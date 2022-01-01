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Крис Вайц
Крис Вайц
Chris Weitz
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Крис Вайц
Chris Weitz
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Дата рождения
25 августа 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Продюсер, Сценарист
Биография Крис Вайц
Режиссер, сценарист, продюссер. Родился 25 августа 1969 года. Нью-Йорк.
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Фильмография Крис Вайц
Операция «Финал»
триллер, драма, биография
2018, США
6.0
Лучшая жизнь
драма
2011, США
5.0
Сумерки. Сага. Новолуние
фэнтези, мелодрама
2009, США
8.0
Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер
2007, США / Великобритания
7.0
Мой мальчик
драма, комедия, мелодрама
2002, Великобритания / Германия / США / Франция
7.0
Обратно на Землю
комедия, фантастика, мелодрама
2001, США / Австралия / Германия / Канада
6.0
Американский пирог
мелодрама, комедия
1999, США
7.0
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