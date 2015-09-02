Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Everest
7.4
Everest - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Everest
7.4

Everest

, 2015
Everest
USA, Great Britain / Drama, Adventure, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Everest
7.4
Everest - Dubbed trailer
Everest  Dubbed trailer

Synopsis

The story of New Zealand's Robert "Rob" Edwin Hall, who on May 10, 1996, together with Scott Fischer, teamed up on a joint expedition to ascend Mount Everest.

Cast

Jake Gyllenhaal
Jake Gyllenhaal
Michael Kelly
Michael Kelly
Josh Brolin
Josh Brolin
Jason Clarke
Jason Clarke
Rob Hall
Clive Standen
Clive Standen
Emily Watson
Emily Watson
John Hawkes
John Hawkes
Vanessa Kirby
Vanessa Kirby
Elizabeth Debicki
Elizabeth Debicki
Ang Phula Sherpa
Ang Dorjee
Thomas M. Wright
Thomas M. Wright
Michael Groom
Martin Henderson
Martin Henderson
Andy 'Harold' Harris
Director Baltasar Kormákur
Writer William Nicholson, Simon Beaufoy
Composer Dario Marianelli
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 2015
Online premiere 22 December 2015
World premiere 2 September 2015
Release date
16 September 2015 Russia UPI 12+
16 September 2015 Argentina
16 September 2015 Australia
17 September 2015 Austria
17 September 2015 Bangladesh
24 September 2015 Belarus
22 September 2015 Belgium
24 September 2015 Brazil
18 September 2015 Bulgaria
21 September 2015 Cambodia
18 September 2015 Canada
8 October 2015 Chile
3 November 2015 China
16 September 2015 Colombia
24 September 2015 Czechia
16 September 2015 Denmark
15 September 2015 Egypt
24 September 2015 Estonia
25 September 2015 Finland
23 September 2015 France
17 September 2015 Germany
24 September 2015 Great Britain
1 October 2015 Greece
17 September 2015 Hong Kong
16 September 2015 Hungary
17 September 2015 Iceland
18 September 2015 India
16 September 2015 Indonesia
24 September 2015 Ireland
24 September 2015 Israel
23 September 2015 Italy
6 November 2015 Japan
16 September 2015 Kazakhstan
17 September 2015 Kuwait
17 September 2015 Latvia
24 September 2015 Lithuania
23 September 2015 Malaysia
16 September 2015 Mexico
17 September 2015 Netherlands
17 September 2015 New Zealand
18 September 2015 Nigeria
24 September 2015 North Macedonia
17 September 2015 Norway
25 September 2015 Pakistan
10 September 2015 Peru
16 September 2015 Philippines
17 September 2015 Poland
23 September 2015 Portugal
13 October 2015 Puerto Rico
17 September 2015 Romania
17 September 2015 Serbia
23 September 2015 Singapore
24 September 2015 Slovakia 12
17 September 2015 South Africa
24 September 2015 South Korea
17 September 2015 Spain
25 September 2015 Sweden
16 September 2015 Switzerland
25 September 2015 Taiwan
24 September 2015 Thailand
17 September 2015 Turkey
25 September 2015 USA
16 September 2015 Ukraine
1 October 2015 Uruguay
18 September 2015 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $55,000,000
Worldwide Gross $203,427,584
Production Working Title Films, RVK Studios, Walden Media
Also known as
Everest, Еверест, Evereste, Everest 3D, Everest: Cu preţul vieţii, Everestas, Everests, Thảm Họa Đỉnh Everest, Έβερεστ, Эверест, エベレスト 3D, 绝命海拔, 聖母峰

Film rating

7.4
Rate 38 votes
7.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1141 In the Drama genre  532 In the Adventure genre  255 In the Thriller genre  202 In films of USA  696 In films of Great Britain  96 In films of 2015  16

Film Trailers

All trailers
Everest - Dubbed trailer
Everest Dubbed trailer
Everest - International trailer
Everest International trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Everest

Quotes

Anatoli Boukreev We don't need competition between people. There is competition between every person and this mountain. The last word always belongs to the mountain.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Everest

Beyond the Edge
Beyond the Edge Documentary, History, Drama, Adventure
2013, New Zealand
7.0
Severnyy polyus
Severnyy polyus Adventure, Drama
2024, Russia
7.0
Kalahari
Kalahari Action, Thriller
2024, USA
5.0
The Mountain Between Us
The Mountain Between Us Romantic, Drama
2017, USA
7.0
Adrift
Adrift Drama
2018, USA
7.0
Life
Life Sci-Fi, Thriller
2017, USA
7.0
Jungle
Jungle Action, Adventure, Thriller
2017, Australia
6.0
Only the Brave
Only the Brave Drama, Action, Catastrophe
2017, USA
7.0
Deepwater Horizon
Deepwater Horizon Drama
2016, USA
7.0
Sully
Sully Drama, Biography
2016, USA
7.0
The 33
The 33 Drama
2015, USA / Chile
6.0
True Story
True Story Biography, Drama
2015, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more