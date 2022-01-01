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Фильмы без хэппи-энда
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Фильмы без хэппи-энда

Все 49 Онлайн
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Так сказал Чарли
Так сказал Чарли
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5.0
драма
2019, США
Солнцестояние
Солнцестояние
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5.0
ужасы
2019, США
Дом, который построил Джек
Дом, который построил Джек
6.0
триллер, драма, ужасы
2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
Курск
Курск
6.0
драма, исторический
2018, Бельгия / Люксембург
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
7.0
комедия
2017, Россия
Гонка века
Гонка века
6.0
драма, приключения
2017, Великобритания
Неоновый демон
Неоновый демон
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6.0
ужасы, триллер
2016, США / Франция
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
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7.0
боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2016, США
Светская жизнь
Светская жизнь
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, мелодрама, драма
2016, США
Вторая жизнь Уве
Вторая жизнь Уве
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, комедия
2015, Швеция
Дурак
Дурак
7.0
драма
2014, Россия
Ромео и Джульетта
Ромео и Джульетта
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, драма
2013, Великобритания / Италия / Швейцария
Кровью и потом: Анаболики
Кровью и потом: Анаболики
7.0
драма, боевик, комедия
2013, США
Грязь
Грязь
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, криминал, драма
2013, Великобритания
Хижина в лесу
Хижина в лесу
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, триллер
2012, США
Космополис
Космополис
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5.0
драма
2012, Канада / Франция / Италия / Португалия
Не бойся темноты
Не бойся темноты
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7.0
триллер, ужасы
2011, США / Австралия
Безумцы
Безумцы
6.0
ужасы, боевик, драма, триллер, фантастика
2010, США
13
13
7.0
драма, триллер
2010, США
Помни меня
Помни меня
8.0
драма, мелодрама
2010, США
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Все любят фильмы, финал которых вызывает довольную улыбку, ощущение завершенности и приподнятое настроение. Вполне естественно надеяться на лучшее, даже в выдуманном рассказе. Хэппи-эндом заканчивается подавляющее большинство фильмов, а потому они очень скоро забываются. Но не каждой истории суждено завершиться на радостной ноте.

В по-настоящему грустных финалах не бывает полумер: такие фильмы оставляют впечатление надолго, если не навсегда, и заставляют обливаться слезами при воспоминании о них. В хорошем фильме с печальным концом меланхолия проходит красной нитью сквозь всю историю, и поэтому добивать зрителя душераздирающим саундтреком или давящими слезу монологами нет необходимости: в глубине души он догадывался, что рассказ на экране не мог завершиться хэппи-эндом. Многие не любят грустные финалы, потому что «и в жизни хватает плохого». Однако кино не существует исключительно для веселья.

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