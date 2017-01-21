Country
USA / Great Britain / Canada
Runtime
1 hour 47 minutes
Production year
2017
Online premiere
5 August 2017
World premiere
21 January 2017
Release date
|3 August 2017
|Russia
| Парадиз
|18+
|10 August 2017
|Australia
|
|
|3 August 2017
|Belarus
|
|
|2 November 2017
|Brazil
|
|
|11 August 2017
|Canada
|
|
|28 September 2017
|Czechia
|
|
|4 January 2018
|Denmark
|
|
|4 August 2017
|Estonia
|
|
|30 August 2017
|France
|
|
|8 February 2018
|Germany
|
|
|8 September 2017
|Great Britain
|
|
|3 August 2017
|Greece
|
|
|19 October 2017
|Hong Kong
|
|
|7 September 2017
|Hungary
|
|
|8 September 2017
|Ireland
|
|
|5 April 2018
|Italy
|
|
|27 July 2018
|Japan
|
|
|3 August 2017
|Kazakhstan
|
|
|4 August 2017
|Lithuania
|
|
|14 September 2017
|Netherlands
|
|
|22 September 2017
|Norway
|
|
|17 August 2017
|Portugal
|
|
|16 November 2017
|Slovakia
|
|12
|3 November 2017
|South Africa
|
|
|14 September 2017
|South Korea
|
|
|5 October 2017
|Thailand
|
|
|10 August 2017
|UAE
|
|
|4 August 2017
|USA
|
|
|17 August 2017
|Ukraine
|
|
|8 September 2017
|Viet Nam
|
|
MPAA
R
Budget
$11,000,000
Worldwide Gross
$44,202,682
Production
Acacia Filmed Entertainment, Savvy Media Holdings, The Fyzz Facility
Also known as
Wind River, Muerte misteriosa, Viento salvaje, Biely Indián, Crima din Wind River, I segreti di Wind River, Kardaki İzler, Meurtre à Wind River, Na przeklętej ziemi, Roukhot karrot, Sarkash daryo, Sledi v snegu, Terra Selvagem, Tragovi u snijegu, Veju Upe, Vėjų upė, Veterná rieka, Větrná řeka, Vetrovita reka, Vindrivera, Vùng Đất Tử Thần, Wind River - Gyilkos nyomon, Wind River - Tod im Schnee, Wind River. Na przeklętej ziemi, Στα ίχνη του ανέμου, Ветреная река, Вітряна ріка, Дивата река, ウインド・リバー, 極地追擊, 風河谷謀殺案
Снег, снег, один сплошной снег. Психика человека даёт сбой, если постоянно видеть одно и тоже. С ней в… Read more…
Совместное производство: Великобритания, Франция,… Read more…