Проверенные временем трюки фильмов про ограбления — резкая смена планов в самый ответственный момент, мастерски проведенный побег, двойная игра — работают почти в каждом подобном фильме. Смекалистый и харизматичный глава команды обыгрывает своих врагов и правоохранительные органы, выходит из парадных дверей с трофеем в руках, делит добычу со своими сообщниками, а потом уходит в бессрочный отпуск (до следующей аферы). Все это под динамичную музыку, ненавязчивый юмор и завораживающие локации. Что тут может не нравиться?

Идея о том, чтобы один раз усердно «поработать», а на значительный куш хорошо устроиться где-нибудь на собственной вилле с коктейлем в руке, конечно, утопическая. Зато понятная большинству: наверняка каждый хотя бы раз мечтал о том, чтобы навечно испариться вместе с существенными накоплениями. Наверное, этим и объясняется популярность фильмов, которые во многом похожи один на другой. Оттого так важно следить за деталями — в них и проявляется мастерство сценаристов.

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