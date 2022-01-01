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Фильмы про космос
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Фильмы про космос

Все 108 Онлайн
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Падение Луны
Падение Луны
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6.0
боевик, приключения, фантастика
2022, США / Канада / Китай
Аполлон-10 1/2: Приключение космического века
Аполлон-10 1/2: Приключение космического века
8.0
приключения, анимация, драма
2022, США
Дюна
Дюна
7.0
фантастика, боевик, приключения
2021, США
Вечные
Вечные
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, боевик
2021, США
Дальний космос
Дальний космос
Смотреть за 1 рубль
5.0
фантастика, триллер, драма
2021, Германия / США
Спутник
Спутник
6.0
фантастика
2019, Россия
Проксима
Проксима
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, драма
2019, Франция
Аполлон-11
Аполлон-11
Смотреть за 1 рубль
8.0
документальный
2019, США
Космос
Космос
5.0
приключения, мистика, фантастика
2019, Великобритания
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, приключения, боевик
2018, США
К звездам
К звездам
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика, драма
2018, США / Бразилия
Человек на Луне
Человек на Луне
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, биография
2018, США
Высшее общество
Высшее общество
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, фантастика
2018, Великобритания / Франция / Германия
Блуждающая Земля
Блуждающая Земля
6.0
фантастика, боевик
2018, Китай
Звёздные врата: Кэтрин
Звёздные врата: Кэтрин
4.0
приключения, исторический, фантастика
2018, США
Время первых
Время первых
7.0
драма, исторический
2017, Россия
Стражи Галактики. Часть 2
Стражи Галактики. Часть 2
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, фантастика
2017, США
Звёздные Войны: Последние джедаи
Звёздные Войны: Последние джедаи
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, фантастика, приключения
2017, США
Валериан и город тысячи планет
Валериан и город тысячи планет
Смотреть за 1 рубль
8.0
фантастика, боевик, приключения
2017, Франция
Чужой: Завет
Чужой: Завет
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика
2017, США
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Фильмы о космосе всегда привлекали людей и заставляли их задаваться множеством фундаментальных вопросов. В этом списке вы найдете фильмы-катастрофы о межпланетных войнах и падении Луны, комедии о встречах с инопланетянами, триллеры о затерянных космонавтах, экранизации фантастических романов и, конечно, нестареющую космическую классику, которую можно пересматривать множество раз.

Кинематограф помогает человечеству запечатлевать на экране свои многочисленные теории и догадки об устройстве вселенной. Поэтому каждый сценарист и режиссер находит свой уникальный подход, а тема космоса никогда не устаревает и не приедается зрителям. В наш век быстрого развития технологий она особенно актуальна и интересна.

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