Kinoafisha Films The Dreamers

The Dreamers

The Dreamers 18+
The Dreamers - trailer in russian
Country France / Great Britain / Italy
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2003
Online premiere 15 January 2004
World premiere 1 September 2003
Release date
19 February 2004 Russia 18+
22 April 2004 Argentina
29 April 2004 Australia
5 March 2004 Austria 16
19 February 2004 Belarus
25 February 2004 Belgium
10 December 2004 Brazil
13 February 2004 Canada
15 January 2004 Czechia 15+
6 May 2004 Denmark
16 July 2004 Finland
9 December 2003 France
7 February 2004 Georgia
21 January 2004 Germany
3 October 2004 Great Britain
26 December 2003 Greece
7 October 2004 Hungary
22 April 2004 Israel
10 October 2003 Italy
19 February 2004 Kazakhstan
30 April 2004 Lithuania
1 April 2004 Netherlands
23 January 2004 Norway 18
14 October 2004 Peru
6 February 2004 Poland
6 May 2004 Portugal
25 March 2005 Romania
13 May 2004 Slovakia
23 April 2004 South Africa
6 February 2014 South Korea
17 October 2003 Spain
13 February 2004 Sweden
10 October 2003 Switzerland
14 September 2018 Taiwan, Province of China
26 March 2004 Turkey
1 September 2003 USA
19 February 2004 Ukraine
MPAA NC-17
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $23,704,649
Production Recorded Picture Company (RPC), Fiction, Peninsula Films
Also known as
The Dreamers, Los soñadores, Os Sonhadores, Мечтатели, Álmodozók, Die Träumer, Dreamers, Drømmerne, Düşler, Tutkular ve Suçlar, Els somiadors, Innocents, Innocents: The Dreamers, Marzyciele, Meocnebeni, Những Kẻ Mộng Mơ, Paris '68, Rojkovia, Sanjači, Sanjari, Snílci, Soñadores, Svajotojai, The Dreamers - I sognatori, Visătorii, Xayolparastlar, Οι ονειροπόλοι, Мрійники, Сањари, 몽상가들, ドリーマーズ, 巴黎初體驗, 愛做愛作夢, 戏梦巴黎, 戲夢巴黎, 梦想家
Director
Bernardo Bertolucci
Cast
Michael Pitt
Louis Garrel
Eva Green
Anna Chancellor
Jean-Pierre Kalfon
Cast and Crew
Film in Collections
Film Adaptations of Literary Works Film Adaptations of Literary Works

Film rating

7.2
Rate 38 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1406 In the Adult genre  1 In the Drama genre  635 In films of France  84 In films of Great Britain  115 In films of Italy  19
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Даша Абдулатипова 16 June 2024, 01:41
Снова бочка нарциссизма, ультрамодных эстетских диалогов и уже приевшихся постельных сцен. Послевкусие - риторические вопросы. Множество секса,… Read more…
Film Trailers All trailers
Listen to the
soundtrack The Dreamers
Stills
