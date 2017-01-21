Menu
Poster of Wind River
Рейтинги
7.7 IMDb Rating: 7.7
Rate
7 posters
Kinoafisha Films Wind River

Wind River

Wind River 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

An FBI agent teams with a town's veteran game tracker to investigate a murder that occurred on a Native American reservation.
Wind River - trailer in russian
Wind River  trailer in russian
Country USA / Great Britain / Canada
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2017
Online premiere 5 August 2017
World premiere 21 January 2017
Release date
3 August 2017 Russia Парадиз 18+
10 August 2017 Australia
3 August 2017 Belarus
2 November 2017 Brazil
11 August 2017 Canada
28 September 2017 Czechia
4 January 2018 Denmark
4 August 2017 Estonia
30 August 2017 France
8 February 2018 Germany
8 September 2017 Great Britain
3 August 2017 Greece
19 October 2017 Hong Kong
7 September 2017 Hungary
8 September 2017 Ireland
5 April 2018 Italy
27 July 2018 Japan
3 August 2017 Kazakhstan
4 August 2017 Lithuania
14 September 2017 Netherlands
22 September 2017 Norway
17 August 2017 Portugal
16 November 2017 Slovakia 12
3 November 2017 South Africa
14 September 2017 South Korea
5 October 2017 Thailand
10 August 2017 UAE
4 August 2017 USA
17 August 2017 Ukraine
8 September 2017 Viet Nam
MPAA R
Budget $11,000,000
Worldwide Gross $44,202,682
Production Acacia Filmed Entertainment, Savvy Media Holdings, The Fyzz Facility
Also known as
Wind River, Muerte misteriosa, Viento salvaje, Biely Indián, Crima din Wind River, I segreti di Wind River, Kardaki İzler, Meurtre à Wind River, Na przeklętej ziemi, Roukhot karrot, Sarkash daryo, Sledi v snegu, Terra Selvagem, Tragovi u snijegu, Veju Upe, Vėjų upė, Veterná rieka, Větrná řeka, Vetrovita reka, Vindrivera, Vùng Đất Tử Thần, Wind River - Gyilkos nyomon, Wind River - Tod im Schnee, Wind River. Na przeklętej ziemi, Στα ίχνη του ανέμου, Ветреная река, Вітряна ріка, Дивата река, ウインド・リバー, 極地追擊, 風河谷謀殺案
Director
Taylor Sheridan
Taylor Sheridan
Cast
Elizabeth Olsen
Elizabeth Olsen
Jeremy Renner
Jeremy Renner
Jon Bernthal
Jon Bernthal
Julia Jones
Julia Jones
Gil Birmingham
Gil Birmingham
Cast and Crew
Film rating

7.7
Rate 62 votes
7.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  591
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Тимур Сахапов 17 January 2018, 02:03
«Ветреная река: Насилие детективной чайки»
Снег, снег, один сплошной снег. Психика человека даёт сбой, если постоянно видеть одно и тоже. С ней в… Read more…
Weteran Mc 10 January 2026, 02:22
"Ветреная река" - остросюжетный триллер 2017 года с Джереми Реннер в главной роли.
Совместное производство: Великобритания, Франция,… Read more…
Quotes
Cory Lambert I'd like to tell you it gets easier. it doesn't. If there's any... comfort, it's... getting used to the pain, I suppose. Went to a grief seminar in Casper. Did you know that? I don't know why. Just wanted the bad to go away. Wanted answers... to questions that couldn't be answered. The counselor come up to me after the seminar and sat down next to me. And he said something that stuck with me. I don't know if it's what he said, or how he said it. He says, "I got some good news, and I got some bad news. Bad news is you're never gonna be the same. You're never gonna be whole, not ever again. You lost your daughter. Nothing's ever going to replace that. Now the good news is, as soon as you accept that, and you let yourself suffer... you allow yourself to visit her in your mind, and you'll remember all the love she gave you, all the joy she knew." Point is, Martin, you can't steer from the pain. If you do, you'll rob yourself... You'll rob yourself of every memory of her. Every last one. From her first step to her last smile. Kill 'em all. Just take the pain, Martin. You hear me? You take it. It's the only way you'll keep her with you.
Film Trailers All trailers
Wind River - trailer in russian
Wind River Trailer in russian
Wind River - second trailer in russian
Wind River Second trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Wind River
Stills
