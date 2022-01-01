Неизведанные уголки Вселенной, внеземные цивилизации, шокирующие теории о будущем Земли в захватывающей киноподборке о других планетах.

Пять лучших фильмов про другие планеты

Научно-фантастические фильмы погружают зрителя в потенциальное будущее человечества со всеми его тайнами и ужасами. Это действительно зрелищные и не лишенные смысла киноленты, способные скрасить даже самый скучный день.

«Изгой-один. Звездные войны: Истории», 2016

Оскароносная космическая киноопера с элементами военной драмы снята британским режиссером Гаретом Эдвардсом при содействии крупной независимой кинокомпании Lucasfilm. Фантастический художественный фильм стал дебютным полнометражным спин-оффом к оригинальной трилогии, а также восьмой частью культовой кинематографической саги «Звездные войны». Империя создает Звезду Смерти – самое смертоносное оружие во Вселенной.

Группа повстанцев желает выкрасть тайные чертежи имперцев, чтобы в конечном счете обезвредить убийственную космическую станцию.

«Интерстеллар», 2014

Научно-фантастическая драма от культового кинорежиссера Кристофера Нолана основана на научных исследованиях американского астрофизика Кипа Торна. Зрелищная кинокартина получила множество престижных номинаций и наград, в том числе «Оскар» за крутые спецэффекты. События разворачиваются в 2067 году, когда Земля переживает трудные голодные времена из-за частых песчаных бурь. Человечество находится на волоске от вымирания. Исследовательская команда намерена воспользоваться обнаруженным пространственно-временным тоннелем, чтобы покорить новые пригодные для жизни планеты. На пути ученых возникнут пугающие преграды и смертоносные опасности.

Чем же завершится отчаянное космическое путешествие?

«Аватар», 2009

Это невероятно красивая научно-фантастическая кинолента от создателя «Титаника». Режиссером и сценаристом фильма является Джеймс Кэмерон. Роли первого плана достались киноактерам Зои Салдана и Сэму Уортингтону. События происходят в далеком 2154 году на самобытной свободолюбивой Пандоре. Циничные земляне прилетели на чужую планету, чтобы добыть дорогой минерал под названием анобтаниум. История местного человекоподобного племени близка к концу.

Благо заинтересованная ученая и бывший морпех, сидящий в инвалидном кресле, не позволят корпорации RDA забрать жизни у мудрых туземцев и разрушить их дом до основания.

«Звездный десант», 1997

Фантастический боевик, созданный Полом Верховеном, является экранизацией одноименного романа 1959 года, написанного крупнейшим американским писателем-фантастом Робертом Хайнлайном. Первый «Звездный десант» дал старт успешной медиафраншизе. Зритель оказывается посреди военных действий, развязавшихся между человечеством и инопланетной расой, зовущейся арахнидами. События происходят в далеком будущем. Свет прожектора направлен на Джонни Рико, который идет служить в десантные войска. Новобранец участвует в эпичных сражениях с насекомоподобными инопланетянами на разных планетах. В итоге Джонни получает звание офицера.

Интересный факт: рабочее название киноленты звучало иначе – «Охота на жуков на аванпосте № 9».

«Обливион», 2013

Фантастическая антиутопия с Томом Крузом и Ольгой Куриленко американца Джозефа Косински создана по мотивам одноименных неопубликованных комиксов. Остросюжетный боевик повествует о не таком уж далеком будущем (2077 год), когда отставной военнослужащий отыскивает девушку-космонавта, которая все еще помнит первозданную Землю. Теперь главный герой понимает, что существующая реальность построена на лжи.