Brazil
1 November 2013 Canada
21 November 2013 Chile
19 April 2014 China
25 October 2013 Colombia
5 December 2013 Croatia
7 November 2013 Czechia
10 October 2013 Denmark
9 October 2013 Egypt
27 September 2013 Estonia
4 October 2013 Finland
6 November 2013 France
24 October 2013 Georgia
17 October 2013 Germany
4 September 2013 Great Britain
17 October 2013 Greece
3 October 2013 Hong Kong
10 October 2013 Hungary
4 October 2013 Iceland
7 October 2013 Indonesia
4 September 2013 Ireland
31 October 2013 Israel
7 November 2013 Italy
27 September 2014 Japan
2 October 2013 Kazakhstan 12+
10 October 2013 Kuwait
1 November 2023 Latvia N12
10 October 2013 Lebanon
27 September 2013 Lithuania
6 December 2013 Mexico
10 October 2013 Netherlands
24 October 2013 New Zealand
15 November 2013 Norway
5 December 2013 Peru
18 September 2013 Philippines
20 September 2013 Poland
31 October 2013 Portugal
17 October 2013 Serbia
10 October 2013 Singapore
7 November 2013 Slovakia
19 September 2013 Slovenia
25 October 2013 South Africa
5 December 2013 South Korea
18 October 2013 Spain
18 October 2013 Sweden
7 November 2013 Switzerland 12
18 September 2013 Taiwan
10 October 2013 Thailand
4 October 2013 Turkey
10 October 2013 UAE
8 November 2013 USA
12 September 2013 Ukraine
21 November 2013 Uruguay
27 September 2013 Viet Nam
MPAA R
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $97,626,476
Production Translux, Working Title Films
Also known as
About Time, Cuestión de tiempo, Lásky čas, À travers le temps, Ainult aja küsimus, Alles eine Frage der Zeit, Czas na miłość, Đã Đến Lúc, Dá Tempo ao Tempo, Era si timpul!, Időről időre, Il était temps, Ir laiks, Kol ha'zman she'ba'olam, Laiko tiltas, Oli aikakin, Osa fernei o hronos, På høje tid, Pravi trenutak, Questão de Tempo, Questione di tempo, Sikvarulis dro, Skozi cas, Una cuestión de tiempo, Vaqt haqida, Zamanda aşk, Όσα φέρνει ο χρόνος, Бойфренд из будущего, Време за љубав, Въпрос на време, Коханий з майбутнього, 어바웃 타임, アバウト・タイム〜愛おしい時間について〜, 回到最愛的一天, 时空恋旅人, 真愛每一天
Director
Richard Curtis
Cast
Rachel McAdams
Bill Nighy
Domhnall Gleeson
Lee Asquith-Coe
Tom Hollander
Cast and Crew
Film rating

7.6
36 votes
7.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  723
Film Reviews

fanbunga 2 April 2015, 12:51
Отпадный Билл Найи в роли отца. Такого родителя иметь уже подарок, и без скачков во времени. А у сынули характер больше дамский, чувствительный и… Read more…
Quotes
Tim [voiceover] We're all traveling through time together, every day of our lives. All we can do is do our best to relish this remarkable ride.
Film Trailers
About Time - trailer in russian
About Time Trailer in russian
About Time - russian fragment 2
About Time Russian fragment 2
Listen to the
soundtrack About Time
Stills
