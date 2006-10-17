|18 January 2007
|Russia
|КароПрокат
|12+
|30 November 2006
|Argentina
|16 November 2006
|Australia
|5 January 2007
|Austria
|18 January 2007
|Belarus
|10 January 2007
|Belgium
|5 April 2007
|Bosnia and Herzegovina
|2 November 2006
|Brazil
|12 January 2007
|Bulgaria
|20 October 2006
|Canada
|4 January 2007
|Czechia
|5 January 2007
|Denmark
|3 January 2007
|Egypt
|5 January 2007
|Estonia
|5 January 2007
|Finland
|15 November 2006
|France
|11 January 2007
|Germany
|10 November 2006
|Great Britain
|26 December 2006
|Greece
|26 October 2006
|Hong Kong
|4 January 2007
|Hungary
|12 January 2007
|Iceland
|20 October 2006
|India
|U
|8 November 2006
|Indonesia
|10 November 2006
|Ireland
|11 January 2007
|Israel
|22 December 2006
|Italy
|9 June 2007
|Japan
|18 January 2007
|Kazakhstan
|16+
|14 February 2007
|Kuwait
|12 January 2007
|Latvia
|15 February 2007
|Lebanon
|5 January 2007
|Lithuania
|26 October 2006
|Malaysia
|3 November 2006
|Mexico
|8 February 2007
|Netherlands
|16 November 2006
|New Zealand
|12 January 2007
|Norway
|3 November 2006
|Panama
|15 November 2006
|Philippines
|5 January 2007
|Poland
|28 December 2006
|Portugal
|12 January 2007
|Romania
|2 November 2006
|Serbia
|19 October 2006
|Singapore
|25 January 2007
|Slovakia
|26 January 2007
|South Africa
|13
|2 November 2006
|South Korea
|12 January 2007
|Spain
|25 December 2006
|Sweden
|20 October 2006
|Taiwan
|2 November 2006
|Thailand
|22 December 2006
|Turkey
|19 October 2006
|USA
|18 January 2007
|Ukraine
|17 November 2006
|Uruguay
|3 November 2006
|Venezuela