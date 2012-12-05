|7 February 2013
|Russia
|UPI
|12+
|14 March 2013
|Argentina
|26 December 2012
|Australia
|7 February 2013
|Belarus
|20 February 2013
|Belgium
|1 February 2013
|Brazil
|4 January 2013
|Bulgaria
|25 December 2012
|Canada
|16 June 2014
|China
|22 February 2013
|Cyprus
|3 January 2013
|Czechia
|21 March 2013
|Denmark
|22 March 2013
|Ecuador
|2 January 2013
|Egypt
|18 January 2013
|Estonia
|22 February 2013
|Finland
|13 February 2013
|France
|25 December 2012
|Germany
|11 January 2013
|Great Britain
|14 February 2013
|Greece
|20 December 2012
|Hong Kong
|27 December 2012
|Hungary
|11 January 2013
|Ireland
|7 February 2013
|Israel
|31 January 2013
|Italy
|28 December 2012
|Japan
|7 February 2013
|Kazakhstan
|4 January 2013
|Lithuania
|11 January 2013
|Mexico
|9 January 2013
|Netherlands
|10 January 2013
|New Zealand
|21 December 2012
|Norway
|13 January 2013
|Portugal
|22 February 2024
|Saudi Arabia
|25 December 2012
|Singapore
|18 December 2012
|South Korea
|25 December 2012
|Spain
|18 January 2013
|Sweden
|8 February 2013
|Taiwan
|1 March 2013
|Turkey
|22 February 2024
|UAE
|25 December 2012
|USA
|7 February 2013
|Ukraine
|26 April 2013
|Venezuela
|11 January 2013
|Viet Nam