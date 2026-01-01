The Terminator

, 1984
The Terminator
Great Britain, USA / Thriller, Sci-Fi, Action / 18+
Synopsis

A seemingly indestructible humanoid cyborg is sent from 2029 to 1984 to assassinate a waitress, whose unborn son will lead humanity in a war against the machines, while a soldier from that war is sent to protect her at all costs.

Cast

Arnold Schwarzenegger
Linda Hamilton
Lance Henriksen
Paul Winfield
Rick Rossovich
Bess Motta
Director James Cameron
Writer James Cameron, Gale Anne Hurd, William Wisher
Composer Brad Fiedel
Film details

Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 1984
World premiere 26 October 1984
Release date
26 October 1984 Russia 16+
18 April 1985 Argentina
20 December 1984 Australia
25 March 1985 Brazil
26 October 1984 Canada
20 June 2015 Chile
10 April 1985 Colombia
1 September 1990 Czechia
1 September 1990 Czechoslovakia
15 February 1985 Denmark
6 November 2019 Estonia K-12
15 February 1985 Finland
24 April 1985 France
15 March 1985 Germany
11 January 1985 Great Britain
24 April 1985 Greece
22 March 1985 Hong Kong
26 May 1988 Hungary
19 June 1985 Iceland
17 May 1985 Ireland
25 January 1985 Italy
4 May 1985 Japan
26 October 1984 Kazakhstan
29 August 2024 Latvia N16
4 November 2024 Lithuania N13
5 July 1985 Mexico
21 February 1985 Netherlands
28 March 1985 Norway
1 May 1985 Peru
9 February 1985 Philippines
1 March 1987 Poland 18
24 May 1985 Portugal
20 April 2023 Serbia
22 December 1984 South Korea
24 January 1985 Spain
8 February 1985 Sweden
27 February 1985 Switzerland
29 March 1985 Taiwan
15 January 1988 Turkey
26 October 1984 USA
26 October 1984 Ukraine
4 July 1985 Uruguay
MPAA R
Budget $6,400,000
Worldwide Gross $78,371,200
Production Hemdale, Pacific Western Productions, Euro Film Funding
Also known as
The Terminator, Terminator, Terminátor, Терминатор, Terminator: El exterminador, Киборг-убийца, A Halálosztó, De uitroeier, Dödsängeln, El ejecutor, El exteminador, El Exterminador, Elektroniczny morderca, Executorul/Terminatorul, Kẻ Hủy Diệt, Khon Lek 2029, Naboodgar, O exolothreftis, O Exterminador do Futuro, O Exterminador Implacável, Sang Pembinasa, Tamineta, Terminaator, Terminaattori, Terminator - förstöraren, Terminator - tuhoaja, Terminátor: A Halálosztó, Terminatör: Yok Edici, Terminatorius, Terminators, Tortímandinn, Ο εξολοθρευτής, Термінатор, Электро уничтожитель, द टर्मिनेटर, 터미네이터, ターミネーター, 未來戰士, 终结者, 魔鬼終結者

Rate 86 votes
8.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  168 In the Thriller genre  31 In the Sci-Fi genre  26 In the Action genre  51 In films of Great Britain  14 In films of USA  112 In films of 1984  2

Quotes

The Terminator [59:15] I'm a friend of Sarah Connor. I was told she was here. Could I see her please?
Desk Sergeant No, you can't see her she's making a statement.
The Terminator Where is she?
Desk Sergeant [uses his pencil to point to the bench] Look, it may take a while. Want to wait? There's a bench over there.
[points to bench]
The Terminator [looks around, examining the structural integrity of the room, then looks back at him] I'll be back!
