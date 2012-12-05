Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Les Misérables
7.6
Les Misérables - Dubbed trailer 2
Kinoafisha Films Les Misérables
7.6

Les Misérables

, 2012
Les Misérables
Great Britain / Musical, Drama / 18+
Trailers
Poster of Les Misérables
7.6
Les Misérables - Dubbed trailer 2
Les Misérables  Dubbed trailer 2

Synopsis

In 19th-century France, Jean Valjean, who for decades has been hunted by the ruthless policeman Javert after breaking parole, agrees to care for a factory worker's daughter. The decision changes their lives forever.

Cast

Anne Hathaway
Anne Hathaway
Fantine
Hugh Jackman
Hugh Jackman
Jean Valjean
Helena Bonham Carter
Helena Bonham Carter
Madame Thénardier
Russell Crowe
Russell Crowe
Javert
Eddie Redmayne
Eddie Redmayne
Marius
Geoffrey Rush
Geoffrey Rush
Aaron Tveit
Aaron Tveit
Enjolras
Sacha Noam Baron Cohen
Sacha Noam Baron Cohen
Thénardier
Amanda Seyfried
Amanda Seyfried
Cosette
Hannah Waddingham
Hannah Waddingham
Samantha Barks
Éponine
Daniel Huttlestone
Gavroche
Director Tom Hooper
Writer William Nicholson, Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg, Herbert Kretzmer
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 2 hours 38 minutes
Production year 2012
Online premiere 25 January 2013
World premiere 5 December 2012
Release date
7 February 2013 Russia UPI 12+
14 March 2013 Argentina
26 December 2012 Australia
7 February 2013 Belarus
20 February 2013 Belgium
1 February 2013 Brazil
4 January 2013 Bulgaria
25 December 2012 Canada
16 June 2014 China
22 February 2013 Cyprus
3 January 2013 Czechia
21 March 2013 Denmark
22 March 2013 Ecuador
2 January 2013 Egypt
18 January 2013 Estonia
22 February 2013 Finland
13 February 2013 France
25 December 2012 Germany
11 January 2013 Great Britain
14 February 2013 Greece
20 December 2012 Hong Kong
27 December 2012 Hungary
11 January 2013 Ireland
7 February 2013 Israel
31 January 2013 Italy
28 December 2012 Japan
7 February 2013 Kazakhstan
4 January 2013 Lithuania
11 January 2013 Mexico
9 January 2013 Netherlands
10 January 2013 New Zealand
21 December 2012 Norway
13 January 2013 Portugal
22 February 2024 Saudi Arabia
25 December 2012 Singapore
18 December 2012 South Korea
25 December 2012 Spain
18 January 2013 Sweden
8 February 2013 Taiwan
1 March 2013 Turkey
22 February 2024 UAE
25 December 2012 USA
7 February 2013 Ukraine
26 April 2013 Venezuela
11 January 2013 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $61,000,000
Worldwide Gross $442,757,529
Production Universal Pictures, Working Title Films, Cameron Mackintosh Ltd.
Also known as
Les Misérables, Los miserables, Os Miseráveis, Отверженные, A nyomorultak, Aluvey he'hayim, Bedári, Bi Navayan, Bidnici, Els miserables, Hüljatud, Jadnici, Les misérables: Nędznicy, Les Miz, Mizerabilii, Những Người Khốn Khổ, Nožēlojamie, Rad etilganlar, Re Mizeraburu, Sefiller, Səfillər, Vargdieniai, Οι άθλιοι, Знедолені, Јадници, Клетниците, Шеттетілгендер, 레미제라블, レ・ミゼラブル, 孤星淚, 悲惨世界, 悲慘世界, 音乐剧《悲惨世界》电影版, レ・ミゼラブル　デジタルリマスター／リミックス, Le Mis, 레 미제라블

Film rating

7.6
Rate 42 votes
7.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  842 In the Musical genre  37 In the Drama genre  397 In films of Great Britain  73 In films of 2012  16

Film Trailers

All trailers
Les Misérables - Dubbed trailer 2
Les Misérables Dubbed trailer 2
Les Misérables - Dubbed featurette
Les Misérables Dubbed featurette
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Les Misérables
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Les Misérables

Les Misérables
Les Misérables Drama, Romantic
1998, Great Britain / Germany / USA
8.0
Exiled
Exiled Action, Thriller
2006, Hong Kong
7.0
Les Misérables
Les Misérables Drama
1982, France
7.0
Miserables, les
Miserables, les Drama
1958, France / East Germany / Italy
7.0
The King's Speech
The King's Speech Drama, History
2010, Great Britain / Australia
8.0
Mamma Mia: Here We Go Again!
Mamma Mia: Here We Go Again! Musical
2018, USA
7.0
The Danish Girl
The Danish Girl Drama, Biography
2015, USA
7.0
The Greatest Showman
The Greatest Showman Musical, Biography, Drama
2018, USA
7.0
Rocketman
Rocketman Musical, Biography
2019, Great Britain
6.0
Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Drama, Biography, Musical
2018, USA / Great Britain
8.0
A Star Is Born
A Star Is Born Drama, Romantic, Musical
2018, USA
7.0
The Theory of Everything
The Theory of Everything Biography, Drama
2014, Great Britain
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more