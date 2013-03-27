Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Trance

Trance

Trance 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

An art auctioneer who has become mixed up with a group of criminals partners with a hypnotherapist in order to recover a lost painting.
Trance - trailer in russian без цензуры
Trance  trailer in russian без цензуры
Country Great Britain
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2013
World premiere 27 March 2013
Release date
4 April 2013 Russia Двадцатый Век Фокс 16+
4 April 2013 Argentina
4 April 2013 Australia
4 April 2013 Belarus
5 April 2013 Brazil
19 April 2013 Bulgaria
12 April 2013 Canada
4 April 2013 Chile
13 June 2013 Croatia
19 April 2013 Estonia
14 June 2013 Finland
8 May 2013 France
8 August 2013 Germany
27 March 2013 Great Britain
9 May 2013 Greece
1 May 2013 Hong Kong
6 June 2013 Hungary
27 March 2013 Ireland
9 May 2013 Israel
29 August 2013 Italy
11 October 2013 Japan
4 April 2013 Kazakhstan
18 April 2013 Kuwait
18 April 2013 Lebanon
19 April 2013 Lithuania
3 May 2013 Mexico
13 June 2013 Netherlands
4 April 2013 New Zealand
25 April 2013 North Macedonia
9 May 2013 Peru
1 May 2013 Philippines
14 June 2013 Poland
25 April 2013 Portugal
10 May 2013 Romania
1 May 2013 Singapore
14 June 2013 Spain
5 June 2013 Sweden
30 April 2013 Taiwan, Province of China
14 June 2013 Turkey
5 April 2013 USA
4 April 2013 Ukraine
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $24,261,569
Production Fox Searchlight Pictures, Pathé, Cloud Eight Films
Also known as
Trance, En trance, Trans, Транс, Transe, Capcana mintii, Em Transe, In trance, Mê Cung Ký Ức, Toransu, Trance - Gefährliche Erinnerung, Transā, Transo busena, Transs, Transz, トランス, 催眠潛凶, 索命記憶
Director
Danny Boyle
Danny Boyle
Cast
James McAvoy
James McAvoy
Rosario Dawson
Rosario Dawson
Vincent Cassel
Vincent Cassel
Tuppence Middleton
Tuppence Middleton
Lee Nicholas Harris
Lee Nicholas Harris
Cast and Crew
Similar films for Trance
Filth 6.9
Filth (2013)
T2 Trainspotting 7.3
T2 Trainspotting (2017)
127 Hours 7.7
127 Hours (2010)
The Beach 6.9
The Beach (2000)
Shallow Grave 7.3
Shallow Grave (1994)
A Life Less Ordinary 6.3
A Life Less Ordinary (1997)
Steve Jobs 6.9
Steve Jobs (2015)
Sunshine 7.4
Sunshine (2007)
Frankenstein 7.3
Frankenstein (2011)
Yesterday 6.9
Yesterday (2019)
Welcome to the Punch 6.7
Welcome to the Punch (2013)
The East 7.4
The East (2012)

Film rating

7.3
Rate 49 votes
6.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1375 In the Thriller genre  247 In the Crime genre  116 In the Drama genre  621 In films of Great Britain  113
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
khaos11 2 April 2015, 12:51
Очередное разочарование современным кинематографом. И ладно бы было сие американским производством (было б не так обидно), ан нет “загубленным”… Read more…
fanbunga 2 April 2015, 12:51
Тема принудительного засерания мозгов напомнила нолановское Начало. Но Транс мне понравился больше, чем Начало(из которого я помню грустные глаза… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Trance - trailer in russian без цензуры
Trance Trailer in russian без цензуры
Trance - russian тв ролик 3
Trance Russian тв ролик 3
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Trance
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more