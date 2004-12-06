Also known as

The Phantom of the Opera, El fantasma de la ópera, Das Phantom der Oper, Fantomen på operan, Le fantôme de l'opéra, O Fantasma da Ópera, Andrew Lloyd Webber's The Phantom of the Opera, Andrew Lloyd Webberin Oopperan kummitus, Az operaház fantomja, Bóng Ma Trong Nhà Hát, El fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber, Fantom iz opere, Fantom opery, Fantóm opery, Fantoma de la operă, Il fantasma dell'opera, O Fantasma da Ópera de Andrew Lloyd Webber, Ooperifantoom, Oopperan kummitus, Operadaki hayalet, Operas spoks, Operaui yuryeong, Operos Fantomas, Spøgelset i Operaen, To fantasma tis operas, Upiór w operze, Το φάντασμα της όπερας, Привид опери, Призрак оперы, Фантом из опере, Фантомът от операта, オペラ座の怪人, 安德魯洛伊韋伯之歌劇魅影, 歌劇魅影, 歌劇魅影(2004), פנטום האופרה, Andrew Lloyd Webber's Das Phantom der Oper, Musical - The Phantom Of The Opera

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