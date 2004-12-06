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Poster of The Phantom of the Opera
7.4
The Phantom of the Opera - Trailer
Kinoafisha Films The Phantom of the Opera
7.4

The Phantom of the Opera

, 2004
The Phantom of the Opera
USA, Great Britain / Drama, Thriller, Musical, Fairy Tale, Romantic / 18+
Trailers
Poster of The Phantom of the Opera
7.4
The Phantom of the Opera - Trailer
The Phantom of the Opera  Trailer

Cast

Gerard Butler
Gerard Butler
The Phantom
Emmy Rossum
Emmy Rossum
Christine
Patrick Wilson
Patrick Wilson
Raoul
Miranda Richardson
Miranda Richardson
Madame Giry
Minnie Driver
Minnie Driver
Carlotta
Simon Callow
Simon Callow
Andre
Victor McGuire
Piangi
Jennifer Ellison
Meg Giry
Kevin McNally
Kevin McNally
Imogen Bain
Murray Melvin
Murray Melvin
Reyer
Ciarán Hinds
Ciarán Hinds
Firmin
Director Joel Schumacher
Writer Gaston Leroux, Andrew Lloyd Webber, Joel Schumacher
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 2 hours 23 minutes
Production year 2004
Online premiere 16 December 2004
World premiere 6 December 2004
Release date
6 January 2005 Russia Централ Партнершип 12+
26 December 2004 Australia
6 January 2005 Belarus
22 December 2004 Canada
17 February 2005 Czechia
14 January 2005 Denmark
12 January 2005 France
16 December 2004 Germany
10 December 2004 Great Britain
10 December 2004 Ireland
17 December 2004 Italy
29 January 2005 Japan
6 January 2005 Kazakhstan
10 December 2004 Netherlands
8 December 2004 South Korea
15 December 2004 Spain
7 January 2005 Taiwan
22 December 2004 USA
6 January 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $70,000,000
Worldwide Gross $154,674,241
Production Warner Bros., Odyssey Entertainment, Really Useful Films
Also known as
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Film rating

7.4
Rate 74 votes
7.2 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  1112 In the Drama genre  517 In the Thriller genre  194 In the Musical genre  48 In the Fairy Tale genre  48 In the Romantic genre  145 In films of USA  685 In films of Great Britain  94 In films of 2004  23
Updated 26 August 2024

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The Phantom of the Opera - Trailer
The Phantom of the Opera Trailer
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soundtrack The Phantom of the Opera

Quotes

The Phantom Did I NOT instruct that Box 5 was to be left empty?
Meg Giry He's here, the phantom of the opera!
Christine It's him!
Carlotta Your part is silent, little toad!
The Phantom A toad, madam? Perhaps it is you who are the toad...
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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