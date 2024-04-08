Menu
SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE
SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE

SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE

슈가│어거스트 디 투어 ‘디-데이’ 더 무비 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Experience the pulsating energy and excitement of “‘D-DAY’ THE FINAL” on screen, everything from the exquisite sounds traversing the boundary between “21st Century Pop Icon” BTS member SUGA and solo artist Agust D, electrifying performance, explosive energy, to special duet stages featuring fellow BTS members RM, Jimin, and Jung Kook.
Country South Korea
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2024
Online premiere 21 June 2025
World premiere 8 April 2024
Release date
10 April 2024 Argentina
10 April 2024 Armenia
10 April 2024 Australia
10 April 2024 Austria
10 April 2024 Azerbaijan
10 April 2024 Belgium
10 April 2024 Bosnia and Herzegovina
10 April 2024 Brazil
10 April 2024 Brunei Darussalam
10 April 2024 Bulgaria
10 April 2024 Canada
10 April 2024 Chile
10 April 2024 Colombia
10 April 2024 Costa Rica
10 April 2024 Croatia
10 April 2024 Cyprus
10 April 2024 Czechia
10 April 2024 Denmark
10 April 2024 Ecuador
10 April 2024 Estonia
10 April 2024 Finland Tulossa
11 April 2024 France
10 April 2024 Georgia PG-13
10 April 2024 Germany
10 April 2024 Great Britain
10 April 2024 Greece
10 April 2024 Honduras
10 April 2024 Hong Kong
10 April 2024 Hungary
10 April 2024 Iceland
10 April 2024 Indonesia
10 April 2024 Ireland 12A
10 April 2024 Israel
10 April 2024 Italy
10 April 2024 Kazakhstan 12+
10 April 2024 Kosovo
10 April 2024 Kyrgyzstan 12+
10 April 2024 Laos
10 April 2024 Latvia 12+
10 April 2024 Liechtenstein
10 April 2024 Lithuania N13
10 April 2024 Luxembourg
10 April 2024 Macao
10 April 2024 Malaysia
10 April 2024 Malta
10 April 2024 Mexico
10 April 2024 Moldova AP 12
11 April 2024 Monaco
10 April 2024 Montenegro
10 April 2024 Netherlands
10 April 2024 New Zealand
10 April 2024 Norway
10 April 2024 Panama
10 April 2024 Paraguay
10 April 2024 Peru
10 April 2024 Philippines
10 April 2024 Poland
10 April 2024 Portugal
10 April 2024 Puerto Rico
10 April 2024 Romania o.A.
10 April 2024 Serbia
10 April 2024 Singapore
10 April 2024 Slovakia
10 April 2024 Slovenia
10 April 2024 South Africa
10 April 2024 South Korea 12
10 April 2024 Spain
10 April 2024 Sweden
10 April 2024 Switzerland
10 April 2024 Taiwan
10 April 2024 Thailand
18 April 2024 UAE 18TC
10 April 2024 USA
10 April 2024 Ukraine
10 April 2024 Uruguay
10 April 2024 Uzbekistan 12+
10 April 2024 Venezuela
10 April 2024 Viet Nam
Worldwide Gross $6,791,851
Production HYBE
Also known as
SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE, SUGA: Agust D Tour 'D-DAY' the Movie, SUGA - Agust D Tour 'D-DAY' the Movie, SUGA Agust D TOUR 'D-DAY' the MOVIE
Cast
Suga
Jimin
Jungkook
RM
Cast and Crew
Film rating

8.8
Rate 115 votes
8.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  10
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

sobolevskaaa88 12 March 2024, 10:24
Когда уже можно купить билет будет
happy-bov-day13 12 March 2024, 18:31
Очень ждём, возьмите в прокат, обязательно окупится!
