Фильмы о космосе всегда привлекали людей и заставляли их задаваться множеством фундаментальных вопросов. В этом списке вы найдете фильмы-катастрофы о межпланетных войнах и падении Луны, комедии о встречах с инопланетянами, триллеры о затерянных космонавтах, экранизации фантастических романов и, конечно, нестареющую космическую классику, которую можно пересматривать множество раз.

Кинематограф помогает человечеству запечатлевать на экране свои многочисленные теории и догадки об устройстве вселенной. Поэтому каждый сценарист и режиссер находит свой уникальный подход, а тема космоса никогда не устаревает и не приедается зрителям. В наш век быстрого развития технологий она особенно актуальна и интересна.