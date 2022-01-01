Что таят в себе темные бездны Вселенной? Пока на этот вопрос нет ответа.

Пять лучших фантастических фильмов про космос и инопланетян

Что интересует человечество с того момента, как оно осознало, что его планета не единственная? Конечно, живет ли кто-то на остальных? И могут ли эти неизвестные создания путешествовать между звезд? Что будет, если однажды они найдут Землю и решат высадиться на нее? И как они настроены – дружественно или агрессивно? Смогут ли люди противостоять угрозе, если она возникнет? Кто выживет, если начнется война и мясорубка – самые богатые? Самые сильные? Или самые умные?

День независимости

2 июля 1996 года. К Земле движется инопланетный корабль-гигант. От него отделяются 36 мелких единиц и вскоре оказываются в земной атмосфере. Цели визита неизвестны, и президент США старается успокоить взволнованную нацию и предупреждает людей, чтобы не проявляли агрессии. Но ночью становится ясно, что незваные гости явились не с миром – раскаленная лава затапливает крупнейшие города. Атаки ВВС не наносят вреда агрессорам – их защищает силовое поле. Как спасти родную планету?

Фильм стал рекордсменом по количеству использованных при съемках миниатюрных моделей.

Валериан и город тысячи планет

В 28-м веке настала поистине космическая эра – человечество не просто в космосе, но и контактирует с множеством разумных рас с других планет. Космическим спецагентам Валериану и Лорелин предстоит разгадать загадку аномальной зоны – она неведомо откуда появилась на построенной людьми станции и постоянно растет. Вскоре парочка догадывается, что появление аномалии связано с древней и вроде бы безобидной расой перлов из уже несуществующего мира...

Изначально герои с этими именами – персонажи французских комиксов, с детства любимых режиссером Люком Бессоном.

Прометей

Представитель древнейшей расы, именуемой Создателями, совершает нечто вроде саможертвоприношения: принимает внутрь темную субстанцию, разрушающую его физическую оболочку. Прыгнув в воду, он окончательно распадается на молекулы, провоцируя зарождение из них новых форм жизни. В 2089 году двумя учеными-археологами на Земле найдена звездная карта, ее растолковывают как пригласительный билет в космос. Вскоре снаряжают и отправляют научную экспедицию на звездолете «Прометей». Что ее ждет?

Изначально Ридли Скотт хотел ввести в фильм образ распятого Создателя, явившегося, чтобы избавить людей от возрастающей агрессивности. Но он вовремя понял, что такая религиозная аллегория выглядит слишком вызывающе и спорно.

Живое

Исследователи на международной космической станции «ловят» ручным манипулятором марсоход с образцами грунта. Оказывается, что в нем есть жизнь: обнаружен живой организм, как выясняется, с многоклеточной колониальной структурой и нуждающийся в кислороде. Ученые дают ему имя Кэлвин, абсолютно не предполагая, что такое существо может быть разумным. Они оказались неправы, но поняли это слишком поздно...

Эта работа была вдохновлена фильмом «Чужой» (1979).

Оккупация

В маленьком спокойном австралийском городке проходит матч по регби, когда внезапно небеса озаряются огнями и на глазах потрясенных жителей опускается инопланетная тарелка. Они еще не знают, что глазеть опасно – нужно бежать. Игроки и зрители и становятся первыми жертвами звездных оккупантов. А вообще они не останавливаются перед массовым уничтожением местного населения. Выжившие – абсолютно разные люди: регбисты, фермер, художник без определенного места жительства, бывший преступник, вышедший из тюрьмы, беременная дама. Но они объединяются перед лицом опасности…