Но в этой вселенной есть точка отсчета, как у нас Рождество Христово или начало нашей эры. Это битва при Явине Альянса повстанцев против Галактической Империи, когда после меткого выстрела Люка Скайуокера с помощью Силы взорвалась Звезда Смерти. Все происходящее в мире ЗВ случается до или после этого решающего боя, от него и «пляшем» при просмотре.

Правильный хронологический порядок просмотра всех частей «Звездных войн»

За… лет до битвы при Явине

32 года — «Скрытая угроза»

Джедай Квай-Гон Джин вместе со своим падаваном Оби-Ваном Кеноби посланы с миротворческой миссией — от них требуется «разрулить» конфликт планеты Набу и Торговой Федерации. Но верховный канцлер Галактической Республики Шив Палпатин имеет на Набу собственные — оккупационные — планы. Спасаясь от гибели, джедаи покидают планету и бегут в Корусант, прихватив королеву Падме Амидалу. Вынужденная остановка на пустынном Татуине сталкивает их с девятилетним мальчишкой, владеющим Силой. Его зовут Энакин Скайуокер...

22 года — «Атака клонов»

В Республике кризисная ситуация. Воду мутит сепаратист Дуку, предавший джедайские идеалы. Падме, ныне сенатор, прибывает в Сенат Галактики, но лишь маскировка под пилота спасает ее от взрыва подложенного на корабль устройства...

19 лет — «Месть ситхов»

Палпатин похищен, его держит в плену генерал Гривус. Во время спасательной операции, проведенной Оби-Ваном и Скайуокером, генерал сбегает. Энакин тревожится за беременную жену и разрывается между канцлером и Советом, заставляющим его шпионить...

Приблизительно 10 лет — «Хан Соло»

Юный пилот и его возлюбленная пытаются сбежать от своей хозяйки, но девушка поймана хозяйским телохранителем. Парень обещает вернуться, но средств у него нет, остается лишь завербоваться кадетом в Имперский флот, где добровольцу присваивают фамилию «Соло», ведь он абсолютно один на свете.

Во время битвы — «Изгой-один»

Во время транспортировки Джин Эрсо из имперской тюрьмы в трудовой лагерь повстанцы освобождают ее и привозят к себе на базу. Им нужен контакт с ее отцом Галеном, создающим мощнейший вид оружия, способный изменить военную ситуацию...

Показана сама битва — «Новая надежда»

Лея Органа, принцесса Алдераана и по совместительству лидер восставших, захвачена Дартом Вейдером — тот хочет узнать от нее местонахождение базы мятежников. Но ей хватает времени послать дроидов на Татуин с информацией о ее пленении — они должны найти Оби-Вана, но достаются молоденькому пилоту Люку...

Спустя… лет после битвы

3 года — «Империя наносит ответный удар»

Повстанческая база захвачена Империей, и мятежники перемещаются на отдаленный Хот. Вейдер шлет разведывательные зонды. Один такой замечают Чубакка и Хан Соло. Люк встречается с призраком, тот велит ему отыскать магистра Йоду и продолжать обучение...

4 года — «Возвращение джедая»

Империя создает более мощный дубль «Звезды Смерти». Процесс контролируется Вейдером лично. Люк в компании Леи, Чубакки, Лэндо и дроидов отправляется спасать Соло — тот угодил в лапы к татуинскому мафиози Джаббе Хатту и хранится у него в заморозке...

34 года — два фильма сразу

В «Пробуждении силы» все разыскивают последнего джедая — и Первый Орден, и Сопротивление. Штурмовики под командованием Фазмы и Кайло Рена захватывают деревню, где хранилась карта с указанием места укрытия Люка, но ее вовремя утащил шарик-дроид По, во время побега подружившийся с девчонкой-мусорщицей Рэй...

«Последние джедаи»

По Дэмерон защищает уходящие корабли Сопротивления от дредноута Первого Ордена и истребителей и теряет практически весь боеспособный флот. Один из звездолетов, атакующих флагман повстанцев, ведет Кайло Рен. Он чувствует присутствие своей матери Леи...

35 лет — «Скайуокер. Восход»

Рен находит на Экзеголе немощного Палпатина с мощными планами возродить Империю. Повстанцы ищут артефакт ситхов, а Кайло — Рэй, ему есть что ей сообщить...