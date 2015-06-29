|15 July 2015
|Russia
|WDSSPR
|12+
|15 July 2015
|Argentina
|16 July 2015
|Australia
|26 August 2015
|Austria
|15 July 2015
|Azerbaijan
|16 July 2015
|Belarus
|15 July 2015
|Belgium
|16 July 2015
|Brazil
|17 July 2015
|Bulgaria
|23 July 2015
|Cambodia
|17 July 2015
|Canada
|16 July 2015
|Chile
|18 September 2015
|China
|16 July 2015
|Colombia
|16 July 2015
|Croatia
|15 July 2015
|Czechia
|15 July 2015
|Denmark
|23 July 2015
|Estonia
|22 July 2015
|Finland
|14 July 2015
|France
|23 July 2015
|Germany
|17 July 2015
|Great Britain
|17 September 2015
|Greece
|29 July 2015
|Hong Kong
|23 July 2015
|Hungary
|16 July 2015
|Iceland
|24 July 2015
|India
|16 July 2015
|Indonesia
|30 July 2015
|Iraq
|16 July 2015
|Ireland
|16 July 2015
|Israel
|12 August 2015
|Italy
|19 September 2015
|Japan
|15 July 2015
|Kazakhstan
|16 July 2015
|Kuwait
|30 July 2015
|Lebanon
|17 July 2015
|Lithuania
|15 July 2015
|Malaysia
|17 July 2015
|Mexico
|7 August 2015
|Mongolia
|23 July 2015
|Netherlands
|15 July 2015
|New Zealand
|16 July 2015
|North Macedonia
|22 July 2015
|Norway
|18 July 2015
|Pakistan
|16 July 2015
|Panama
|17 July 2015
|Paraguay
|16 July 2015
|Peru
|15 July 2015
|Philippines
|17 July 2015
|Poland
|16 July 2015
|Portugal
|30 July 2015
|Romania
|15 July 2015
|Singapore
|16 July 2015
|Slovakia
|16 July 2015
|Slovenia
|3 September 2015
|South Korea
|14 August 2015
|Spain
|17 July 2015
|Sri Lanka
|22 July 2015
|Sweden
|16 July 2015
|Taiwan
|29 July 2015
|Thailand
|16 July 2015
|Trinidad and Tobago
|15 July 2015
|Tunisia
|16 July 2015
|Turkey
|30 July 2015
|UAE
|17 July 2015
|USA
|15 July 2015
|Ukraine
|24 July 2015
|Viet Nam