Cast
Ang Phula Sherpa
Ang Dorjee
Cast and Crew
Composer
Dario Marianelli
Film details
Country
USA / Great Britain
Runtime
2 hours 30 minutes
Production year
2015
Online premiere
22 December 2015
World premiere
2 September 2015
Release date
|16 September 2015
|Russia
| UPI
|12+
|16 September 2015
|Argentina
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|16 September 2015
|Australia
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|17 September 2015
|Austria
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|17 September 2015
|Bangladesh
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|24 September 2015
|Belarus
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|22 September 2015
|Belgium
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|24 September 2015
|Brazil
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|18 September 2015
|Bulgaria
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|21 September 2015
|Cambodia
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|18 September 2015
|Canada
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|8 October 2015
|Chile
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|3 November 2015
|China
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|16 September 2015
|Colombia
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|24 September 2015
|Czechia
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|16 September 2015
|Denmark
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|15 September 2015
|Egypt
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|24 September 2015
|Estonia
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|25 September 2015
|Finland
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|23 September 2015
|France
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|17 September 2015
|Germany
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|24 September 2015
|Great Britain
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|1 October 2015
|Greece
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|17 September 2015
|Hong Kong
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|16 September 2015
|Hungary
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|17 September 2015
|Iceland
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|18 September 2015
|India
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|16 September 2015
|Indonesia
|
|
|24 September 2015
|Ireland
|
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|24 September 2015
|Israel
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|
|23 September 2015
|Italy
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|6 November 2015
|Japan
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|16 September 2015
|Kazakhstan
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|17 September 2015
|Kuwait
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|17 September 2015
|Latvia
|
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|24 September 2015
|Lithuania
|
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|23 September 2015
|Malaysia
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|16 September 2015
|Mexico
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|17 September 2015
|Netherlands
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|17 September 2015
|New Zealand
|
|
|18 September 2015
|Nigeria
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|
|24 September 2015
|North Macedonia
|
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|17 September 2015
|Norway
|
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|25 September 2015
|Pakistan
|
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|10 September 2015
|Peru
|
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|16 September 2015
|Philippines
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|17 September 2015
|Poland
|
|
|23 September 2015
|Portugal
|
|
|13 October 2015
|Puerto Rico
|
|
|17 September 2015
|Romania
|
|
|17 September 2015
|Serbia
|
|
|23 September 2015
|Singapore
|
|
|24 September 2015
|Slovakia
|
|12
|17 September 2015
|South Africa
|
|
|24 September 2015
|South Korea
|
|
|17 September 2015
|Spain
|
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|25 September 2015
|Sweden
|
|
|16 September 2015
|Switzerland
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|25 September 2015
|Taiwan
|
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|24 September 2015
|Thailand
|
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|17 September 2015
|Turkey
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|25 September 2015
|USA
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|16 September 2015
|Ukraine
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|1 October 2015
|Uruguay
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|18 September 2015
|Viet Nam
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MPAA
PG-13
Budget
$55,000,000
Worldwide Gross
$203,427,584
Production
Working Title Films, RVK Studios, Walden Media
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