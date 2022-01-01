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Фантастика про инопланетян
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Фантастика про инопланетян

Все 43 Онлайн
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Вратарь Галактики
Вратарь Галактики
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6.0
фантастика, приключения
2020, Россия
Вторжение
Вторжение
6.0
фантастика, боевик
2020, Россия
Близкие контакты
Близкие контакты
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5.0
фантастика, драма
2020, США
Джиу-джитсу: Битва за Землю
Джиу-джитсу: Битва за Землю
2.0
боевик, фантастика
2020, США
Капитан Марвел
Капитан Марвел
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7.0
приключения, фэнтези, боевик
2019, США
Соник в кино
Соник в кино
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8.0
фэнтези
2019, США
Проект «Итака»
Проект «Итака»
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4.0
фантастика, триллер
2019, Канада
Мой дедушка – инопланетянин
Мой дедушка – инопланетянин
7.0
приключения, семейный, фэнтези
2019, Хорватия / Люксембург / Норвегия / Чехия / Словакия / Словения / Босния и Герцеговина
Космос
Космос
5.0
приключения, мистика, фантастика
2019, Великобритания
Хищник
Хищник
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6.0
фантастика, боевик
2018, США
Оккупация
Оккупация
5.0
боевик, драма, фантастика
2018, Австралия
Скайлайн 2
Скайлайн 2
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5.0
боевик, фантастика, приключения, триллер
2017, США
Стражи Галактики. Часть 2
Стражи Галактики. Часть 2
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8.0
боевик, фантастика
2017, США
Трансформеры: Последний рыцарь
Трансформеры: Последний рыцарь
7.0
фантастика, боевик, триллер
2017, США
Валериан и город тысячи планет
Валериан и город тысячи планет
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8.0
фантастика, боевик, приключения
2017, Франция
Притяжение
Притяжение
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7.0
фантастика, мелодрама
2017, Россия
Возвращение
Возвращение
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4.0
фантастика
2017, Канада
День независимости: Возрождение
День независимости: Возрождение
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5.0
фантастика, боевик, приключения
2016, США
Прибытие
Прибытие
7.0
фантастика
2016, США
Мой друг робот
Мой друг робот
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4.0
детский, приключения
2016, Германия / Бельгия
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Что таят в себе темные бездны Вселенной? Пока на этот вопрос нет ответа.

Пять лучших фантастических фильмов про космос и инопланетян

Что интересует человечество с того момента, как оно осознало, что его планета не единственная? Конечно, живет ли кто-то на остальных? И могут ли эти неизвестные создания путешествовать между звезд? Что будет, если однажды они найдут Землю и решат высадиться на нее? И как они настроены – дружественно или агрессивно? Смогут ли люди противостоять угрозе, если она возникнет? Кто выживет, если начнется война и мясорубка – самые богатые? Самые сильные? Или самые умные?

День независимости

2 июля 1996 года. К Земле движется инопланетный корабль-гигант. От него отделяются 36 мелких единиц и вскоре оказываются в земной атмосфере. Цели визита неизвестны, и президент США старается успокоить взволнованную нацию и предупреждает людей, чтобы не проявляли агрессии. Но ночью становится ясно, что незваные гости явились не с миром – раскаленная лава затапливает крупнейшие города. Атаки ВВС не наносят вреда агрессорам – их защищает силовое поле. Как спасти родную планету?

Фильм стал рекордсменом по количеству использованных при съемках миниатюрных моделей.

Валериан и город тысячи планет

В 28-м веке настала поистине космическая эра – человечество не просто в космосе, но и контактирует с множеством разумных рас с других планет. Космическим спецагентам Валериану и Лорелин предстоит разгадать загадку аномальной зоны – она неведомо откуда появилась на построенной людьми станции и постоянно растет. Вскоре парочка догадывается, что появление аномалии связано с древней и вроде бы безобидной расой перлов из уже несуществующего мира...

Изначально герои с этими именами – персонажи французских комиксов, с детства любимых режиссером Люком Бессоном.

Прометей

Представитель древнейшей расы, именуемой Создателями, совершает нечто вроде саможертвоприношения: принимает внутрь темную субстанцию, разрушающую его физическую оболочку. Прыгнув в воду, он окончательно распадается на молекулы, провоцируя зарождение из них новых форм жизни. В 2089 году двумя учеными-археологами на Земле найдена звездная карта, ее растолковывают как пригласительный билет в космос. Вскоре снаряжают и отправляют научную экспедицию на звездолете «Прометей». Что ее ждет?

Изначально Ридли Скотт хотел ввести в фильм образ распятого Создателя, явившегося, чтобы избавить людей от возрастающей агрессивности. Но он вовремя понял, что такая религиозная аллегория выглядит слишком вызывающе и спорно.

Живое

Исследователи на международной космической станции «ловят» ручным манипулятором марсоход с образцами грунта. Оказывается, что в нем есть жизнь: обнаружен живой организм, как выясняется, с многоклеточной колониальной структурой и нуждающийся в кислороде. Ученые дают ему имя Кэлвин, абсолютно не предполагая, что такое существо может быть разумным. Они оказались неправы, но поняли это слишком поздно...

Эта работа была вдохновлена фильмом «Чужой» (1979).

Оккупация

В маленьком спокойном австралийском городке проходит матч по регби, когда внезапно небеса озаряются огнями и на глазах потрясенных жителей опускается инопланетная тарелка. Они еще не знают, что глазеть опасно – нужно бежать. Игроки и зрители и становятся первыми жертвами звездных оккупантов. А вообще они не останавливаются перед массовым уничтожением местного населения. Выжившие – абсолютно разные люди: регбисты, фермер, художник без определенного места жительства, бывший преступник, вышедший из тюрьмы, беременная дама. Но они объединяются перед лицом опасности…

Многие статисты из массовки работали бесплатно, как волонтеры.

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