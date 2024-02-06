|20 April 2026
|Russia
|28 February 2024
|Albania
|1 March 2024
|Andorra
|14 March 2024
|Argentina
|29 February 2024
|Armenia
|1 March 2024
|Australia
|1 March 2024
|Austria
|1 March 2024
|Azerbaijan
|14+
|14 March 2024
|Bahrain
|13 March 2024
|Belgium
|29 February 2024
|Bolivia
|29 February 2024
|Bosnia and Herzegovina
|1 March 2024
|Brazil
|1 March 2024
|Bulgaria
|1 March 2024
|Canada
|29 February 2024
|Chile
|8 March 2024
|China
|29 February 2024
|Colombia
|29 February 2024
|Costa Rica
|1 March 2024
|Croatia
|29 February 2024
|Cyprus
|1 March 2024
|Czechia
|15 March 2024
|Denmark
|14 March 2024
|Ecuador
|14 March 2024
|Egypt
|29 February 2024
|El Salvador
|1 March 2024
|Estonia
|29 February 2024
|Faroe Islands
|1 March 2024
|Finland
|1 March 2024
|France
|29 February 2024
|Georgia
|PG-13
|1 March 2024
|Germany
|1 March 2024
|Gibraltar
|1 March 2024
|Great Britain
|29 February 2024
|Greece
|29 February 2024
|Greenland
|29 February 2024
|Honduras
|1 March 2024
|Hong Kong
|29 February 2024
|Hungary
|1 March 2024
|Iceland
|Unrated
|15 March 2024
|India
|13 March 2024
|Indonesia
|1 March 2024
|Ireland
|1 March 2024
|Israel
|1 March 2024
|Italy
|6+
|1 March 2024
|Japan
|1 March 2024
|Kazakhstan
|29 February 2024
|Kosovo
|11 April 2024
|Kuwait
|29 February 2024
|Kyrgyzstan
|12+
|1 March 2024
|Latvia
|(none)
|29 February 2024
|Lebanon
|29 February 2024
|Liechtenstein
|1 March 2024
|Lithuania
|28 February 2024
|Luxembourg
|29 February 2024
|Malaysia
|1 March 2024
|Malta
|1 March 2024
|Mexico
|1 March 2024
|Moldova
|28 February 2024
|Monaco
|1 March 2024
|Montenegro
|28 February 2024
|Morocco
|14 March 2024
|Netherlands
|14 March 2024
|New Zealand
|29 February 2024
|Nicaragua
|29 February 2024
|North Macedonia
|1 March 2024
|Norway
|29 February 2024
|Panama
|29 February 2024
|Paraguay
|29 February 2024
|Peru
|13 March 2024
|Philippines
|1 March 2024
|Poland
|1 March 2024
|Portugal
|1 March 2024
|Puerto Rico
|29 February 2024
|Qatar
|1 March 2024
|Romania
|o.A.
|29 February 2024
|Saint Kitts and Nevis
|28 February 2024
|Saudi Arabia
|1 March 2024
|Senegal
|1 March 2024
|Serbia
|1 March 2024
|Singapore
|14 March 2024
|Slovakia
|28 February 2024
|Slovenia
|15 March 2024
|South Africa
|28 February 2024
|South Korea
|1 March 2024
|Spain
|28 February 2024
|Sweden
|1 March 2024
|Switzerland
|1 March 2024
|Taiwan
|29 February 2024
|Tajikistan
|29 February 2024
|Thailand
|1 March 2024
|Turkey
|1 March 2024
|UAE
|18TC
|1 March 2024
|USA
|1 March 2024
|Ukraine
|28 February 2024
|Uzbekistan
|29 February 2024
|Venezuela
|1 March 2024
|Viet Nam
|29 February 2024
|Virgin Islands (U.S.)
|PG-13
Denis Villeneuve said he will not be releasing any deleted scenes, explaining, 'I'm a firm believer that if it's not in the film, it's dead. I kill darlings, and it's painful for me. Sometimes I remove shots and think, "I can't believe I'm cutting this." It feels like a samurai opening my own gut. It's painful, so I can't go back and stitch together a Frankenstein to try to reanimate things I've killed. It's too painful. When it's dead, it's dead — and it's dead for a reason. Yes, it's a painful task, but it's my job. The film prevails. I'm, I think, quite severe in the editing room. I'm not thinking about my ego; I'm thinking about the film.'