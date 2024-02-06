Poster of Dune: Part Two
8.7
Dune: Part Two - trailer #3
Kinoafisha Films Dune: Part Two
8.7

Dune: Part Two

, 2024
Dune: Part Two
USA, Canada / Sci-Fi, Action, Adventure, Drama / 18+
Poster of Dune: Part Two
8.7
Dune: Part Two - trailer #3
Dune: Part Two  trailer #3

Cast

Timothee Chalamet
Timothee Chalamet
Rebecca Ferguson
Rebecca Ferguson
Stellan Skarsgard
Stellan Skarsgard
Javier Bardem
Javier Bardem
Zendaya
Zendaya
Florence Pugh
Florence Pugh
Director Denis Villeneuve
Writer Denis Villeneuve, Jon Spaihts, Frank Herbert
Composer Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA / Canada
Runtime 2 hours 46 minutes
Production year 2024
Online premiere 6 February 2024
World premiere 6 February 2024
Release date
20 April 2026 Russia
28 February 2024 Albania
1 March 2024 Andorra
14 March 2024 Argentina
29 February 2024 Armenia
1 March 2024 Australia
1 March 2024 Austria
1 March 2024 Azerbaijan 14+
14 March 2024 Bahrain
13 March 2024 Belgium
29 February 2024 Bolivia
29 February 2024 Bosnia and Herzegovina
1 March 2024 Brazil
1 March 2024 Bulgaria
1 March 2024 Canada
29 February 2024 Chile
8 March 2024 China
29 February 2024 Colombia
29 February 2024 Costa Rica
1 March 2024 Croatia
29 February 2024 Cyprus
1 March 2024 Czechia
15 March 2024 Denmark
14 March 2024 Ecuador
14 March 2024 Egypt
29 February 2024 El Salvador
1 March 2024 Estonia
29 February 2024 Faroe Islands
1 March 2024 Finland
1 March 2024 France
29 February 2024 Georgia PG-13
1 March 2024 Germany
1 March 2024 Gibraltar
1 March 2024 Great Britain
29 February 2024 Greece
29 February 2024 Greenland
29 February 2024 Honduras
1 March 2024 Hong Kong
29 February 2024 Hungary
1 March 2024 Iceland Unrated
15 March 2024 India
13 March 2024 Indonesia
1 March 2024 Ireland
1 March 2024 Israel
1 March 2024 Italy 6+
1 March 2024 Japan
1 March 2024 Kazakhstan
29 February 2024 Kosovo
11 April 2024 Kuwait
29 February 2024 Kyrgyzstan 12+
1 March 2024 Latvia (none)
29 February 2024 Lebanon
29 February 2024 Liechtenstein
1 March 2024 Lithuania
28 February 2024 Luxembourg
29 February 2024 Malaysia
1 March 2024 Malta
1 March 2024 Mexico
1 March 2024 Moldova
28 February 2024 Monaco
1 March 2024 Montenegro
28 February 2024 Morocco
14 March 2024 Netherlands
14 March 2024 New Zealand
29 February 2024 Nicaragua
29 February 2024 North Macedonia
1 March 2024 Norway
29 February 2024 Panama
29 February 2024 Paraguay
29 February 2024 Peru
13 March 2024 Philippines
1 March 2024 Poland
1 March 2024 Portugal
1 March 2024 Puerto Rico
29 February 2024 Qatar
1 March 2024 Romania o.A.
29 February 2024 Saint Kitts and Nevis
28 February 2024 Saudi Arabia
1 March 2024 Senegal
1 March 2024 Serbia
1 March 2024 Singapore
14 March 2024 Slovakia
28 February 2024 Slovenia
15 March 2024 South Africa
28 February 2024 South Korea
1 March 2024 Spain
28 February 2024 Sweden
1 March 2024 Switzerland
1 March 2024 Taiwan
29 February 2024 Tajikistan
29 February 2024 Thailand
1 March 2024 Turkey
1 March 2024 UAE 18TC
1 March 2024 USA
1 March 2024 Ukraine
28 February 2024 Uzbekistan
29 February 2024 Venezuela
1 March 2024 Viet Nam
29 February 2024 Virgin Islands (U.S.) PG-13
Budget $190,000,000
Worldwide Gross $714,844,358
Production Warner Bros., Legendary Pictures, Villeneuve Films
Also known as
Dune: Part Two, Duna: Parte Dos, Дюна: Часть вторая, 沙丘：第二部, Dina: Drugi dio, Diuna: Część druga, Duna parte dos, Duna: Časť druhá, Duna: Část druhá, Duna: Parte 2, Dune - Duna: Parte Dois, Dune - Parte due, Dune : Deuxième Partie, Dune 2, Dune Suna no wakusei part two, Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki, Dune: Del 2, Dune: deuxième partie, Dűne: Második rész, Dune: Part 2, Dune: Parte dos, Dune: Partea a II-a, Dune: Μέρος δεύτερο, Düün: teine osa, Dyuna: İkinci hissə, Dyuna: Ikkinchi qism, Dyyni: Osa kaksi, Hành Tinh Cát: Phần 2, Kāpa: Otrā daļa, Kholit: Khelek Shenni, Kopa. Antra dalis, Дина: Втор дел, Дина: Други део, Дюн: Част 2, Дюна: Частина друга, ड्यून पार्ट टू, デューン 砂の惑星PART2, 沙丘2, 沙丘Ⅱ, 沙丘瀚戰：第二章

8.7
Rate 283 votes
8.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  32 In the Sci-Fi genre  5 In the Action genre  10 In the Adventure genre  13 In the Drama genre  11 In films of USA  19 In films of Canada  2 In films of 2024  6

Dune: Part Two - trailer #3
Dune: Part Two Trailer #3
Dune: Part Two - trailer #2
Dune: Part Two Trailer #2
Quotes

Gurney Halleck My lord, the great houses have answered. They refuse to honor your ascendency.
Stilgar We await your orders, Lisan al-Gaib.
Paul Atreides Lead them to paradise.

Our Review

After watching the movie, you feel like shaking all the sand out of your shoes and diving into the sea.
After watching the movie, you feel like shaking all the sand out of your shoes and diving into the sea. The world premiere sees the continuation of the art-buster "Dune: Part Two" by Denis Villeneuve, the plot of which is based on the second half of Frank Herbert's science fiction novel. Now, even more sand, the unfamiliar language of the Fremen stylized as Arabic, stoic romance, and heart-rending music by Hans Zimmer. Let's talk about how the sequel became an important bridge before the conclusion of the trilogy. Since the plot is based on the second half of the novel,…
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

Denis Villeneuve said he will not be releasing any deleted scenes, explaining, 'I'm a firm believer that if it's not in the film, it's dead. I kill darlings, and it's painful for me. Sometimes I remove shots and think, "I can't believe I'm cutting this." It feels like a samurai opening my own gut. It's painful, so I can't go back and stitch together a Frankenstein to try to reanimate things I've killed. It's too painful. When it's dead, it's dead — and it's dead for a reason. Yes, it's a painful task, but it's my job. The film prevails. I'm, I think, quite severe in the editing room. I'm not thinking about my ego; I'm thinking about the film.'

