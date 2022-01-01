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Фильмы про ограбления
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Фильмы про ограбления

Все 59 Онлайн
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Джентльмены
Джентльмены
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8.0
боевик, криминал
2020, США
Последняя пуля
Последняя пуля
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4.0
боевик
2020, США
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
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7.0
фантастика, приключения, боевик
2018, США
Братья Систерс
Братья Систерс
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5.0
вестерн, комедия
2018, Франция / Испания / США / Румыния
Ограбление по-американски
Ограбление по-американски
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3.0
триллер
2017, США / Россия
Ограбление в ураган
Ограбление в ураган
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6.0
боевик, триллер
2017, США
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
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7.0
боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2016, США
Налетчики
Налетчики
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5.0
боевик
2016, Канада
Бешеные
Бешеные
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5.0
драма, боевик, триллер
2016, Франция / Канада
Любой ценой
Любой ценой
7.0
криминал, драма
2016, США
Мордекай
Мордекай
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7.0
комедия, боевик, криминал
2015, США
Три девятки
Три девятки
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7.0
криминал, драма, триллер
2015, США
Джентльмен грабитель
Джентльмен грабитель
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5.0
биография, драма, криминал
2014, США
Пластик
Пластик
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5.0
криминал, комедия, драма, боевик
2014, Великобритания
Одинокий рейнджер
Одинокий рейнджер
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7.0
триллер, боевик, вестерн
2013, США
Добро пожаловать в Капкан
Добро пожаловать в Капкан
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7.0
криминал, боевик, триллер
2013, Великобритания / США
Элитное общество
Элитное общество
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6.0
драма, комедия, криминал
2013, США / Великобритания / Франция / Германия / Япония
Ведьмы из Сугаррамурди
Ведьмы из Сугаррамурди
6.0
ужасы, комедия
2013, Испания
Кровью и потом: Анаболики
Кровью и потом: Анаболики
7.0
драма, боевик, комедия
2013, США
Эмпайр Стэйт
Эмпайр Стэйт
6.0
драма
2013, США
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Проверенные временем трюки фильмов про ограбления — резкая смена планов в самый ответственный момент, мастерски проведенный побег, двойная игра — работают почти в каждом подобном фильме. Смекалистый и харизматичный глава команды обыгрывает своих врагов и правоохранительные органы, выходит из парадных дверей с трофеем в руках, делит добычу со своими сообщниками, а потом уходит в бессрочный отпуск (до следующей аферы). Все это под динамичную музыку, ненавязчивый юмор и завораживающие локации. Что тут может не нравиться?

Идея о том, чтобы один раз усердно «поработать», а на значительный куш хорошо устроиться где-нибудь на собственной вилле с коктейлем в руке, конечно, утопическая. Зато понятная большинству: наверняка каждый хотя бы раз мечтал о том, чтобы навечно испариться вместе с существенными накоплениями. Наверное, этим и объясняется популярность фильмов, которые во многом похожи один на другой. Оттого так важно следить за деталями — в них и проявляется мастерство сценаристов.

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