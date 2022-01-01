Все любят фильмы, финал которых вызывает довольную улыбку, ощущение завершенности и приподнятое настроение. Вполне естественно надеяться на лучшее, даже в выдуманном рассказе. Хэппи-эндом заканчивается подавляющее большинство фильмов, а потому они очень скоро забываются. Но не каждой истории суждено завершиться на радостной ноте.

В по-настоящему грустных финалах не бывает полумер: такие фильмы оставляют впечатление надолго, если не навсегда, и заставляют обливаться слезами при воспоминании о них. В хорошем фильме с печальным концом меланхолия проходит красной нитью сквозь всю историю, и поэтому добивать зрителя душераздирающим саундтреком или давящими слезу монологами нет необходимости: в глубине души он догадывался, что рассказ на экране не мог завершиться хэппи-эндом. Многие не любят грустные финалы, потому что «и в жизни хватает плохого». Однако кино не существует исключительно для веселья.

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