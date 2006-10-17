Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Prestige
8.4
The Prestige - Trailer
Kinoafisha Films The Prestige
8.4

The Prestige

, 2006
The Prestige
USA, Great Britain / Fairy Tale, Thriller, Sci-Fi, Drama / 18+
Trailers
Poster of The Prestige
8.4
The Prestige - Trailer
The Prestige  Trailer

Synopsis

After a tragic accident two stage magicians engage in a battle to create the ultimate illusion whilst sacrificing everything they have to outwit the other.

Cast

Hugh Jackman
Hugh Jackman
Robert Angier
Christian Bale
Christian Bale
Alfred Borden
Michael Caine
Michael Caine
Cutter
David Bowie
David Bowie
Tesla
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
Olivia Wenscombe
Andy Serkis
Andy Serkis
Alley
Piper Perabo
Piper Perabo
Julia McCullough
Rob Arbogast
Rebecca Hall
Rebecca Hall
Sarah
Daniel Davis
Judge
Mark Ryan
Mark Ryan
Samantha Mahurin
Jess
Director Christopher Nolan
Writer Jonathan Nolan, Christopher Nolan, Christopher Priest
Composer David Julyan
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 2006
Online premiere 7 January 2016
World premiere 17 October 2006
Release date
18 January 2007 Russia КароПрокат 12+
30 November 2006 Argentina
16 November 2006 Australia
5 January 2007 Austria
18 January 2007 Belarus
10 January 2007 Belgium
5 April 2007 Bosnia and Herzegovina
2 November 2006 Brazil
12 January 2007 Bulgaria
20 October 2006 Canada
4 January 2007 Czechia
5 January 2007 Denmark
3 January 2007 Egypt
5 January 2007 Estonia
5 January 2007 Finland
15 November 2006 France
11 January 2007 Germany
10 November 2006 Great Britain
26 December 2006 Greece
26 October 2006 Hong Kong
4 January 2007 Hungary
12 January 2007 Iceland
20 October 2006 India U
8 November 2006 Indonesia
10 November 2006 Ireland
11 January 2007 Israel
22 December 2006 Italy
9 June 2007 Japan
18 January 2007 Kazakhstan 16+
14 February 2007 Kuwait
12 January 2007 Latvia
15 February 2007 Lebanon
5 January 2007 Lithuania
26 October 2006 Malaysia
3 November 2006 Mexico
8 February 2007 Netherlands
16 November 2006 New Zealand
12 January 2007 Norway
3 November 2006 Panama
15 November 2006 Philippines
5 January 2007 Poland
28 December 2006 Portugal
12 January 2007 Romania
2 November 2006 Serbia
19 October 2006 Singapore
25 January 2007 Slovakia
26 January 2007 South Africa 13
2 November 2006 South Korea
12 January 2007 Spain
25 December 2006 Sweden
20 October 2006 Taiwan
2 November 2006 Thailand
22 December 2006 Turkey
19 October 2006 USA
18 January 2007 Ukraine
17 November 2006 Uruguay
3 November 2006 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $109,676,311
Production Touchstone Pictures, Warner Bros., Newmarket Films
Also known as
The Prestige, El gran truco, Престиж, Prestij, Dokonalý trik, プレステージ, A tökéletes trükk, Ảo Thuật Gia Đấu Trí, El truc final, El truco final (El prestigio), Ilūzija, Le prestige, Lõppvaatus, O Grande Truque, O Terceiro Passo, Prestige - Die Meister der Magie, Prestigiul, Prestiž, Prestiż, Prestižas, Puresutêji, Rúsínan í pylsuendanum, Skrivnostna sled, Suek Mayakon Yut Lok, Töframennirnir, Youkra, Το γόητρο, Το πρεστίζ, जादू एक धोखा, 프레스티지, 致命魔术, 頂尖對決, El Truco Final, حیثیت

Film rating

8.4
Rate 101 votes
8.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  86 In the Fairy Tale genre  3 In the Thriller genre  18 In the Sci-Fi genre  16 In the Drama genre  34 In films of USA  59 In films of Great Britain  6 In films of 2006  2
Updated 20 January 2022

Film Trailers

All trailers
The Prestige - Trailer
The Prestige Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack The Prestige

Quotes

Cutter Every great magic trick consists of three parts or acts. The first part is called "The Pledge". The magician shows you something ordinary: a deck of cards, a bird or a man. He shows you this object. Perhaps he asks you to inspect it to see if it is indeed real, unaltered, normal. But of course... it probably isn't. The second act is called "The Turn". The magician takes the ordinary something and makes it do something extraordinary. Now you're looking for the secret... but you won't find it, because of course you're not really looking. You don't really want to know. You want to be fooled. But you wouldn't clap yet. Because making something disappear isn't enough; you have to bring it back. That's why every magic trick has a third act, the hardest part, the part we call "The Prestige"."
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Prestige

Inception
Inception Action, Sci-Fi, Thriller
2010, USA / Great Britain
8.0
Now You See Me 2
Now You See Me 2 Crime, Thriller, Comedy
2016, USA
6.0
Now You See Me
Now You See Me Crime, Thriller
2013, USA
7.0
The Incredible Burt Wonderstone
The Incredible Burt Wonderstone Comedy
2013, USA
6.0
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes Drama, Action, Crime, Adventure, Mystery
2009, USA / Great Britain
7.0
Guru
Guru Thriller
2025, France
6.0
Interstellar
Interstellar Sci-Fi
2014, USA / Great Britain
8.0
The Dark Knight Rises
The Dark Knight Rises Drama, Thriller, Action
2012, USA / Great Britain
8.0
Tenet
Tenet Sci-Fi, Action, Thriller
2020, USA / Great Britain
7.0
Following
Following Thriller, Crime, Detective
1998, Great Britain
7.0
The Dark Knight
The Dark Knight Drama, Mystery, Thriller, Action
2008, USA
8.0
Batman Begins
Batman Begins Crime, Thriller, Adventure, Fairy Tale, Action
2005, USA
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more