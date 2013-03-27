Country
Great Britain
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
2013
World premiere
27 March 2013
Release date
|4 April 2013
|Russia
| Двадцатый Век Фокс
|16+
|4 April 2013
|Argentina
|
|
|4 April 2013
|Australia
|
|
|4 April 2013
|Belarus
|
|
|5 April 2013
|Brazil
|
|
|19 April 2013
|Bulgaria
|
|
|12 April 2013
|Canada
|
|
|4 April 2013
|Chile
|
|
|13 June 2013
|Croatia
|
|
|19 April 2013
|Estonia
|
|
|14 June 2013
|Finland
|
|
|8 May 2013
|France
|
|
|8 August 2013
|Germany
|
|
|27 March 2013
|Great Britain
|
|
|9 May 2013
|Greece
|
|
|1 May 2013
|Hong Kong
|
|
|6 June 2013
|Hungary
|
|
|27 March 2013
|Ireland
|
|
|9 May 2013
|Israel
|
|
|29 August 2013
|Italy
|
|
|11 October 2013
|Japan
|
|
|4 April 2013
|Kazakhstan
|
|
|18 April 2013
|Kuwait
|
|
|18 April 2013
|Lebanon
|
|
|19 April 2013
|Lithuania
|
|
|3 May 2013
|Mexico
|
|
|13 June 2013
|Netherlands
|
|
|4 April 2013
|New Zealand
|
|
|25 April 2013
|North Macedonia
|
|
|9 May 2013
|Peru
|
|
|1 May 2013
|Philippines
|
|
|14 June 2013
|Poland
|
|
|25 April 2013
|Portugal
|
|
|10 May 2013
|Romania
|
|
|1 May 2013
|Singapore
|
|
|14 June 2013
|Spain
|
|
|5 June 2013
|Sweden
|
|
|30 April 2013
|Taiwan, Province of China
|
|
|14 June 2013
|Turkey
|
|
|5 April 2013
|USA
|
|
|4 April 2013
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$20,000,000
Worldwide Gross
$24,261,569
Production
Fox Searchlight Pictures, Pathé, Cloud Eight Films
Also known as
Trance, En trance, Trans, Транс, Transe, Capcana mintii, Em Transe, In trance, Mê Cung Ký Ức, Toransu, Trance - Gefährliche Erinnerung, Transā, Transo busena, Transs, Transz, トランス, 催眠潛凶, 索命記憶