Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Ant-Man
7.9
Ant-Man - Dubbed trailer 2
Kinoafisha Films Ant-Man
7.9

Ant-Man

, 2015
Ant-Man
USA, Great Britain / Sci-Fi, Action / 18+
Trailers
Poster of Ant-Man
7.9
Ant-Man - Dubbed trailer 2
Ant-Man  Dubbed trailer 2

Synopsis

Armed with a super-suit with the astonishing ability to shrink in scale but increase in strength, cat burglar Scott Lang must embrace his inner hero and help his mentor, Dr. Hank Pym, plan and pull off a heist that will save the world.

Cast

Paul Rudd
Paul Rudd
Ant-Man
Michael Douglas
Michael Douglas
Dr. Hank Pym
Michael Pena
Michael Pena
Luis
Evangeline Lilly
Evangeline Lilly
Hope van Dyne
Hayley Atwell
Hayley Atwell
Judy Greer
Judy Greer
Maggie Lang
Corey Stoll
Corey Stoll
Yellowjacket
Vanessa Ross
Vanessa Ross
John Slattery
John Slattery
Bobby Cannavale
Bobby Cannavale
Paxton
Anthony Mackie
Anthony Mackie
Falcon
Anthony Mackie
Anthony Mackie
Falcon
Director Peyton Reed
Writer Edgar Wright, Joe Cornish, Adam McKay, Stan Lee, Paul Rudd
Composer Christophe Beck
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 2015
Online premiere 17 November 2015
World premiere 29 June 2015
Release date
15 July 2015 Russia WDSSPR 12+
15 July 2015 Argentina
16 July 2015 Australia
26 August 2015 Austria
15 July 2015 Azerbaijan
16 July 2015 Belarus
15 July 2015 Belgium
16 July 2015 Brazil
17 July 2015 Bulgaria
23 July 2015 Cambodia
17 July 2015 Canada
16 July 2015 Chile
18 September 2015 China
16 July 2015 Colombia
16 July 2015 Croatia
15 July 2015 Czechia
15 July 2015 Denmark
23 July 2015 Estonia
22 July 2015 Finland
14 July 2015 France
23 July 2015 Germany
17 July 2015 Great Britain
17 September 2015 Greece
29 July 2015 Hong Kong
23 July 2015 Hungary
16 July 2015 Iceland
24 July 2015 India
16 July 2015 Indonesia
30 July 2015 Iraq
16 July 2015 Ireland
16 July 2015 Israel
12 August 2015 Italy
19 September 2015 Japan
15 July 2015 Kazakhstan
16 July 2015 Kuwait
30 July 2015 Lebanon
17 July 2015 Lithuania
15 July 2015 Malaysia
17 July 2015 Mexico
7 August 2015 Mongolia
23 July 2015 Netherlands
15 July 2015 New Zealand
16 July 2015 North Macedonia
22 July 2015 Norway
18 July 2015 Pakistan
16 July 2015 Panama
17 July 2015 Paraguay
16 July 2015 Peru
15 July 2015 Philippines
17 July 2015 Poland
16 July 2015 Portugal
30 July 2015 Romania
15 July 2015 Singapore
16 July 2015 Slovakia
16 July 2015 Slovenia
3 September 2015 South Korea
14 August 2015 Spain
17 July 2015 Sri Lanka
22 July 2015 Sweden
16 July 2015 Taiwan
29 July 2015 Thailand
16 July 2015 Trinidad and Tobago
15 July 2015 Tunisia
16 July 2015 Turkey
30 July 2015 UAE
17 July 2015 USA
15 July 2015 Ukraine
24 July 2015 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $130,000,000
Worldwide Gross $519,311,965
Production Marvel Studios, Gary Sanchez Productions
Also known as
Ant-Man, Ant-Man. El Hombre Hormiga, Ant-Man 3D, Ant-Man: El hombre hormiga, Homem-Formiga, Человек-муравей, 蚁人, A Hangya, Ant Man, Antman, Chumoli-odam, El Hombre Hormiga, Karınca Adam, Người Kiến, Omul-furnică, Qarışqa-adam, Sipelgamees, Skruzdėliukas, Skudrcilvēks, Ант-Мен, Антмен, Құмырсқа-адам, Людина-мураха, Човек-мрав, 앤트맨, アントマン, 蟻人, 蟻俠, الرجل النملة, ადამიანი-ჭიანჭველა, Человeк-Муравeй, Marvel Studios' Ant-Man, איש הנמלה, 마블 앤트맨, Marvel's Ant-Man, אנט-מן

Film rating

7.9
Rate 73 votes
7.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  384 In the Sci-Fi genre  62 In the Action genre  109 In films of USA  264 In films of Great Britain  32 In films of 2015  6

Film Trailers

All trailers
Ant-Man - Dubbed trailer 2
Ant-Man Dubbed trailer 2
Ant-Man - Dubbed clip 4
Ant-Man Dubbed clip 4
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Ant-Man

Quotes

Scott Lang My days of breaking into places and stealing shit are over! What do you need me to do?
Hank Pym ...I want you to break into a place and steal some shit.
Scott Lang ...makes sense.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Ant-Man

Ant-Man and the Wasp
Ant-Man and the Wasp Sci-Fi, Action, Adventure
2018, USA
7.0
Spider-Man
Spider-Man Action, Sci-Fi, Adventure, Thriller
2002, USA
8.0
Captain America: Civil War
Captain America: Civil War Action, Sci-Fi
2016, USA
8.0
Avengers: Age of Ultron
Avengers: Age of Ultron Action, Adventure, Sci-Fi
2015, USA
7.0
Captain America: The Winter Soldier
Captain America: The Winter Soldier Adventure, Sci-Fi, Action
2014, USA
8.0
Shazam!
Shazam! Sci-Fi, Fantasy, Action
2019, USA
7.0
Black Panther
Black Panther Drama, Action, Sci-Fi
2018, USA
7.0
Guardians of the Galaxy Vol. 2
Guardians of the Galaxy Vol. 2 Action, Sci-Fi
2017, USA
7.0
Thor: Ragnarok
Thor: Ragnarok Fantasy, Drama, Action
2017, USA
8.0
Doctor Strange
Doctor Strange Fantasy, Adventure
2016, USA
8.0
Guardians of the Galaxy
Guardians of the Galaxy Sci-Fi, Action, Adventure
2014, USA
8.0
Thor: The Dark World
Thor: The Dark World Adventure, Action
2013, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more