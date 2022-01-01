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Фильмы про другие планеты
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Фильмы про другие планеты

Все 42 Онлайн
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Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
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7.0
фантастика, приключения, боевик
2018, США
Стражи Галактики. Часть 2
Стражи Галактики. Часть 2
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8.0
боевик, фантастика
2017, США
Валериан и город тысячи планет
Валериан и город тысячи планет
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8.0
фантастика, боевик, приключения
2017, Франция
Чужой: Завет
Чужой: Завет
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6.0
фантастика
2017, США
Живое
Живое
7.0
фантастика, триллер
2017, США
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
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7.0
боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2016, США
Стартрек: Бесконечность
Стартрек: Бесконечность
7.0
фантастика, боевик, приключения
2016, США
Звездные войны: Пробуждение силы
Звездные войны: Пробуждение силы
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6.0
боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2015, США
Фантастическая четверка
Фантастическая четверка
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5.0
фэнтези, фантастика, боевик
2015, США
Марсианин
Марсианин
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7.0
фантастика, приключения
2015, США
Интерстеллар
Интерстеллар
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8.0
фантастика
2014, США / Великобритания
Планета обезьян: Революция
Планета обезьян: Революция
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6.0
триллер, фантастика, боевик, драма
2014, США
Стражи Галактики
Стражи Галактики
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8.0
фантастика, боевик, приключения
2014, США
Halo: Сумерки
Halo: Сумерки
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5.0
боевик, приключения, семейный
2014, США
Риддик
Риддик
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7.0
боевик, фантастика
2013, США
Обливион
Обливион
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8.0
боевик, фантастика
2013, США
Игра Эндера
Игра Эндера
Смотреть за 1 рубль
8.0
фантастика, приключения
2013, США
Тор 2: Царство тьмы
Тор 2: Царство тьмы
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, боевик
2013, США
После нашей эры
После нашей эры
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, приключения, фантастика
2013, США
Джон Картер
Джон Картер
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, фантастика, боевик, фэнтези
2012, США
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Неизведанные уголки Вселенной, внеземные цивилизации, шокирующие теории о будущем Земли в захватывающей киноподборке о других планетах.

Пять лучших фильмов про другие планеты

Научно-фантастические фильмы погружают зрителя в потенциальное будущее человечества со всеми его тайнами и ужасами. Это действительно зрелищные и не лишенные смысла киноленты, способные скрасить даже самый скучный день.

«Изгой-один. Звездные войны: Истории», 2016

Оскароносная космическая киноопера с элементами военной драмы снята британским режиссером Гаретом Эдвардсом при содействии крупной независимой кинокомпании Lucasfilm. Фантастический художественный фильм стал дебютным полнометражным спин-оффом к оригинальной трилогии, а также восьмой частью культовой кинематографической саги «Звездные войны». Империя создает Звезду Смерти – самое смертоносное оружие во Вселенной.

Группа повстанцев желает выкрасть тайные чертежи имперцев, чтобы в конечном счете обезвредить убийственную космическую станцию.

«Интерстеллар», 2014

Научно-фантастическая драма от культового кинорежиссера Кристофера Нолана основана на научных исследованиях американского астрофизика Кипа Торна. Зрелищная кинокартина получила множество престижных номинаций и наград, в том числе «Оскар» за крутые спецэффекты. События разворачиваются в 2067 году, когда Земля переживает трудные голодные времена из-за частых песчаных бурь. Человечество находится на волоске от вымирания. Исследовательская команда намерена воспользоваться обнаруженным пространственно-временным тоннелем, чтобы покорить новые пригодные для жизни планеты. На пути ученых возникнут пугающие преграды и смертоносные опасности.

Чем же завершится отчаянное космическое путешествие?

«Аватар», 2009

Это невероятно красивая научно-фантастическая кинолента от создателя «Титаника». Режиссером и сценаристом фильма является Джеймс Кэмерон. Роли первого плана достались киноактерам Зои Салдана и Сэму Уортингтону. События происходят в далеком 2154 году на самобытной свободолюбивой Пандоре. Циничные земляне прилетели на чужую планету, чтобы добыть дорогой минерал под названием анобтаниум. История местного человекоподобного племени близка к концу.

Благо заинтересованная ученая и бывший морпех, сидящий в инвалидном кресле, не позволят корпорации RDA забрать жизни у мудрых туземцев и разрушить их дом до основания.

«Звездный десант», 1997

Фантастический боевик, созданный Полом Верховеном, является экранизацией одноименного романа 1959 года, написанного крупнейшим американским писателем-фантастом Робертом Хайнлайном. Первый «Звездный десант» дал старт успешной медиафраншизе. Зритель оказывается посреди военных действий, развязавшихся между человечеством и инопланетной расой, зовущейся арахнидами. События происходят в далеком будущем. Свет прожектора направлен на Джонни Рико, который идет служить в десантные войска. Новобранец участвует в эпичных сражениях с насекомоподобными инопланетянами на разных планетах. В итоге Джонни получает звание офицера.

Интересный факт: рабочее название киноленты звучало иначе – «Охота на жуков на аванпосте № 9».

«Обливион», 2013

Фантастическая антиутопия с Томом Крузом и Ольгой Куриленко американца Джозефа Косински создана по мотивам одноименных неопубликованных комиксов. Остросюжетный боевик повествует о не таком уж далеком будущем (2077 год), когда отставной военнослужащий отыскивает девушку-космонавта, которая все еще помнит первозданную Землю. Теперь главный герой понимает, что существующая реальность построена на лжи.

Сумеет ли солдат Джек принять шокирующие секреты настоящего или рискнет противостоять несправедливой системе?

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